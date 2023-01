Arménie-Azerbaïdjan : l’enclave arménienne du Haut-Karabakh coupée du monde

Scène de la vie quotidienne dans les rues enneigées de Stepanakert, capitale du Haut-Karabagh, 50 000 habitants. Alors qu’une longue queue s’étire devant un supermarché, ce mois de janvier, deux femmes entament la conversation. "Je ne trouve plus de lait infantile, dit la première. Tu fais comment, toi, pour nourrir ton bébé ?" "J’essaie la farine, répond son interlocutrice, et je rajoute de l’eau sucrée."

De tels témoignages, le journaliste indépendant Marut Vanyan, habitant de l’enclave ("Artsakh" en arménien), les égrène au quotidien sur son compte Twitter. Il y a ce petit garçon, qui ne "demande rien pour son anniversaire", mais souhaiterait bien recevoir une banane, en guise de cadeau.

Le marché principal de la ville de Stepanakert a dû fermer, faute de denrées alimentaires. © AFP - DAVIT GHAHRAMANYAN

Depuis le début du blocus, à la mi-décembre 2022, les étals du principal marché de la ville, puis des supermarchés, se sont progressivement vidés. "L’achat de pain est un vrai problème, on ne trouve plus de farine, ni de sucre, témoigne par téléphone Marianna Abrahamian, codirectrice du centre culturel Paul Eluard de Stepanakert. Nous n’avons plus de fruits ni de légumes, je suis contrainte de rationner mon petit garçon de trois ans, de lui expliquer. Les couches pour bébé et les médicaments manquent cruellement. Les pharmacies sont vides."

Avant le blocus, 400 tonnes de marchandises transitaient chaque jour via l’unique route reliant l’enclave à l’Arménie. Désormais, les pénuries sont telles que les autorités locales ont mis en place des coupons de rationnement. "On ne sait plus si on doit rire ou pleurer", écrit Marut Vanyan.

Un blocus orchestré par l’Azerbaïdjan

La route, le corridor de Latchin (en russe), Berdzor (en arménien), est coupée depuis le 12 décembre. Ce matin-là, vers 10h30 heure locale, des Azerbaïdjanais, se présentant comme des militants écologistes protestant contre des mines illégales dans la région, coupent la route reliant la ville de Goris à Stepanakert. Un faux prétexte, selon l’Arménie, qui les accuse d’être à la solde de l’Azerbaïdjan. "Vous avez déjà vu, vous, des mouvements écologistes en Azerbaïdjan ?" fait mine de s’étonner le nouvel homme fort du Haut-Karabagh, le ministre d’État Ruben Vardanian.

"Ces 'activistes' ont été identifiés, poursuit-il. Il s’agit de membres des services spéciaux azerbaïdjanais, et d’étudiants qui ont été payés pour venir ici bloquer la route." Des affirmations étayées dans un rapport de la défenseure des droits de l’Arménie, Kristinne Grigorian : "Leur discours écologiste, c’est du blabla. Rien n’est vrai dans leur engagement, explique-t-elle depuis Erevan. Nous avons clairement identifié parmi les manifestants des membres des services spéciaux au service du régime du président Ilham Aliev. Le mouvement est très organisé, structuré, avec des rotations et beaucoup de discipline." Même chose avec les supposées ONG présentes sur place, écrit le rapport : "[Elles] sont directement et exclusivement financées par le gouvernement azerbaïdjanais, ou la Fondation Heydar Aliyev dirigée par le premier vice-président et la première dame d’Azerbaïdjan."

Le statu quo autour du Haut-Karabagh début janvier 2023. © Radio France - CR

Parmi les figures identifiées dans le rapport, celle de Telman Kasimov , qui, selon certaines sources, est présenté comme un officier des renseignements azerbaïdjanais, proche du mouvement ultranationaliste turc des 'Loups gris'.

Le rôle ambigu de la Russie

Ce blocus du corridor, insiste Erevan, représente une violation des accords de cessez-le-feu du 9 novembre 2020, signés sous l’égide de la Russie. Depuis la fin de la guerre des 44 jours et la victoire de Bakou, ces accords sont censés garantir la libre circulation entre l’Artsakh et l’Arménie, sous l’œil des 'forces de paix' russes. 2 000 soldats ont été envoyés par Moscou au Haut-Karabakh. Leur présence sur place a été négociée jusqu’en 2025. Sans que ceux-ci ne soient néanmoins intervenus depuis le début de cette nouvelle crise.

Les forces de paix russes bloquent la route près de Stepanakert, le 24 décembre 2022. © AFP - DAVIT GHAHRAMANYAN

"Ce n'est pas qu’ils ne peuvent pas débloquer le corridor, c’est qu’ils ne le veulent pas, affirme la défenseure des droits. Ainsi, l’Azerbaïdjan dicterait ses volontés à Moscou ? Cette situation est pour le moins bizarre." Une des hypothèses avancée par de fins connaisseurs du dossier voudrait que la Russie, certes focalisée par la guerre en Ukraine, ne soit pas très pressée de régler la situation. Un Haut-Karabakh instable serait en effet un argument supplémentaire pour défendre une présence russe au-delà de 2025, face à un gouvernement arménien qui prend de plus en plus ses distances.

