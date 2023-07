Au Canada, le lac Crawford désigné lieu référence d'un Anthropocène encore contesté

Réunis par la Commission internationale de stratigraphie (ICS), un groupe de travail composé de scientifiques devait sélectionner un lieu qui servirait de repère du début de l'Anthropocène. L'Anthropocène, nouvelle époque géologique, se définit comme la période durant laquelle l'humanité a, par son activité, instauré des changements globaux qui surpassent les phénomènes naturels. Cette initiative de choisir une localisation précise vise à permettre de crédibiliser l'Anthropocène aux yeux de la Commission internationale de stratigraphie, en charge de l'échelle des temps géologiques. Cette décision n'est qu'une étape, qui doit encore être validée par la communauté des géologues. Ensuite seulement, l'ICS pourra ajouter l'Anthropocène à la frise chronologique officielle des 4,6 milliards d'années d'histoire terrestre.

Les particularités du lac Crawford

Douze sites potentiels ont été proposés. Certains sédiments marins au Japon, en mer Baltique ou aux États-Unis, des coraux en Australie ou au Mexique, les concrétions de la grotte Ernesto en Italie, les carottes de glace de l'Antarctique, les tourbières en Pologne, le sol urbain en Autriche, ou encore les dépôts de lacs en Chine, aux États-Unis et au Canada. L'équipe de travail s'est fixée mardi sur le Lac Crawford, d'un kilomètre carré, en banlieue de Toronto. D'apparence semblable aux autres milliers de lacs du pays, il possède pourtant une particularité : dans ses profondeurs, ses couches géologiques sont exceptionnellement bien conservées.

Les éléments qui tombent à la surface de l'eau se retrouvent dans la couche inférieure, et comme les eaux de surface et de profondeur ne se mélangent pas, les sédiments se développent au fond du lac. Cela fait donc des siècles que le lac Crawford absorbe les signes de changement du monde extérieur. On y trouve des cendres de combustion du pétrole et du charbon, des métaux lourds comme le cuivre et le plomb, des micro plastiques, ou encore des retombées d'explosions de bombes nucléaires. Ces éléments retrouvés au cours des analyses scientifiques sont tout autant de preuves de l'industrialisation, de la production et de la pollution humaines sur la Terre, et justifient donc pour le groupe de scientifiques de choisir le lac Crawford comme point de repère de l'Anthropocène.

L'Anthropocène, une époque toujours controversée

Pourtant, la notion même d'Anthropocène continue de faire débat au sein de la communauté scientifique depuis 1995. En effet, en passant de l'époque géologique actuelle de l'Holocène* à celle de l'Anthropocène, ce serait la première fois qu'on appelle une période avec le nom de l'organisme qui l'occupe : les Hommes. Ce serait pourtant une erreur, car l'Anthropocène n'est pas la seule et unique période pendant laquelle les être humains étaient présents sur Terre. La notion est aussi controversée parce qu'elle remettrait l'homme au centre de la nature, ce que Darwin et les évolutionnistes tentent de défaire depuis plus d'un siècle et demi en considérant l'homme au même titre que les autres animaux.

Ces débats autour de l'Anthropocène montrent l'intérêt général des scientifiques pour l'influence et l'impact des humains sur la Terre pendant le dernier siècle. Ils sont la preuve d'une prise de conscience générale, qui dépasse le domaine de la géologie et qui met en évidence les conséquences parfois catastrophiques de l'activité humaine sur le monde.

*la période débutée il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière glaciation

