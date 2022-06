Aux origines des animaux de laboratoire : la souris sous copyright

Juchée sur ses deux pattes arrière, vêtue d’une blouse de laboratoire et le museau chaussé de lunettes, elle tient entre ses pattes, deux aiguilles à tricoter lui permettant de tisser un brin d’ADN. Dans la ville de Novossibirsk, en Russie, il est possible de se retrouver nez à nez avec une souris anthropomorphique de 2,5 mètres de haut. Créée en 2012, cette statue a été érigée pour rendre hommage aux souris de laboratoire, indispensables à la recherche scientifique.

Le monument en l'honneur de la souris de laboratoire, à Novossibirsk, en Sibérie. - Irina Gelbukh / Wikimedia

Avec ses airs de mamie-chercheuse tout droit sortie d’un film Disney, la souris juchée-là semble bien loin de la réalité scientifique : si les souris et rats de laboratoire sont indispensables aux expériences de laboratoire, c’est avant tout parce qu'ils sont sacrifiés en quantité pour les besoins de la science.

Rien qu’en France, selon une enquête statistique sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques , en 2020, les rongeurs représentaient 75 % d'entre eux. Avec un peu plus d’un million d’individus sacrifiés au nom de la science (64 %) chaque année, les souris arrivent largement en tête de ce classement, suivies par près de 150 000 rats (9 %). Un chiffre encore bien loin des 110 millions de souris sacrifiées aux États-Unis chaque année, selon une étude parue en janvier dernier .

Des expérimentations animales depuis l’Antiquité

Les rongeurs ne sont évidemment pas les seuls animaux de laboratoire : cochons, moutons, reptiles, lapins, chiens ou encore singes sont également exploités, dans des proportions moindres, à des fins de recherches scientifiques.

Au cours de l’Histoire, on retrouve des traces d’expérimentations sur les animaux dès l’Antiquité. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, Alcméon de Crotone, Hérophile ou encore Aristote pratiquent des dissections sur des porcs et des singes. Ces animaux, jugés semblables à l’homme, permettent d’étudier le fonctionnement du corps humain.

Le Moyen Âge laisse peu de place à l'expérimentation animale : le dogme religieux empêche l’examen de cadavres d’animaux, au même titre que ceux d’êtres humains. On trouve des traces d’expérimentations animales dès la Renaissance. Au début du XVIIe siècle, William Harvey, le chirurgien des rois d’Angleterre, démontre notamment le fonctionnement du cycle de la circulation sanguine grâce à un chevreuil. Des expériences éparses, pratiquées sur des animaux, commencent alors à émailler l’histoire de la science.

Le médecin anglais William Harvey démontre la circulation du sang à l'aide d'un chevreuil. © Getty

Il faut cependant attendre le XIXe siècle pour que se généralise l’expérimentation animale. Claude Bernard, médecin et physiologiste français, est ainsi le premier à systématiser le procédé et est considéré, aujourd’hui encore, comme le père de la médecine expérimentale. Dans son ouvrage Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865), le scientifique défend ainsi sa pratique de la vivisection sur des animaux, notamment des chiens : "Le physiologiste n'est pas un homme du monde, c'est un savant, c'est un homme qui est saisi et absorbé par une idée scientifique qu'il poursuit : il n'entend plus les cris des animaux, il ne voit plus le sang qui coule, il ne voit que son idée et n'aperçoit que des organismes qui lui cachent des problèmes qu'il veut découvrir. De même le chirurgien n'est pas arrêté par les cris et les sanglots les plus émouvants, parce qu'il ne voit que son idée et le but de son opération. [...] Comme il est impossible de satisfaire tout le monde, le savant ne doit avoir souci que de l'opinion des savants qui le comprennent, et ne tirer de règle de conduite que de sa propre conscience."

La théorie cartésienne de “l’animal machine” permet alors à bien des chercheurs et pionniers de la science de s’absoudre des questions éthiques posées par la vivisection. Mais c'est également à cette même époque qu'apparaissent les premiers détracteurs de l'expérimentation animale. Ironie du sort, pour Claude Bernard, sa propre femme, Marie Françoise "Fanny" Bernard, finira par créer une société anti-vivisection.

Des souris et Mendel

Les premières expériences ont beau être pratiquées sur des chiens ou des chats, c’est la souris, et dans une moindre mesure le rat, qui va devenir le principal animal de laboratoire “par défaut” de la recherche scientifique.

