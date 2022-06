APPEL À CANDIDATURE - Devenez juré du Prix BD des étudiants France Culture – Les Inrockuptibles !

Lisez 5 bandes dessinées sélectionnées par France Culture et les Inrockuptibles, posez directement vos questions aux auteurs lors des rencontres virtuelles et votez en ligne pour élire votre lauréat !

Le Prix BD des étudiants France Culture – Les Inrockuptibles récompense une bande-dessinée d’auteur émergent (avec pas plus de 3 œuvres déjà publiées à son actif), parue cette année (entre août 2021 et juin 2022) en langue française.

Merci aux éditeurs qui accordent leur confiance aux jurés en leur permettant d’accéder aux BDs en version numérique. Des bulles et des vignettes pour s’évader, des récits à partager, tout un imaginaire à explorer ensemble dès maintenant ! Dévorez, partagez, élisez !

En partenariat avec le Centre national du Livre.

COMMENT PARTICIPER ?

1 - CANDIDATURE

Pour intégrer le jury de la première édition, il faut obligatoirement être scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur et envoyer avant le 13 juin 2022 minuit, une critique de la BD de votre choix, hors sélection, sous forme écrite (1500 signes) audio ou vidéo (1 mn), en suivant ce lien : JE CANDIDATE

2 - DÉROULÉ

Une fois sa candidature acceptée, le jury reçoit et lit les 5 bandes dessinées en version PDF, rencontre les auteurs lors des 5 rencontres virtuelles organisées en ligne (dates à venir), et vote sur une plateforme en ligne avant le 10 juillet 2022 à minuit.

Proclamation du résultat : lundi 11 juillet 2022.

SÉLÉCTION

La sélection des 5 bds en lice pour cette édition sera dévoilée la semaine prochaine. Le jury de présélection est composé de pour France Culture, d’Antoine Guillot, producteur de Plan large et chroniqueur à Mauvais genres, Tewfik Hakem, producteur d'Affinités culturelles et de Frédéric Michel, rédacteur en chef d’aVoir-aLire) et pour les Inrockuptibles de Joseph Ghosn, directeur de la rédaction, et Vincent Brunner, journaliste spécialisé.

La Bande dessinée sur France Culture

LA GRANDE TABLE CRITIQUE par Lucile Commeaux

Les vendredis 12h – 13h30 Une poignée de critiques passionné.es qui échangent et se disputent autour de films, de livres, d’expositions, de disques, de bande-dessinées etc. On y parle de l’actualité culturelle avec enthousiasme et contradiction.

AFFINITES CULTURELLES par Tewfik Hakem

Les samedis 6h – 7h L’air du temps éclairé par l’actualité culturelle. Livres, expos, films, musiques, bandes dessinées...

PAR LES TEMPS QUI COURENT par Marie Richeux

Du lundi au vendredi, 22h15 – 23h Dans la plus grande liberté de parole, femmes et hommes déploient leur pensée, leur représentation du monde, leur rapport à la création, leur dialogue avec l’époque. Un échange à l’écoute, avec l’art et la culture sous toutes leurs formes.

MAUVAIS GENRES par François Angelier

Les samedis, 22h-23h Savourez une heure de polars, mangas, comics, et autres littératures érotique et fantastique, grâce à la nouvelle formule de Mauvais genres.

La Bande dessinée dans Les Inrockuptibles

La BD, présente dans chaque numéro, occupe une place importante dans Les Inrockuptibles, depuis les débuts du journal, qui a toujours soutenu une bande dessinée créative, innovatrice, indépendante. Romans graphiques ou comics américains, bd françaises, mangas japonais… toutes les BD trouvent leur place dans les Inrocks, tant qu’elles racontent quelque chose de fort et singulier.

Le Centre national du livre

Créé en 1946, le Centre national du livre (CNL) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Il a pour missions de favoriser la création, l’édition, la promotion et la diffusion de livres de qualité à travers des actions de soutien aux divers acteurs de la chaîne du livre (auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques et organisateurs de manifestations littéraires)...Engagé pour favoriser la rencontre de tous avec les livres et la lecture, le CNL a pour ambition de redonner le plaisir de lire.

