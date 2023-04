Autobiographie du mime Marceau : "Toute sa vie, il a essayé de combler ce silence du père disparu"

Une autobiographie inédite du mime Marcel Marceau vient de sortir en librairie, ce mercredi 5 avril 2023, à l’occasion du centenaire de sa naissance : Histoire de ma vie, de 1923 jusqu’en 1952, chez Actes Sud , une publication composée par ses deux filles, Aurélia et Camille.

C’est un récit de jeunesse, un manuscrit enrichi de quelque 150 documents - lettres, photos, dessins et extraits de carnets personnels – de cette immense figure du théâtre.

Marcel Marceau, de son vrai nom Marcel Mangel, est connu dans le monde entier pour son personnage de Bip et pour sa célèbre "marche contre le vent", qui a inspiré le moonwalk de Michael Jackson.

De très nombreuses pensées et réflexions dans "Histoire de ma vie", retranscrites par les filles de Marcel Marceau : le reportage de Benoît Grossin 1 min France Culture

Cet homme secret avait confié ses mémoires à ses enfants, peu de temps avant sa mort, en 2007. Dans Histoire de ma vie, le “roi de la pantomime” s’exprime longuement sur son enfance, sa découverte déterminante de Charlie Chaplin, avant son engagement dans la Résistance - sous le surnom de Marceau qui ne le quittera plus - , la perte insurmontable de son père déporté à Auschwitz, et dans le même temps, son incessante recherche artistique.

Entretien avec Aurélia et Camille Marceau, qui ont supervisé et préfacé l’édition de cet ouvrage de 282 pages.

Aurélia et Camille Marceau ont établi l’édition de “Histoire de ma vie”, le manuscrit de leur père, en y intégrant de très nombreuses photos familiales et de ses archives personnelles. © Radio France - Benoît Grossin

"Histoire de ma vie", ce récit de jeunesse de votre père Marcel Marceau, l'avez-vous découvert ou redécouvert ?

Aurélia Marceau :

Ce sont des mémoires familiales, intimes. Nous n'avions pendant très, très longtemps pas du tout connaissance de ce manuscrit. Il lui est arrivé de nous en lire des extraits. J'en ai des souvenirs. Mais mon père était très secret aussi sur son intimité. Quelque temps avant sa mort, il nous a transmis ce manuscrit dans un contexte de fin de vie assez tumultueuse. Ce manuscrit, en quelque sorte, a été sauvé. Il nous l'a confié et nous l'avons accueilli comme un trésor extrêmement précieux. Et dans la fratrie, nous avons tous eu des moments où cela a été compliqué de le rouvrir. Il a fallu attendre que nous soyons suffisamment tous matures et que cela respecte le temps de chacun pour faire cette démarche, de faire paraître enfin son récit de jeunesse, qui part de sa naissance jusqu’en 1952, jusqu'à ses 29 ans.

C’est un texte conservé dans une chemise cartonnée grise patinée par sa main. C'est un texte imprégné de sa présence, de sa présence charnelle. Et pour nous, le voir paraître aujourd'hui, c'est le plus bel hommage, le cœur de l'hommage que nous avons voulu lui rendre avec mon frère, mon neveu et ma sœur, pour le centenaire de sa naissance.

Camille Marceau :

Je l'ai plus redécouvert que découvert. C'est un document que nous connaissions effectivement. C'est vrai que mon père m'en avait lu des extraits. Mais finalement, j'étais plus touché de le voir le lire que par ce qu'il contenait. Comme si je n’avais pas la maturité pour entendre ce qu'il racontait, j’étais touché plutôt par lui, par l'émotion qu'il avait à le lire et à essayer de laisser une trace. Et après, j'ai mis beaucoup de temps à le relire et à comprendre, avoir le recul nécessaire, sur sa pensée, sur les différentes périodes de sa vie. En fait, c'était parasité par l'image que j'avais de lui.

C'était un personnage mystérieux, bien que l'accompagnant en tournée, quand j'étais petite. Il ne se livrait pas. Il fallait que je reste très discrète pour pouvoir en bénéficier, être sûre qu’il m'emmène à nouveau. Je faisais donc le moins de bruit possible. On me posait une chaise en coulisse. J'écoutais et moi-même j'étais dans ce monde de l'enfance, sur le seuil entre le public et la scène, puisque j'étais vraiment dans les pendrillons. Il était comme un mystère parce qu'il se transformait en héros d'un plateau nu.

