Arthur Teboul, chanteur du groupe Feu! Chatterton écrit aussi des poèmes minute

Arthur Teboul est le chanteur du groupe Feu! Chatterton depuis 2011. Quand il ne compose pas des chansons, il écrit des “poèmes minute”. Un exercice littéraire qui consiste à chercher à capter l’instant présent en écrivant d'une traite.

Pour Arthur Teboul, écrire des poèmes constitue "une forme de devoir citoyen, social. La fonction du poète est d’enjoindre ses semblables à faire halte, de montrer une direction inattendue. C’est tellement émouvant, intense, c'est tellement fort." Arthur Teboul regrette que ce métier n'existe plus "depuis au moins 100 ans. Il mérite au moins d’exister autant que le métier de fleuriste… Et j’adore le métier de fleuriste !"

Cette forme d’écriture automatique, conceptualisée par André Breton et les Surréalistes "existe en fait depuis toujours". Pour le chanteur, il s'agit "de coucher sur la feuille ce qui passe par l’esprit. Ce n’est pas si simple au fond parce qu’on est souvent entravé par notre amour-propre, par la conscience de soi."

Un cabinet de poèmes ouvert sur la rue

Inspiré par René Char et Guillaume Apollinaire , Arthur Teboul a ouvert un cabinet de poèmes minute ouvert sur la rue, en plein Paris. Pendant une semaine, il a reçu 250 personnes, des inconnus pour la plupart. Face à eux, il a improvisé l’écriture d’un poème qu’il rédigeait en un instant.

Les questions qui revenaient le plus selon lui, "c’est : d’où vient l'inspiration ? Et je répondais très sincèrement, ce n’était pas du tout de la fausse modestie, que ça n’avait rien à voir avec de l’inspiration. Quand j'écris des chansons ou des choses intentionnelles, volontaires, oui, là, il est question d’inspiration. On essaye de pousser, de prolonger un élan pour aller quelque part. Mais dans ce moment-là où on écrit ce qui vient, il n’y a pas de raison de se poser la question de l’inspiration". Pour l'écrivain, la seule difficulté, "c’est d’accepter ce qui vient. Si au milieu du récit, une abeille passe, on doit l’accepter dans l’histoire."

Une photographie de l'instant

Une captation de l’instant, un regard tourné vers l’extérieur, mais aussi vers l’intérieur. Une forme d’introspection, presqu’une thérapie, comme le raconte le chanteur : "C’est comme se tirer les cartes à soi-même, ça parle de soi, enfin de moi en l'occurrence." Ce sont des instantanés photographiques "où l'on marque d’une encoche un instant".

A la question de savoir si on pouvait rater un poème minute, Arthur Teboul répond "Non, tu peux toi-même décevoir tes attentes mais si tu avais des attentes, c’est qu’au départ, quelque chose était biaisé. Tu ne peux pas le rater, parce que c’est le poème de l’instant. Si c’est celui d’après le déjeuner, il est digestif, si c'est celui du soir, il est fatigué. C’est pas grave. C’est une bonne école de l'intime, une belle forme d'exploration personnelle, d’acceptation de ce qui arrive."