On trouve ainsi des traces d’expériences pratiquées sur les rongeurs dès le XIXe siècle. La première publication scientifique connue à ce sujet, intitulée “Note sur l’extirpation des capsules surrénales chez les rats albinos”, est publiée en 1856 par le Docteur Philipeaux. Mais l’utilisation des souris à des fins scientifiques reste encore anecdotique, et ce malgré une autre expérience qui aurait pu changer bien plus tôt le destin des rongeurs : dès le XIXe siècle, le pharmacien suisse Jean-Antoine Colladon réalise plusieurs expériences sur la transmission du caractère héréditaire chez les souris. Malgré l'importance de ces travaux, précurseurs de la génétique, ces derniers ne font curieusement pas date, même si, cités par Darwin , ils auront certainement inspiré le célèbre Gregor Mendel.

Ce moine autrichien, aujourd'hui considéré comme le père de la génétique, publie en 1866 un article intitulé “Recherches sur des hybrides végétaux” dans lequel il prouve le principe de l’hérédité et les lois de transmission des caractères héréditaires… à l’aide de petits pois . Le scientifique, pourtant, avant de se consacrer aux légumes, avait commencé ses expériences en élevant des souris. À en croire la journaliste scientifique et autrice Robin Marantz Henig dans son ouvrage The Monk in the garden , l’idée que des rongeurs copulent au sein du monastère où réside Mendel est si intolérable aux autorités ecclésiastiques que ces dernières lui interdisent de poursuivre ses recherches en l’état. Contraint et forcé, Mendel se rabat donc sur les petits pois, ravi que “l’évêque ne comprenne pas que les plantes ont aussi un sexe”.

Las pour la recherche scientifique - et heureusement pour la souris Mus Musculus - les expériences liées à l’hybridation et au caractère héréditaire sont oubliées par deux fois, d’abord en 1821 avec Colladon, puis en 1865 après Mendel. Ces défaillances accordent aux rongeurs un répit de quelques dizaines d’années, avant que les souris ne deviennent la Rolls royce des animaux de laboratoire.

Sans les autorités religieuses, les théories sur l'hérédité de Mendel auraient été testées sur des souris, et non sur des petits pois. - Wellcome Library London/CC by Sa 4.0

L'apparition de la souris de laboratoire

C’est au tout début du XXe siècle que la souris devient l'animal de prédilection de la recherche scientifique. Les théories de Mendel viennent alors d’être redécouvertes, et avec elles naît un tout nouveau champ de la recherche scientifique : la génétique.

En matière de génétique, la souris revêt un intérêt certain : en plus de présenter de nombreuses similarités avec le corps humain sur les plans anatomiques et physiologiques, ces rongeurs ont un cycle reproductif extrêmement court, ce qui permet d’obtenir rapidement des résultats. À cet atout majeur pour la recherche scientifique s’ajoutent d’autres qualités : le coût économique, la docilité des rongeurs, leur faible taille qui les rend faciles à “stocker”, ou encore le fait que, tous comme les humains, elles sont sensibles à des maladies qui affectent leurs organismes, comme le cancer et le diabète.

Pas étonnant donc, que la souris soit devenue l'animal de prédilection des chercheurs. Alors que les chercheurs commencent à se passionner pour la génétique, ces derniers cherchent des cobayes pour tester leurs hypothèses. Or l'élevage de souris, au début du XXe siècle, n'est pas rare. Depuis le XVIIe siècle, au Japon, la souris domestique est un animal prisé pour son pelage ou ses traits de caractères uniques. Cette mode, au XXe siècle, a gagné l'Angleterre puis les États-Unis en particulier, si bien que l'élevage de souris est une activité répandue, avant même que les scientifiques ne commencent à envisager de les utiliser pour leurs expériences.

C'est en 1902 que la destinée de la Mus Musculus bascule définitivement. Le généticien William Ernest Castle, de l'Institut de Bussey de Boston, à l'Université d'Harvard, passe commande auprès d'une éleveuse de souris nommée Abbie Lathrop, afin d'étudier l'héritage de la couleur du pelage. Cette première collaboration, couronnée de succès, va en amener d'autres et pousser l'éleveuse à créer de nombreuses lignées de souris destinée, non plus à l'apparat, mais à la recherche.