C’est un homme pudique qui se dévoile dans son manuscrit, en révélant qui se cache derrière le mime ?

Aurélia Marceau :

À l'intérieur de ce récit, c'est une découverte de ce père qui était un homme secret. Et il invite le lecteur à découvrir aussi le fil de sa pensée, pas à pas, au présent. C’est un texte accessible et ouvert, fraternel, très simple et humble. On peut suivre tout son itinéraire, sa pensée, sa réflexion, sa philosophie, sa sensibilité. On s'aperçoit que c'est un homme hypersensible. On s'en est rendu compte sur le plateau, mais là, on découvre vraiment l'envers du masque finalement : un homme mis à nu d'une certaine manière et qui va construire au fur et à mesure du récit un nouveau masque, celui de Bip, et au travers duquel il va pouvoir communiquer avec ses semblables. Le masque ne va pas le cacher, mais va lui donner la force d'affronter le réel et de transfigurer tout ce monde qui a peuplé son imaginaire, toutes ses réflexions, tout son humanisme.

Ce livre est imprégné des grands symboles. Il est imprégné de la mythologie. Il donne à voir. Il trace un monde un peu comme un peintre, sachant que mon père dessinait beaucoup. Il est traversé de poésie. Il est traversé par tout ce qui fait cette sensibilité puissante qui arrive à traverser ce masque pour éveiller la conscience et transmettre sa révolte contre l'injustice et l'oppression, transmettre son pacifisme. On a l'impression d'être avec lui dans son cheminement. Parce que c'est un cheminement ce récit. Ce livre est la genèse d'un immense artiste en devenir.

“Buste de Mangel Marcel Marceau, avril 1943” : légende de cette photographie montrant Marcel Marceau à côté d’une sculpture en ronde-bosse, autoportrait réalisé aux Arts décoratifs de Limoges. - © droits réservés

Et il raconte comment il en est arrivé là, après avoir traversé de grands drames pendant l'Occupation, par son entrée aussi dans la Résistance et sa formation d'artiste. Tout cela est mêlé ?

Aurélia Marceau :

Tout cela est mêlé, en effet. Cela commence par une enfance très joyeuse, très heureuse, protégée. Très tôt, on s'aperçoit qu'il est complètement immergé dans son imaginaire. Il se réfugie dans l'imaginaire. Le réel lui fait peur. Tout lui paraît trop immense, trop grand. Lorsqu'il part pour la première fois au jardin d'enfants, il doit quitter ce monde de l'enfance pour le monde des autres. Pour lui, c'est vertigineux. Et de cette enfance insouciante, progressivement, on sent la montée de l'antisémitisme et la guerre qui approche. Le premier grand choc, cela va être évidemment l'éclatement de la guerre et l'exode, quand il doit quitter Strasbourg. C'est un déchirement très, très profond. Il dit lui-même que c'est comme s'il n'y avait plus de passé, plus de présent, plus d'avenir. Et donc il part avec sa famille vers le Sud-Ouest.

Il va se retrouver ensuite à Limoges, aux Arts décoratifs. Il entre aussi au Conservatoire, mais parallèlement, il devient résistant, grâce à Alain, son frère aîné. C'est un résistant qui continue de se nourrir par le théâtre qui est pour lui vital. On sent que c’est le théâtre qui va le sauver, qui va l'aider à surmonter toutes les épreuves. Le deuxième grand choc et le plus grand, ce sera la déportation de son père, arrêté dans sa boucherie à Limoges en 1944. Son père va être arrêté, torturé puis déporté à Auschwitz, où il sera gazé dès son arrivée. Marcel Marceau ne le saura que plus tard. Il continuera longtemps d'espérer que ce père va revenir. Il imaginera même, dans ses rêves et ses cauchemars, le voir resurgir tel un spectre.

Bien avant de devenir le mime Marceau, Marcel Mangel, âgé de 12 ans sur cette photographie, imite très souvent Charlot, son “modèle absolu, un frère et un père aussi ”. © Radio France - © droits réservés

Et Charlie Chaplin devient très vite un modèle et même une autre figure paternelle pour Marcel Marceau ?

