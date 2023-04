"Art-gent" : quand histoire de l'Art et argent s'entre-influencent

Le marché de l'art atteint des records : en 2021, les ventes aux enchères d'œuvres d'art ont dépassé les 17 milliards de dollars . Mais les artistes n'ont pas attendu la capitalisation de leurs créations pour s'emparer du sujet de l'argent. L'exposition "L'argent dans l'art", visible à la Monnaie de Paris jusqu'au 24 septembre 2023 , décrypte les relations entre histoire de l'Art et argent depuis l'Antiquité, à travers 150 œuvres. Le commissaire de l'exposition, Jean-Michel Bouhours, conservateur et historien de l'art, explique comment l'argent a toujours inspiré les artistes, mais aussi a influencé, au fil du temps, les pratiques créatives.

À quel moment l'argent est-il devenu un sujet dans l'Histoire de l'Art ?

Dès l'Antiquité, on trouve des objets d'art et des poteries comportant des représentations de monnaie ou même de pluie d'or. Sur une coupe datant du Ve siècle avant Jésus-Christ, on peut remarquer, dans une scène amoureuse, un échange d'argent. L'argent est quelque chose d'important : on l'utilise tous les jours, on en a sur soi, on travaille pour l'obtenir. Socialement, il s'agit de quelque chose au centre de tout depuis le début des relations humaines, d'un élément de la vie requis au quotidien.

De quelles manières les artistes représentent-ils l'argent ?

Jusqu'au XIXe siècle inclus, l'argent est représenté sous forme de pièces de monnaie, dans le cadre d'échanges commerciaux ou quand sont peints des métiers qui y sont liés. Très souvent, on retrouve la figure du changeur, celui qui change les monnaies et qui en vit. Ce commerce-là va être condamné très tôt par la Bible, donc on ne le retrouvera jamais dans la sphère catholique, mais plutôt chez les artistes protestants, dans la peinture hollandaise des XVIe et XVIIe siècles représentant des scènes commerciales ou d'échanges d'argent. Beaucoup plus récemment, à partir du début du XXe siècle, le matériau monétaire est lui-même utilisé pour créer des œuvres d'art. C'est le cas dans certains collages dadaïstes ou surréalistes : on y voit des billets de banque, des frottages de pièces, des chèques, des cartes bancaires. Chez Franck Scurti, la puce d'une carte bancaire est même reproduite sous forme de vitrail.

Plus généralement, comment la richesse et les écarts entre riches et pauvres sont-ils représentés ?

Au travers des siècles, les grandes inégalités sociales sont reproduites. Le choc de représentation est assez fort, notamment par exemple chez Jean-François Millet, avec ses glaneuses , mais aussi chez Jules Breton. Ce sont des peintres du XIXe siècle qui pointent la question d'une classe sociale en train de disparaître, sur le point de rejoindre le prolétariat des villes, avec le développement de la révolution industrielle. Au moment où ces populations sont encore dans les campagnes, les glaneuses récupèrent les quelques grains de blé laissés par les fermiers, pour ne pas mourir de faim.

Des glaneuses (souvent nommé Les glaneuses) est une peinture à l'huile sur toile de Jean-François Millet, réalisée en 1857 et conservée au musée d'Orsay. - Domaine public

Les représentations de l'argent et de la richesse sont-elles nécessairement des critiques ?

Il y a évidemment une dimension critique qui est loin d'être négligeable, et même très importante. Marcel Duchamp, par exemple, était très opposé à la question de l'argent. Selon lui, l'artiste se perdait à cause du marché de l'art : ses œuvres se dispersaient, tout comme son nom, dans différents coins du globe. Mais il existe aussi une part d'anti-critique, qui est au contraire une sorte de d'abandon, de la part de certains artistes, de tout complexe vis-à-vis de l'argent. Andy Warhol est la figure emblématique de ce mouvement. Pour lui, faire de l'art, c'est faire de l'argent. C'est quelque chose qui était déjà en germe chez Salvador Dali, surnommé "Avida Dollars".

Outre les représentations visuelles, l'argent et l'avènement du capitalisme financier influencent également l'histoire de l'Art toute entière. Comment cela se traduit-il ?

À la fin du XIXe siècle apparaît une nouvelle théorie économique qui récuse la valeur du travail, pour l'établir sur la rareté et le désir du consommateur. C'est un concept complètement nouveau, mais qui résonne avec ce qui se passe dans le domaine de l'histoire de l'Art : la valeur des œuvres est alors fixée par la critique, et par leur popularité. Il s'agit de la naissance du marché de l'art tel qu'on le connaît aujourd'hui, fondé non plus sur le travail, mais sur quelque chose de beaucoup plus irrationnel : le désir et les moyens de communication. À l'époque, Paul Durand-Ruel, un marchand d'art, comprend ce qui est en train de se passer et s'appuie sur le crédit des banques de manière à acheter des stocks d'œuvres à des artistes impressionnistes n'ayant pas encore une grande cote, pour pouvoir ensuite les revendre. Il fait également appel à des critiques pour faire valoir ses artistes auprès de la presse et faire enfler leur reconnaissance. En fait, toutes les méthodes modernes que l'on connaît aujourd'hui se mettent en place autour de l'impressionnisme.

Quelle influence ce changement a-t-il sur la création ?

La mondialisation a modifié les pratiques artistiques. Les grands artistes sont devenus des vedettes, aussi bien sur la scène new-yorkaise, parisienne, hongkongaise ou tokyoïte. Cela a provoqué des changements en terme de production d'œuvres : puisque la demande est plus forte, l'offre doit suivre. Le peintre n'est plus seul dans son atelier, nous sommes entrés dans des structures industrielles.

Les technologies numériques peuvent-elles être perçues comme une nouvelle étape dans la marchandisation de l'art ?

Les NFT ne représentent pas une évolution artistique, mais surtout une révolution en termes de commercialisation de l'art. Ils concernent principalement des œuvres digitales qui, a priori, n'ont plus l'aura de l'objet unique, puisqu'elles sont reproductibles. La crypto-monnaie provoque la création d'une nouvelle économie de l'art, et les notions d'œuvres et d'artistes deviennent plus floues.