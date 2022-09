Attentat de masse : "Quel que soit l’âge, l’enfant peut développer des symptômes de stress post-traumatique"

La nuit du 14 juillet 2016, 86 personnes ont perdu la vie dans l'attentat de la promenade des Anglais, à Nice, et 434 victimes blessées physiquement ont été prises en charge par des équipes médicales. Mais des milliers d’autres souffrent aussi de blessures psychologiques. Six ans après l’attentat, et alors que s'ouvre à Paris le procès, les séquelles peuvent être toujours présentes chez l’enfant et l’adolescent qui a vécu l’événement.

Dans les quinze premiers jours qui ont suivi l’attentat, les équipes de la Fondation Lenval ont reçu en urgence plus de 668 personnes. Janvier 2017 a vu la création, à Nice, du CE2P, le centre d’évaluation pédiatrique du psychotraumatisme , unique centre dédié au psychotraumatisme de l’enfant et de l’adolescent. Depuis son ouverture, il a réalisé près de 8 000 consultations, concernant près de 700 patients, en lien avec l’attentat du 14 juillet 2016 ou celui de l’église Notre-Dame du 29 octobre 2020 à Nice. Un programme de recherche se développe par ailleurs, à travers l’étude "14-7" prévue pour se poursuivre jusqu’aux 25 ans de la plus jeune des victimes. Selon une première étude de ce programme "14-7", 63 % des enfants et adolescents exposés à l’attentat endurent ces troubles traumatiques.

Entretien avec Florence Askenazy, professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux hôpitaux psychiatriques de Nice, CHU Lenval.

Dans les heures qui ont suivi les attentats, nous avons accueilli un afflux important de victimes pédiatriques mais aussi d’adultes, d’abord du fait de la localisation de l’hôpital qui se trouve à 200 mètres du lieu de l’attaque et du fait de sa spécificité car c’est l’hôpital psychiatrique historique de la ville de Nice.

Quels sont les spécificités des traumatismes liés à l’attentat du 14 juillet 2016 ?

Avant tout, il faut parler de la spécificité du contexte, tout à fait particulier et unique, malheureusement. Cet attentat a touché plus particulièrement des enfants et leurs familles, des familles élargies aux grands parents, tantes, oncles, cousins. Il a atteint un large champ géographique de la ville, près de deux kilomètres de course et il a été particulièrement violent dans son modus operandi : il s’agit d’un camion qui a écrasé de très nombreuses personnes

Quel type de traumatisme avez-vous observé chez ces enfants ?

La conséquence majeure de cet événement traumatique est ce qu’on appelle le trouble de stress post-traumatique, un syndrome qui recouvre quatre "clusters" symptomatiques, le plus important étant ce qu’on appelle les reviviscences. Cela vous surprend tout à coup que vous soyez tout petit ou que vous soyez adulte, à la suite de quelque chose qui va faire rappel de l’événement. Un exemple : vous êtes dans la rue, vous avez 6 ans et il passe un petit camion blanc. Vous êtes à l’école, un camion de livraison arrive pour livrer la nourriture et c’est un camion blanc. Cela produit un effet de reviviscence. Tout le reste est chassé et votre esprit, vous revoyez la scène de l’événement dramatique. Comme si le temps s’était fixé à ce moment-là.

Quel âge ont les enfants que vous avez accueillis ?

Les enfants que nous avons accueillis et que nous accueillons encore ont de moins de six mois - autrement dit des enfants in utero - à 18 ans. Nous avons accueilli des mamans qui attendaient un bébé et des tout petits sont nés la nuit du 14 juillet.

Les tout petits n’ont pas vraiment accès à la symbolisation. On pourrait penser que chez les plus jeunes, le traumatisme disparaît, qu’il n’y a pas de mémoire, qu’il ne se souvient pas. Je ne travaille pas sur la mémoire mais sur l’observation des symptômes et nous avons observé, que quel que soit l’âge, l’enfant pouvait développer un trouble de stress post-traumatique. Aujourd’hui, il existe des outils qui permettent aux scientifiques du monde entier d’évaluer ce stress post-traumatique du tout petit jusqu’au sujet âgé. Nous nous sommes mis en relation avec des collègues outre-Atlantique et nous avons d’abord traduit et validé ces outils. Puis, nous les avons utilisés afin de pouvoir évaluer au mieux les symptômes des enfants. Et nous observons de façon très nette que, quel que soit l’âge, l’enfant peut développer des symptômes de stress post-traumatique consécutifs à un attentat de masse.

Quels sont les outils dont vous disposez pour accompagner les enfants que vous accueillez ?

Il existe deux branches importantes : l’accompagnement qui s’effectue en réseau, en lien avec tous ceux qui s’occupent des victimes. Le sanitaire est loin d’être suffisant et ce réseau comprend les associations de victimes mais aussi les « first aid », les cellules médico psycholoqiques. A côté, il existe un travail plus thérapeutique qui s’est organisé au fil de l’eau mais assez rapidement, avec la possibilité d’offrir une palette de soins diversifiés et validés pour les enfants et leurs familles. Nous utilisons beaucoup les techniques psychocorporelles, très efficientes surtout sur le tout petit et l’expression des reviviscences. Chez le très jeune enfant, cette expression peut passer par le corps, s’exprimer par des réactions de sursaut, des réactions vagales, des sueurs, toute une série de sensorialités et nous allons donc travailler autour du corps avec un petit pour qu’il apprenne à reconnaître ce qui se passe et à diminuer le seuil d’angoisse.

Les nouvelles technologies vous sont utiles ?

C’est un champ du sanitaire qui se développe et qui est très important. Nous avons à l’étude des instruments de nouvelles technologies et notamment un instrument d’immersion en 4D. Il permet de diminuer le seuil d’angoisse dans un espace virtuel spécifiquement dédié aux enfants.

Avez-vous observé un afflux de demandes à l’approche du procès ?

Il semblerait qu’il y ait, aussi bien chez les enfants que chez les parents, une augmentation des reviviscences et des angoisses en ce moment, que les gens relient assez aisément au procès, à ce qui va se passer et à ce qui va advenir. Il a été mis en place, tant du côté sanitaire que des associations d’aide aux victimes des CUMP, cellules d’urgence médico-psychologique, du centre national de ressources et de résilience et du centre régional du psychotraumatisme, un accompagnement tout au long du procès. Et il faudra surtout continuer par la suite.

Il sera nécessaire de poursuivre longtemps les soins que vous avez initiés pour les victimes de cet attentat ?

C’est une question centrale, celle de la temporalité du trauma. Elle est encore mal connue scientifiquement mais on sait, cliniquement, qu’un traumatisme peut œuvrer toute votre vie, comme il peut aussi ne plus avoir d’effet au bout de quelques mois. Cela est lié à la singularité de chaque individu. On sait aujourd’hui qu’il est très important de prendre en compte le temps long dans la dimension thérapeutique et la dimension d’accompagnement. On peut l’imaginer bien sûr aussi au sein de la famille, Et il est important d’aider les familles à acquérir les compétences pour faire face à tout cela.

Y a-t-il parfois des petites victoires dont on peut se réjouir ?

Pour nous ce sont de grandes victoires. Nous avons des jeunes qui vont beaucoup mieux, des adolescents qui ont repris des parcours de vie formidables et magnifiques. Le trauma peut être handicapant mais il peut être aussi une ressource terrible pour la vie, l’énergie, la capacité de créer, pour devenir artiste. Pour beaucoup de choses.