Aurélia Marceau :

Charlie Chaplin, c'est pour lui une révélation. À l'âge de 5 ans, il découvre Charlot avec son père dans un cinéma de Lille. Il découvre un frère et un père aussi. Il empruntait le chapeau et la canne de son père et ses pantalons de velours. Il mettait de l'encre pour se créer une moustache et il imitait Charlot. Charlot ne le quittera plus. Il le cite énormément dans son manuscrit. Il revient toujours à Charlot. Il reconnaît en lui le camarade, le mentor, le modèle absolu.

Camille Marceau :

Il y a un passage qui me bouleverse dans son enfance, quand il dit qu’il a peur du ciel, que les étoiles sont trop lointaines. Et quand un peu plus tard, son père l'emmène donc voir Charlot au cinéma et qu’il évoque la solitude de ce petit homme qui ramasse l'étoile de papier par terre, dans le cirque. J'ai vu ce lien entre Charlot et lui qui se sentait malingre. On l'appelait la “petite âme verte”. Il voyait ce père qui était costaud, qui était boucher et qui avait une force herculéenne. Et lui, il ne se sentait pas digne de ce père. Et d'un seul coup, son père lui passe une autre figure d'attachement et d'identification. Il lui permet d'aimer une autre figure masculine : Charlot, capable de ramasser de petites étoiles en papier par terre.

Charlot va vraiment représenter tout pour lui. Il va représenter le père, puisque son père sera déporté. Et avant cela, il s'identifie aussi à Charlot qui est pauvre. parce qu'il avait un peu honte de sa condition au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, où il y a beaucoup de bourgeois. Il les décrit. Il dit que ces enfants n'aiment que la puissance, qu'ils veulent être cherchés à la sortie de l'école avec des chauffeurs. Et lui, il se sent un peu différent avec son père boucher. Il n'ose pas dire le métier de son père. Charlot représente donc aussi ça pour lui : le populaire et le magique.

Charles Mangel, le père du mime Marceau, en 1925. - © droits réservés

La disparition de son père est à l'origine de son art, de son personnage ?

Aurélia Marceau :

La disparition de son père, sa déportation, l'a profondément marqué, torturé et hanté toute sa vie. C'est ce qui a construit à notre sens la profondeur de l'artiste qu'il est devenu et pourquoi il a touché autant le public. Il le dit dans son autobiographie. Tous les silences étaient pour lui. Et je pense que cette notion de silence dans son art, c'est en hommage à son père, mais aussi en hommage à tous les disparus, à tous les camarades, à tous les résistants, à tous les humains qui subissent l'oppression, l'injustice, la haine.

Il dit lui-même que le mime est un être agissant. Pour lui, l'art c'est aussi agir. Et c'est comme ça qu'il se constitue une nouvelle identité. Il devient effectivement Marceau. Il prend le nom de résistant de Marceau, mais il deviendra aussi Bip. Ses multiples identités lui permettent donc d'affronter le monde, d'affronter la vie et de se battre, d'agir pour plus de justice et pour transmettre sa sensibilité profondément humaniste.

Camille Marceau :

Il est comme une allégorie du bien combattant le mal, portant son cri silencieux contre la violence de la guerre, contre l'injustice. Parce qu'il est obsédé par ça. Il ne comprend pas. Avec d’un côté, la magie de son enfance, cet univers extraordinaire fait de plein de héros et de l’autre, la violence de la guerre et la disparition du père. C'est une équation qu’il n'arrive pas à résoudre. Toute sa vie, il a essayé de combler ce silence, ce silence ontologique du père disparu dont il n'entendra plus jamais la voix.

Par ce manuscrit, on met enfin des paroles sur ce silence qu'il a tenté de porter partout, en se disant “citoyen du monde”, avec un langage qui permet de toucher le cœur de tous les hommes. Aujourd'hui, avec ce livre, on a la poésie et l'essence de ce silence.

Marcel Marceau, le 22 mars 1947, le jour de ses 24 ans, devient Bip pour la première fois sur scène, au Théâtre de Poche à Paris, avec le mimodrame “Bip et la fille des rues”. - © Etienne Bertrand Weill

Et il y a un chapitre important qui débute pour lui à l’âge de 20 ans, lorsqu’il arrive en tant que résistant à Paris et qu'il reste finalement à Paris ?