L'éleveuse de souris Abbie E.C. Lathrop a créé de nombreuses lignées de souris, dont certaines existent toujours aujourd'hui. - The Springfield Sunday Republican - 1913

L'éleveuse Abbie Lathrop, devenue fournisseuse de souris de laboratoire, va dresser elle-même, à forces d'expérimentations, un important constat : certaines lignées de ses souris sont atteintes de cancer. En reproduisant, d'une génération à l'autre, des rongeurs atteints de cette maladie, il devient donc possible de l'étudier plus en détail : cette découverte va permettre des avancées pionnières en matière de recherche contre le cancer, notamment en établissant un lien entre cette affection et certaines hormones.

En parallèle des découvertes de cette éleveuse devenue co-découvreuse - elle co-signera dix études scientifiques -, les lignées de souris fournies à l'Institut de Bussey font l'objet de recherches de la part du biologiste Clarence Cook Little. Ce même biologiste fondera, quelques années plus tard en 1929, le Jackson Laboratory. C'est dans ce laboratoire que des chercheurs vont développer, année après année, des lignées génétiques de souris aux caractéristiques bien particulières, à l'aide de rongeurs issus des élevages d'Abbie Lathrop, dont certaines lignées sont encore utilisées en 2022.

Des souris sous copyright

Au Jackson Laboratory vont ainsi être créées les "Jax Mice™", des lignées de souris dont la particularité est non pas d'être stables - contrairement à leurs prédécesseuses -, mais d'être au contraire des souris consanguines à "incidence tumorale prévisible". En d'autres termes, on crée des lignées de souris qui sont déjà atteintes de maladies pour permettre aux chercheurs de procéder à leurs expériences.

Ainsi naît par exemple la lignée de souris CBA, avec une incidence de 13 % de tumeurs du sein, ou encore la lignée C3H qui a elle une incidence de 90 %... Le but ? S'imposer sur le marché de la recherche scientifique contre le cancer. En 1933 apparaît le premier catalogue de souris de laboratoire, où les chercheurs peuvent sélectionner leur candidat idéal parmi 10 lignées proposées. Le succès est au rendez-vous : en 1944, le Jackson Laboratory envoie 9000 souris par semaine à d'autres laboratoires.

Au cours des années 1950, le nombre d'élevages de souris, financés par les gouvernements, explose. Les rongeurs sont utilisés pour tous types de recherche : cancer, radiations, diabète, toxicologie, cosmétique, etc. La souris devient, peu à peu, l’animal le plus utilisé pour la recherche scientifique, d’autant qu’en 1981, des chercheurs de l’université de Yale parviennent à insérer un fragment d’ADN étranger dans un embryon de souris. En quelques années, les gènes de souris n’ont plus de secrets pour les chercheurs ; ils peuvent les supprimer ou bien leur faire subir des mutations à l’envi. La souris transgénique, bien plus malléable que les autres animaux (rats compris) est définitivement l’animal de laboratoire par excellence : la Mus Musculus sera la deuxième espèce de mammifères (après l’être humain) à faire l’objet d’un séquençage génétique intégral.

Le "Jax Mice Coat Color Guide" permet d'identifier la lignée génétique d'une souris en fonction de sa couleur. - The Jackson Laboratory

Depuis, la souris a tout du produit de consommation courant. Comptez ainsi un peu plus de 30 dollars pour faire l’acquisition d’une souris mâle C57BL/6 ou “Black 6”, une lignée dont le génome a été entièrement séquencé. Vous êtes plutôt tenté par une souris femelle âgée de 7 semaines NOD/ShiLtJ, de la lignée #001976, atteinte d’un diabète de type 1 ? Il vous en coûtera cette fois 67 dollars. Sur la longue liste du Jackson Laboratory, devenu un institut de recherche contre le cancer et le principal fournisseur mondial de souris, plus de 7 000 souches génétiques uniques sont proposées. Et à cette longue liste s’ajoutent les lignées proposées par d’autres laboratoires, toutes utilisées pour la recherche scientifique.

“Pantouflards bien enrobés” et questions éthiques

En 1997, des scientifiques font "pousser" une forme d'oreille grâce à des cellules cartilagineuses sur une souris. - Laboratory for Tissue Engineering and Organ Fabrication, Massachusetts General

Vaccination, contraception, greffe de tissus, diabète, cancers, allergies ou encore maladies respiratoires ou neurodégénératives… Le sacrifice de millions de souris de laboratoire au nom de la science a permis de nombreuses avancées scientifiques.

