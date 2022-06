Apollo, bac philo, coup de chaud et Anita Conti : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Publicité

Résumons cette Session de rattrapage : lundi, on surmonté une phobie scolaire avec Jean-Baptiste, mercredi on a passé le bac philo, jeudi on a marché sur la Lune avec Neil Amstrong et Michael Collins, pêché la morue au large de Terre-Neuve avec Anita Conti, depuis hier on a chaud mais on a appris l'expression "plume de chaleur" grâce à un météorologue, et pour finir, on a soufflé les 50 bougies de Ziggy Stardust. Bonnes écoutes 🎧 Céline Leclère

Le zoom de la semaine : dans la peau d'un élève

Depuis sa dernière réforme, la note finale du baccalauréat est déterminée à 40% par le contrôle continu et à 60% par les épreuves finales. © Getty - Alain DENANTES/Gamma-Rapho

C'est dans des salles d'examen qu'on souhaite climatisées que plus de 520 000 lycéens ont philosophé ce mercredi 15 juin. Redoutée ou stimulante, cette épreuve, la seule désormais commune aux élèves des filières générale et technologique, nous offre un prétexte pour revenir sur notre système scolaire, penser à son avenir, approcher la souffrance qu'il engendre parfois chez certains enfants, et découvrir une initiative originale, menée dans toute la France, et qui consiste à priver ces derniers... d'écrans !

🤓"Ecoles du futur" : futur de l'école (Etre et savoir, 58 min)

😫 Des jeunes en mal d'école. Jean-Baptiste raconte la phobie scolaire (Les Pieds sur terre, 28 min)

🤳 Le défi de 10 jours sans écrans pour 35 000 enfants (Le Reportage de la rédaction, 5 min)

🤯 Bac philo 2022 : les sujets commentés par Géraldine Mosna-Savoye

C'est dans l'actu

Oui, le réchauffement climatique a à voir avec la canicule qui frappe la France © Getty - Marcos del Mazo/LightRocket

😰 Il fait chaud. Si la canicule qui frappe la France est due à la remontée d'un vent chaud africain, le réchauffement climatique influe sur la fréquence de ce genre de phénomène météorologique. ( L'invité des Matins , 47 min)

🎬 Disparition. L'acteur Jean-Louis Trintignant est mort vendredi 16 juin à l'âge de 91 ans. En 2004, il avait accordé à France Culture une série d'entretiens dans lesquels il revenait, au micro d'Armelle Héliot, sur sa longue carrière, depuis "Et Dieu... créa la femme" qui l'avait révélé au public français, en 1956. ( A voix nue , 5 x 22 min)

🔬 Covid. Deux ans et demi après le début de la pandémie, de nombreuses interrogations demeurent sur les origines du SARS-CoV-2. Dans un récent rapport, L'OMS estime que plusieurs hypothèses sont plausibles, y compris celle d'une fuite d'un laboratoire. ( La Question du jour , 7 min)

🔫 Violences policières. Incidents au Stade de France la 28 mai dernier, jeune femme tuée lors d'un contrôle de police le 4 juin à Paris : ces événements récents relancent le débat sur la légitimité de la violence légale et la notion de légitime défense. Sur ces points précis, faut-il revoir la formation des forces de l'ordre ? ( La Grande Table idées , 36 min)

🧑‍🎤Ziggy Stardust a 50 ans. 16 juin 1972, avec Ziggy Stardust, David Bowie fusionne toutes les formes d'art qui l'entourent pour donner naissance à un album unique. Et invente un personnage culte de l'histoire de la pop. ( Grande traversée David Bowie , 1h49)

"Okay Houston." Ce pas qui a changé l'histoire du monde...

Ils l'ont vécu. 21 juillet 1969. Le premier pas sur la Lune © Radio France

Le 21 juillet 1969, en pleine guerre froide, Neil Armstrong pose le premier pas sur la Lune. Réalisé à partir d'archives sonores de l'époque et de témoignages inédits, les 4 épisodes de ce podcast original vous plongent au cœur d'une journée qui a fait basculer le monde et la science.

🚀 "Ils l'ont vécu" : 21 juillet 1969, le premier pas sur la Lune (4 x 15 min)

Il est temps...

La progression du nombre d'aires protégées est une bonne nouvelle pour la biodiversité. Mais quelle vision de la nature révèlent ces dispositifs de protection ? © Getty - Westend61

Vous avez 5️⃣ minutes

🐾Pour voir l'ours. De Yellowstone à la mer d'Iroise, 200 000 aires protégées existent dans le monde, couvrant 13% de la surface de la planète. Parmi elles, plus de 6 500 parcs nationaux ! Mais derrière ce terme aussi connu que générique se cachent en réalité des conceptions de la protection de la nature très différentes. ( Et maintenant )

Vous avez 1️⃣0️⃣ minutes

🐑 Pour accompagner les bergers. En Provence, chaque année au printemps, des centaines de milliers d'ovins et de bovins prennent la route des Alpes. Dans les villages, les troupeaux sont accueillis au son de l'accordéon, entre deux bénédictions de prêtres. Mais que risque la transhumance à être ainsi patrimonialisée ? ( Les Enjeux territoriaux )

Vous avez 1️⃣ heure

🐳 Pour traverser l'Atlantique. Sur les traces de la première femme océanographe, embarquez sur le chalutier "Viking" ou à bord du "Navire" pour découvrir les îles Féroé, l’Alaska ou le Japon tels qu'Anita Conti (1899-1997) les a explorés dans les années 1930. ( Le Cours de l'histoire )

Vous avez 3️⃣ heures

🎶 Pour chanter Summer time comme Billie. Feuilleton musical, fiction ponctuée de chansons et d'archives, "Billie Holiday, Night and Day" retrace la vie de celle qui a traversé l'histoire du jazz comme une étoile filante, sulfureuse et douloureuse à la fois. ( Le Feuilleton, 5 x 24 min )

A présent, vous rêvez de vous réfugier dans l'ombre d'un cloître ? Voire dans l'obscurité d'une cellule monacale ? De vous lever demain à l'heure des laudes pour trouver un peu de fraîcheur ? Au-delà de cette aspiration légitime à la retraite, savez-vous quelle vie mène les moines en 2022 ? C'est la question à laquelle répondait Sans oser le demander mardi. Très bon week-end et à la semaine prochaine ! 🌻