De son côté, l’Azerbaïdjan, en imposant ce blocus, chercherait à négocier un passage au sud de l’Arménie, dans la région du Syunik, lui permettant de relier son territoire à l’exclave du Nakhitchevan, à la frontière avec la Turquie. En attendant, à Latchin, seuls quelques rares convois de la Croix-Rouge internationale sont autorisés à faire de rares allers-retours, pour transporter des personnes malades et des médicaments. "Cela se passe au compte-goutte, explique un observateur sur place. Les Azerbaïdjanais imposent une fouille complète des véhicules et des cartons qu’ils transportent. Les marchandises doivent être pré-listées. Les chauffeurs doivent tout décharger, les Russes vérifient tout le contenu."

Familles séparées, foyers privés d’électricité et de gaz

Depuis le début du blocus, près de 1 100 personnes, parmi lesquelles 250 enfants, sont bloquées de part et d’autre du corridor. La famille de Gohar Mnatsakanyan, professeur d’anglais à Stepanakert, a par exemple été privée de fêtes de fin d’année. "Mon fils de 18 ans vit à Erevan, explique la quadragénaire , dont le père est décédé lors de la première guerre contre l’Azerbaïdjan, en 1993. Il aurait dû rentrer à la maison pour son anniversaire, qui était suivi des fêtes de fin d’année, du Noël orthodoxe, mais à cause du blocus, il est resté là-bas."

Seule exception, depuis le 12 décembre : un groupe de 19 enfants de l’enclave, qui s’était rendu à Erevan pour l’Eurovision Junior, le dimanche 11 décembre, et qui, depuis, patientait dans un hôtel de Goris, en Arménie, a été autorisé à rentrer chez lui, le 17 janvier. Le voyage a été éprouvant. "Sur la route, explique Gegham Stepanian, le défenseur des droits de l’Artsakh, les Azéris ont eu recours à de nouvelles provocations en filmant illégalement les enfants, portant atteinte à leur vie privée et à leur intégrité psychologique. Un enfant s’est évanoui."

Sur place, faute d’électricité, les écoles sont désormais fermées, privant 20 000 enfants de la poursuite de leur scolarité. Les coupures de gaz, et donc de chauffage, sont également fréquentes. Côté arménien, les intentions de Bakou sont claires. "Nous savons tous ici ce que veut les Azerbaïdjanais, affirme Gohar Mnatsakanyan. En nous mettant une très forte pression psychologique, ils veulent nous faire quitter le Haut-Karabakh. Dans ma famille, nous sommes très patriotes. Mon mari a participé à toutes les guerres, donc, à moins d’y être acculés, nous ne partirons pas. Mais traverser tout cela est très difficile psychologiquement."

"Le blocus de l’Artsakh n’est pas un épisode isolé, ajoute la défenseure des droits, Kristinne Grigorian. Il doit être considéré comme faisant partie d’une politique généralisée et systématique de l’Azerbaïdjan visant à l’expulsion complète des Arméniens de leur terre natale."

"Catastrophe humanitaire"

Sur place, les autorités locales en appellent désormais à la communauté internationale, et à la mise en place d’un corridor aérien pour contrer le blocus. "Arrêtons cette catastrophe humanitaire avant qu’il ne soit trop tard, insiste le ministre d’État du Haut-Karabakh, Ruben Vardanian. Il faut tout faire pour que les gens qui vivent au sein de leur patrie puissent avoir une vie normale. Nous avons 30 000 enfants. Ils ont le droit d’avoir une éducation, de vivre chez eux. Ce n’est pas une question d’écologistes, de blocus. La question est celle du futur de notre nation."

Le responsable réclame des sanctions contre le président Aliev. "Pourquoi l’Europe continue-t-elle à accepter son gaz ? L’Azerbaïdjan est un régime autocratique. Les droits de l’homme pour les Azéris, ça n’existe pas. La même famille est à la tête du pays depuis trente ans."

Face aux pénuries, les autorités locales ont dû mettre en place des tickets de rationnement. © AFP - Karen MINASYAN

Une réaction de la communauté internationale, c’est aussi ce qu’attendent les habitants. Et l’annonce de l’envoi d’une mission d’observation civile européenne, faite le 23 janvier, ne rassure pas vraiment. Cette nouvelle mission, dont le mandat est de deux ans, effectuera des "patrouilles de routine et rendra compte de la situation" aux frontières de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. "J’espère que la communauté internationale finira par agir plutôt que faire des annonces, réagit Kristina Abrahamian, habitante de Stepanakert, qui travaille dans le secteur de la santé. En attendant, j’essaie de ne pas paniquer et de garder le moral. Mais ce n’est pas facile."

"C’est comme si vous étiez enfermés dans une maison, explique la jeune femme de 28 ans. Vous savez que vous ne pouvez pas sortir car la porte est fermée à clef. Mais à l’intérieur, les réserves de nourriture diminuent à vue d’œil. Combien de temps allons-nous tenir ainsi ?"