Aurélia Marceau :

Il reste à Paris car il est missionné pour s'occuper de deux fillettes orphelines. Il vient les chercher à la pouponnière pour les emmener à la maison de Sèvres. Il rencontre alors un maître, Étienne Decroux, le grand révolutionnaire du mime, en ce sens qu’il remet cet art à zéro pour le réinterroger, pour le réinventer. Et mon père a la chance de suivre ses cours. Et là, plus rien n'existe d'autre que ce laboratoire d'alchimiste de l'art du mime. "Je serai mime ou rien”, c'est sa profession de foi et ce sera son point d'appui pour toute sa vie. Pendant ses soixante ans de carrière, il sera resté fidèle à cette profession de foi de jeunesse.

Avant de créer Bip, Marcel Marceau a joué pour un autre de ses modèles, Jean-Louis Barrault, à sa droite sur cette photographie. En garçon de bain, il est en loge aux côtés de Madeleine Renaud, au moment de la création de “La fontaine de Jouvence” au Théâtre Marigny, en 1947. - © Etienne Bertrand Weill

Et il rencontre aussi à Paris Jean-Louis Barrault dont il a entendu beaucoup parler et qu'il découvre vraiment dans Les Enfants du paradis, dans le rôle de Baptiste. Et là aussi, c'est pour lui une révélation.

Il travaille avec Étienne Decroux et Jean-Louis Barrault, mais à un moment donné, il a vraiment besoin de s'émanciper. Il veut voler de ses propres ailes. C'est insupportable pour Étienne Decroux. Le maître souhaitait que ses secrets soient bien gardés. Il finit par un peu renier l'élève, en lui reprochant, comme une trahison, de vouloir rendre cet art populaire. Étienne Decroux n'aimait pas le public, il le méprisait.

Et c'est en prenant son envol, à l'âge exact de 24 ans, qu'il invente BIP ?

Aurélia Marceau :

Marcel Marceau est sur le point d'investir le Théâtre de Poche , le plus petit théâtre de Paris avec 80 places. Il lui faut très rapidement trouver un personnage. Dans son esprit, se mêlent Pierrot, Charlot, Arlequin et dans une espèce d'urgence créatrice, il construit Bip. Il est inspiré par Pip, le héros d'un livre de Dickens, Les Grandes Espérances. Il pense au masque blanc de Pierrot. Il essaye de trouver un chapeau. Charlot avait le melon, Buster Keaton, un petit chapeau plat... Bip aura un chapeau haut de forme avec une fleur rouge qui tremblera et qui sera flamboyante.

Marcel Marceau fait sa première apparition en assumant ce personnage qu'il a construit coûte que coûte, c'est incroyable, le jour de son anniversaire, le 22 mars 1947.

Dans ce livre, il en révèle l'essence, les secrets de sa création, les secrets de sa composition, les secrets de sa construction. C'est le fruit d'une histoire tumultueuse, tourmentée mais toujours traversée d'espoir.

Camille Marceau :

Il invente un personnage qui est son alter ego, qui est son double et qui va lui permettre d'être tout. Il va lui permettre de retrouver bien sûr Charlot, d'être un peu frère de Charlot, mais aussi de conjurer la mort de son père, la mort des autres, et aussi de tout inventer, de recréer un monde tel qu'il a envie qu'il soit, avec sa féerie et ses drames.

"Il a nourri beaucoup d'autres artistes et pas que dans le monde du mime ou du théâtre" : Camille Marceau 1 min France Culture

Marcel Marceau était vraiment dès la toute petite enfance un visionnaire. Il avait des visions. Dès qu'il lui arrivait quelque chose, il avait une vision. Il a découvert l'art du mime. Il s'est inspiré de grandes personnalités du théâtre, de Charles Dullin, de Jean-Louis Barrault, d'Étienne Decroux, mais aussi de Jacques Copeau qui a été très important pour lui. Il s'est nourri de tout ça et après il a retrouvé l'enfance et les visions et il les a recréées sur scène. Il a enfin pu créer un monde comme il l'imaginait enfant. Tout cela, il le raconte dans son manuscrit Histoire de ma vie.