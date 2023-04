Audiences Médiamétrie : France Culture signe un début d’année dans la continuité de ses très bons résultats

1 673 000 auditeurs quotidiens

auditeurs quotidiens 3,0 % d’Audience Cumulée

d’Audience Cumulée 2,5 % de Part D’Audience

de Part D’Audience 93 minutes de Durée d’Ecoute par Auditeur

de Durée d’Ecoute par Auditeur 2ème station la plus écoutée en différé avec 457 000 personnes qui écoutent en replay chaque jour*

la plus écoutée en différé avec 457 000 personnes qui écoutent en replay chaque jour* 30 millions d’écoutes à la demande par mois**

“Portée par des rendez-vous de référence, France Culture continue d’enregistrer de belles performances, aussi bien à l’antenne que sur le numérique. En donnant le temps nécessaire à la réflexion, à l’analyse et au débat, les auditeurs nous prouvent une fois de plus leur fidélité et leur intérêt. “ Florian Delorme , directeur de France Culture par intérim

Un 6/9 de référence :

Publicité

Chaque jour, Les Enjeux et Les Matins de France Culture sont écoutés par 693 000 auditeurs.

Les Matins de Guillaume Erner et de la rédaction enregistrent de très bons résultats également sur le numérique, avec 2,9 millions d’écoutes à la demande chaque mois.

La nouvelle matinale du samedi portée par Quentin Lafay rencontre également un grand succès, avec 458 000 auditeurs.

Les rendez-vous de la mi-journée en progression :

Les audiences de la tranche 12h/15h augmentent pour les émissions : Bienvenue au club d’Olivia Gesbert, Le Book Club de Nicolas Herbeaux, Les Pieds sur terre de Sonia Kronlund et Entendez-vous l’éco de Tiphaine de Rocquigny.

Pour sa vingtième saison, Les Pieds sur terre sont écoutés par 214 000 auditeurs tous les jours, soit +21% en un an. L’émission performe aussi en digital avec un classement dans le top 10 des résultats Médiamétrie eStat Podcast avec 3,8 millions d’écoutes à la demande chaque mois*.

Sources :

*Médiamétrie, eStat Podcast, moyenne Janvier-Mars 2023

**Médiamétrie, Global Radio, Septembre-Octobre 2022