Mais l’utilisation abusive de spécimens de Mus Musculus dans la pratique de la recherche n’est pas sans présenter quelques obstacles sur le plan scientifique : dans un article publié sur Slate , le neuroscientifique Mark Matthson, spécialistes des maladies cérébrales dégénératives, raconte comment il a fini, à force d’expériences (plus de 500 études ayant nécessité plus de 20 000 souris) par réaliser que les souris de laboratoire, malgré leur sélection génétique, n’étaient pas exemptes de défauts. Car ces rongeurs, explique-t-il, sont “des pantouflards bien enrobés” : sédentaires, en surpoids, les souris sont devenues un produit industriel de mauvaise qualité, résistant à l’insuline, souffrant d’hypertension artérielle et avec une espérance de vie limitée. Des conditions de santé qui laissent penser que les souris pourraient bien ne pas réagir normalement à des médicaments qui devraient, en temps normal, faire effet. À en croire Matthson, certains traitements prometteurs ont certainement été ignorés en raison de résultats inhibés par la santé des cobayes : “Il est possible que certains travaux de recherche aient été en partie faussés par ces problèmes, mais pour en avoir le cœur net, il faudrait reproduire ces expériences avec des animaux témoins valables”, assure-t-il. Lui-même a d’ailleurs pu constater qu’un médicament efficace pour prévenir des lésions provoquées par un AVC sur des souris ne s’avérait pas fonctionnel sur des êtres humains. La cause, selon Matthson ? L’obésité des souris, dans cette expérience, a certainement affecté leur cerveau et amplifié l’effet du traitement…

Dans le même ordre d’idées, on utilise en moyenne cinq fois plus de souris mâles que de souris femelles lors d’expériences scientifiques… Une donnée qui pose problème , alors qu’on sait depuis peu que les effets d'un médicament peuvent varier en fonction du sexe.

Les souris de laboratoire seraient en réalité obèses du fait de leur sédentarisme. © Getty - Manjurul Haque / EyeEm

En somme, une grande partie de la recherche scientifique repose désormais sur un animal suralimenté, consanguin, produit en masse, à la chaîne et dans des laboratoires. Des conditions d’élevage qui ont pour corollaire le risque de passer à côté de traitements efficaces, et ce, au nom de l’habitude scientifique : si la souris continue d’être favorisée, c’est parce qu’elle reste bon marché, docile, et peu encombrante.

Cette réalité soulève la question de l’éthique scientifique à laquelle vient s’adosser, au XXIe siècle, la question de l’éthique morale face à une production en masse d'êtres sensibles destinés à être exécutés. Depuis Marie Françoise "Fanny" Bernard et la naissance des mouvements anti-vivisections, les mouvements de protection des animaux se sont structurés en associations internationales dont les méthodes ont fait, à maintes reprises, leurs preuves : des associations comme la SPA, PETA, ou plus récemment L214, en dénonçant les expériences pratiquées sur les animaux, sont parvenues à sensibiliser l’opinion publique et à faire bouger les lignes.

Alors qu’aux États-Unis, les rats, les souris et les oiseaux ne sont pas pris en compte par la loi fédérale sur la protection des animaux, en Europe, la législation a considérablement évolué. Depuis 2010, il convient de respecter la directive 2010/63/UE "relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques", qui s’applique à tous les animaux vertébrés, avec des restrictions particulières pour les primates, et une interdiction de l'utilisation de grands singes. Cette directive, qui devrait être révisée dans le futur, encadre plus précisément les procédures scientifiques, n’autorisant ces dernières que lorsqu’il n’existe pas de méthodes de substitutions satisfaisantes. À terme, elle vise d’ailleurs à mettre fin à l’expérimentation animale.

Elle pousse à appliquer la règle des trois R, un principe créé dès 1959 par les britanniques W. M. S. Russell et R. L. Burch, des scientifiques pionniers du bien être animal. L’objectif est de :

Réduire le nombre d'animaux utilisés pour les expériences ;

Raffiner les procédures, afin d'éliminer ou de réduire au minimum la souffrance animale ;

Remplacer les modèles animaux par d'autres méthodes lorsque cela est possible.

Depuis quelques années, de nombreuses méthodes permettent en effet de commencer à remplacer les animaux : culture de cellules in vitro, simulation bio-informatique ou encore bio-impression 3D devraient permettre, dans les décennies à venir, de se passer peu à peu des animaux de laboratoire. Mais de l’avis même des scientifiques, en l’état actuel des choses, ces méthodes alternatives sont encore insuffisantes pour se permettre de se passer de modèles animaux. Il faudra encore de très nombreuses générations de souris génétiquement modifiées, avant de pouvoir espérer mettre fin à leur production de masse.