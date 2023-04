Au Monténégro, une nouvelle garde relance les ambitions européennes

C’est un jeune économiste, Jakov Milatovic, 35 ans, qui met un terme au règne continu de Milo Djukanovic au Monténégro. Dimanche 2 avril, le Parti démocratique des socialistes (DPS), qui dirigeait en maître le petit pays des Balkans occidentaux depuis son indépendance, a cédé sa dernière parcelle de pouvoir, sans ambiguité. Jakov Milatovic, du parti centriste Europe maintenant !, a recueilli 58,88 % des voix, contre 41,12 % pour Milo Djukanovic. Un véritable séisme politique.

En trente ans, le Palais Bleu n’avait pas connu le moindre changement. Depuis le 21 mai 2006, la résidence du Président de la République, ce palais de la famille royale du Monténégro construit en 1894 dans l’ancienne capitale à Cetinje, n’a connu qu’un locataire, Milo Djukanovic.

Le président sortant n’a que 61 ans, mais il a fait de la politique son métier depuis l'éclatement de la Yougoslavie. À 18 ans, en 1979, il devient membre de la Ligue communiste yougoslave (SKJ), le parti unique de Tito, dont il sait rapidement contourner les obstacles bureaucratiques. Il s’extrait ainsi du seul cadre monténégrin – son pays d’origine – pour s’élever au niveau yougoslave, au sein du Comité central de la Ligue communiste.

La fin d'un héritage

Il dévient alors un fidèle allié de Slobodan Milesovic, dont il devient l’homme-lige à Podgorica. La « révolution anti-bureaucratique », l’initiative populiste qui conduira Milosevic au pouvoir à Belgrade, sera pour Djukanovic l’occasion de mettre la main, dans un même élan, sur Podgorica, qu’il ne lâchera pas.

Lorsque la Yougoslavie éclate, il joue la carte d’un Monténégro « libre » pour avoir un territoire entièrement à lui. Il crée le Parti démocratique des socialistes (DPS) dès 1991. Un mouvement à la grammaire typique de l'époque, avec le terme « démocratique » pour vendre d’hypothétiques changements et le mot « socialiste » pour ne pas effrayer toute la population.

Un pari gagnant, puisque Milo Djukanovic a tout juste 29 ans lorsqu’il devient le nouveau Premier ministre du Monténégro, alors fédéré à la Serbie. Mais à partir de 1997, il s’éloigne peu à peu de Belgrade, et conduit son pays vers l’indépendance, qui sera proclamée en 2006. Dans la foulée, Djukanovic est élu Président de la République.

Et des décennies durant, le sulfureux Milo Djukanovic résistera aux critiques et aux attaques. Depuis les années 1990, la presse anglo-saxonne évoque le trafic de cigarettes de contrebande au Monténégro. Le chef d'État ne serait pas au courant ? N’y serait-il pas mêlé, en lien avec la mafia italienne ? Djukanovic réfute toutes ses accusations.

Le « gospodar » – le « maître », le « propriétaire » – n’en contrôle pas moins le business dans son pays. Son frère Aleksandar est le patron de la première banque privée du Monténégro et il a participé aux privatisations. Sa sœur, Ana Kolarevic, une avocate de formation, a été responsable du l’appareil judiciaire. Aucune preuve n’est retenue contre Djukanovic. Un lien de cause à effet ?

Sous la menace d’une première défaite électorale, lors de la campgane présidentielle, Milo Djukanovic, jouant la carte des minorités bosniaques et albanaises, n’a pas hésité à accuser son rival, Jakov Milatovic, d'être à la solde de la Serbie. Car le candidat d’extrême-droite, pro-serbe et pro-russe, troisième du premier tour avec 19 %, Andrija Mandic, a appelé son électorat à voter pour lui.

Le pari de la modernité

Djukanovic a aussi fait valoir que le co-leader d’Europe maintenant !, Milojko « Mickey » Spajic, né dans le nord du Monténégro, était issu d’une famille d’origine serbe.

La jeunesse de Podgorica célèbre la victoire de Milatovic, dimanche 2 avril, à la présidentielle monténégrine. - SAVO PRELEVIC

Cela n’aura pas suffi à discréditer la nouvelle garde monténégrine. À 35 ans, « Mickey », formé à l’Université d’Osaka et à HEC, a travaillé aux États-Unis, à Singapour, à Tokyo et à Paris avant de devenir ministre des Finances. Un pro-européen et pro-business, tout comme le nouveau président, à peine un an de plus, ancien ministre de l'Économie formé à l’Université de Chicago puis à Oxford, à Vienne et à Rome, et ancien collaborateur de la Deutsche Bank et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).

Le soir de sa victoire, Jakov Milatovic a tenu à changer l’image et l’histoire de son pays. « Ce soir, avec tous les citoyens, nous avons dit un adieu décisif au crime, à la corruption au Monténégro », a-t-il déclaré, avant d’appeler de ses vœux « de bonnes relations avec la Serbie, mais comme toutes les nations des Balkans occidentaux ». Mais sa « priorité numéro un » est plus ambitieuse : « Nous allons arrimer le Monténégro à l’Union européenne, avec une adhésion pleine et entière. »

En attendant, au mois de juin 2023, l’issue des élections législatives.