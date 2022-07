Attentats du 13 novembre, Lance Armstrong, livres d'été et Cynthia Fleury : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au menu de cette Session de rattrapage : les dessous du verdict du procès des attentats du 13 novembre et une analyse des atteintes aux droits des femmes. Mais aussi, à l'occasion de la 109e édition du Tour de France, un podcast inédit sur l'affaire Lance Armstrong, une liste des biens qui ne peuvent être volés selon Cynthia Fleury et des recommandations culturelles pour accompagner d'éventuels voyages… Bonnes écoutes 🎧 Pauline Petit

Le zoom de la semaine : un procès historique

Salah Abdeslam, le principal accusé et seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis, a écopé de la peine maximale. © AFP - Benoit Peyrucq

⚖️ Le 13 novembre 2015, 130 personnes ont trouvé la mort au Stade de France, au Bataclan et dans des terrasses parisiennes. Le verdict du procès de ces attentats a été rendu cette semaine. La salle d'audience, spécialement construite pour l'occasion, n'avait jamais connu une telle affluence. Après dix mois d'audience, que retenir de ce procès historique ?

Procès du 13-Novembre : à quoi sert un verdict ? (Le Temps du débat, 37 min)

De nouvelles pratiques du rituel judiciaire sont nées avec le procès (à lire)

Attentats du 13 Novembre : la parole est à la mémoire (L'Invité(e) des Matins, 46 min)

Les dessous d’un procès historique (LSD, la série documentaire, 4 x 58 min)

C'est dans l'actu

Rassemblement devant la Cour suprême des États-Unis, le 25 juin 2022. © AFP - ROBERTO SCHMIDT

♀️⚖️ Retour en arrière. C'est une citation que vous avez peut-être lue dans la presse, après que l'on a appris que l'avortement n'était plus un droit fédéral aux États-Unis : "N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question." Un avertissement que Simone de Beauvoir adressait en 1974, au lendemain de l'adoption de la loi Veil. ( L'Invité(e) des Matins, 27 min )

🇺🇦 💣 Ukraine. Lundi dernier, le centre commercial de Krementchouk, à 300 kilomètres de Kiev, a été la cible d’un tir de missile russe. Au moment du bombardement, un millier de personnes se trouvaient à l'intérieur. Il n'y avait pas de base militaire à proximité. ( Guerre en Ukraine, le podcast quotidien, 11 min )

📺💸 Service public. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron avant sa réélection : la contribution audiovisuelle doit être supprimée cette année. Mais la redevance est aussi la principale source de financement de l'audiovisuel public, l'une des garanties de son indépendance. Comment financer ce service public ? ( La Question du jour, 8 min )

🗳🤔 Pour être un bon député… Une nouvelle Assemblée prend place au palais Bourbon. Le parti présidentiel ne dispose pas de la majorité absolue. Qu’attend-t-on de ces 577 député.es ? Le travail parlementaire va-t-il retrouver son rôle en laissant place à davantage de délibérations ? ( Le Temps du débat )

Podcast : l'affaire du Texan contaminé

Mécaniques du journalisme, saison 10 - Dopage, la chute de Lance Armstrong, par Elise Karlin, réalisé par Vincent Decque. © Radio France

Alors que les coureurs du Tour de France s'apprêtent à avaler les kilomètres de la Grande Boucle, revenons sur l'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire de cette compétition. Août 2005 : le journaliste de l'Equipe, Damien Ressiot, révèle que l'Américain Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France, s'est dopé à l'EPO. Malgré les preuves du journaliste, ainsi qu'une enquête des autorités fédérales américaines, le champion poursuit son échappée…

🚲💉 Dopage : la chute de Lance Armstrong (4 x 15 min)

Quelques livres pour l'été

Pour certains d'entre vous, voici venu le temps des grandes vacances. Les productrices et producteurs de France Culture ont quelques recommandations de livres à glisser dans vos valises, de films et de séries à regarder tout l'été…

👽 De la science-fiction plein le sac à dos, la sélection de La Méthode scientifique (et la dernière émission de Nicolas Martin !)

🤑 Les idées de livres et de films d'Entendez-vous l'éco pour aborder l'économie autrement

🧛‍♀️ Les sordides conseils de Mauvais genre…

📚 Le choix des productrices et producteurs de France Culture

Il est temps...

La philosophe Cynthia Fleury, en 2016. © Getty - Jean-Marc ZAORSKI

Vous avez seulement 5️⃣ minutes

☪️ Sépulture. Certains Français de confession musulmane rencontrent des difficultés à trouver un lieu de sépulture pour leurs défunts. Une situation qui oppose d'un côté, des familles endeuillées, de l’autre, des élus de communes, responsables de la gestion des cimetières. ( Et maintenant )

Vous avez bien 1️⃣0️⃣ minutes devant vous

💧 Terres assoiffées. L'Irak connaît des épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents. Les autorités accusent les voisins turcs et iraniens d'assécher le pays avec les barrages édifiés sur les fleuves en amont. Mais le réchauffement climatique et la gestion des ressources par Bagdad sont aussi en cause. ( Les Enjeux internationaux )

Vous avez 3️⃣0️⃣minutes

🪟 Ce qui ne peut être volé. Le silence, l’horizon, le soin des morts, la santé physique et psychique… autant de biens inappropriables, non-négociables, qui doivent être défendus pour mener une "vie bonne", selon la philosophe Cynthia Fleury. ( La Grande table idée )

Vous avez 4️⃣5️⃣ minutes

🎲 Pile ou face. Quel chemin plus incertain et accidenté que celui du hasard ? L'anthropologue Dominique Casajus s'est mis en tête d'en déplier le mode d'emploi, aléa ou méthode que l'on retrouve autant dans les mathématiques que dans l'art divinatoire ou la littérature. Une façon d'appréhender autrement le savoir et sa sérendipité. ( Par les temps qui courent )

Vous avez carrément 3️⃣ heures !

🌍 Du prestigieux empire malien au destin exceptionnel du royaume d’Éthiopie, berceau d’un syncrétisme religieux unique, en passant par la mémoire des tirailleurs sénégalais, comment écrire l'histoire de l'Afrique ? ( Le Cours de l'histoire )

Certains d'entre vous ont peut-être la chance de préparer un voyage estival. En solitaire ou à plusieurs, sa seule organisation relève parfois déjà d'une aventure en soi… Mais imaginez-vous, deux siècles plus tôt, avoir cette idée folle de monter à bord d'une diligence brinquebalante pour le simple plaisir de voir du pays ? Voici un voyage dans le temps, au siècle des premiers touristes .

