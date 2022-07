Avignon 2022 : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Comme chaque été, France Culture a accompagné la vitalité et l'exigence du plus grand festival de théâtre au monde, et la fin du mois de juillet donne à nouveau l'occasion de rassembler ici tout ou presque de ces rendez-vous avignonnais : des spectacles enregistrés au Musée Calvet, des entretiens de "la Grande Table d'été" en public avec les artistes du festival, des reportages dans l'énergie du "off". Bonnes écoutes !

Les créations

Daniel Auteuil et Arman Méliès - Christophe Raynaud de Lage

🎵 Comédien-chanteur. Echanger avec le public, lors d'un moment riche en émotions : voilà la proposition de Daniel Auteuil avec ce spectacle présentant ses compositions musicales sur ses mots ou ceux de grands auteurs. ( Daniel Auteuil en concert , 1h14)

🌊 Citoyen de la Méditerranée. Aller simple est un poème dramatique, qui dit la traversée de la Méditerranée par des femmes et des hommes de pauvreté vers les terres d’abondance. Et c'est Wajdi Mouawad, dirigé par Christian Schiaretti, qui porte ces belles paroles de l'Italien Erri De Luca, ( Dans les mots d'Erri De Luca , 58 min)

👭 Voix en échos. Irène Jacob et Keren Ann ont imaginé un dialogue entre deux femmes, deux amies qui se trouvent dans des villes loin l’une de l’autre. Leurs histoires se répondent, polyphonie musicale de voix fortes d’hier et d’aujourd’hui. ( Où es-tu , 58 min)

🇧🇾 Tragédies d'Europe centrale. Un choix de textes de la Prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, étonnante portraitiste du grand petit homme soviétique quand son empire se défait. Par Noémie Lvovsky et les élèves du groupe 47 de l'Ecole du TNS. ( Svetlana Alexievitch, la vérité ne tient pas dans un seul cœur , 57 min)

💞 Amour toujours. Les sonnets de Shakespeare, mêlés aux quiproquos amoureux des Deux Gentilshommes de Vérone, portés entre autres par Sofiane Zermani, venu du rap... Parfaite occasion de percevoir l'universalité du plus intemporel des dramaturges. ( Variations Shakespeare , 45 min)

Les entretiens

Olivier Py dans la Cour d'honneur du Palais des papes, 2019. - Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

🎭 Mémoires d'Avignon. Avec Olivier Py, qui pilotait cette année une dernière édition du festival, et Christophe Raynaud de Lage, photographe officiel depuis 17 ans, un regard rétrospectif sur le plus grand théâtre du monde. ( Festival d'Avignon 2022, il était une "dernière" fois , 44 min)

🎶 Musiques en scènes. Comment mêler musique et théâtre dans l'écriture d'une pièce ? Trois invités parlent de leur rapport intime au théâtre musical, et présentent leurs spectacles joués au Festival d'Avignon. ( Une musique vaut mieux qu'un long discours , 44 min)

🙋‍♀️ Place des femmes. Regards croisés sur les femmes dans le monde des arts et de la culture, avec Reine Prat, autrice de rapports sur les inégalités dans les arts du spectacle, la metteuse en scène Anne Théron qui donne aux personnages féminins une place inédite, et l'écrivaine Agnès Desarthe, qui met à l'honneur Anaïs Nin. ( Le temps des héroïnes , 43 min)

🌄 Plateau paysages. Entretien avec les autrices du spectacle Anima, ou quand le théâtre et la photographie s'allient pour parler des subtiles métamorphoses de nos paysages et de nos façons d’habiter le monde. ( Fable écologique et nouveaux récits du vivant , 44 min)

🗯️ Violences. Une artiste afghane, un journaliste, et le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov qui monte du Tchekhov méconnu... Trois manières d'aborder le récit de la violence, se demander comment on témoigne dans un monde à nouveau marqué par la guerre. ( Quels récits pour quelles mémoires ? , 43 min)

💃 Danser sa vie. Maud Le Platec et Jan Martens, deux chorégraphes qui enflamment le Festival d'Avignon avec deux spectacles dansés pour raconter la filiation, la peur du lendemain, nos héritages communs. L’effondrement en ligne de mire, tantôt comme une chute, tantôt comme un saut. ( Les contredanses de Maud Le Platec et Jan Martens , 43 min)

🏰 Epopée. Ecrivain et metteur en scène, Simon Falguières présentait début juillet Le Nid de cendres, son spectacle épique et fantastique d'une durée de treize heures montré pour la première fois dans son intégralité. ( Le spectacle fleuve de Simon Falguières, une épopée entre rêve et réalité , 5 min)

Les vidéos

capture d'écran de Sofiane Zermani © Radio France

🎤 Fianso côté coulisses. Interprète des Variations Shakespeare, Sofiane Zermani nous dit sa fascination pour le dramaturge britannique, et comment le théâtre est en fait très proche des premières scènes musicales dont l'interprète a l'habitude. ( Sofiane Zermani : "Shakespeare est intemporel" , 3 min)

👨‍🎨 Artiviste. Qui est Kirill Serebrennikov ? Portrait de l'artiste russe qui ouvrait le Festival d'Avignon dans la Cour d'honneur avec Le Moine noir d'après Tchekhov, infatigable créateur militant malgré les pressions régulières des autorités de son pays. ( Le dissident russe Kirill Serebrennikov revient à Avignon , 4 min)

Les reportages

Les comédiens rangent eux-mêmes et très vite leur décor au “11 Avignon”, quelques minutes avant l’arrivée des spectateurs de la pièce suivante, dans la salle. © Radio France - Benoît Grossin

🧰 Préparatifs "off". Début juillet, au "11 Avignon", on s'active pour que 24 spectacles par jour dans trois salles se succèdent le mieux possible. Danse des décors millimétrée pour 3 semaines ! ( Festival "off" d'Avignon : "La danse des décors pour être dans les temps, tout le temps !" , 4 min)

🇺🇦 Ukraine, mon amour. Irina Lytiak joue son propre rôle dans ce spectacle écrit en quelques jours, dans l’urgence, dès le début de la guerre en mars dernier. Au milieu de poèmes et chansons, elle y raconte le soutien de son ancien metteur en scène russe à Vladimir Poutine. ( Une comédienne raconte l'histoire, la culture et la liberté de son pays , 4 min)

🏠 Comme une maison. Face aux cadences infernales et aux risques pour les compagnies du "off", un lieu a déjà fait le choix de donner du temps et du confort aux projets, de la création à la diffusion : Artéphile. ( Artéphile, un théâtre exemplaire pour les compagnies , 4 min)

🏃 Courir les salles. De repérages en découvertes, coup de projecteur sur trois programmateurs en quête de spectacles pour les prochaines saisons d'un théâtre, d'un autre lieu culturel, ou pour la composition d'un festival. Marathon garanti ! ( Les programmateurs font leur marché dans le "off" )

La citation

Le comédien Sofiane Zermani a lancé ces mots au public après la représentation des Variations Shakespeare au Musée Calvet , bel appel à la culture et à l'esprit d'ouverture, par-delà les stéréotypes :

"Appropriez-vous le théâtre, appropriez-vous l'art. Ne vous interdisez pas d'aller voir des trucs chelous, des trucs qui ne vous parlent pas forcément. (...) Soyez curieux. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été initié à un art, ou qu'on n'y a pas été invité, qu'on ne peut pas s'y inviter, qu'on ne peut pas se l'approprier." Sofiane Zermani

Comme le festival 2022, cette Session de rattrapage spéciale Avignon prend fin et vous permettra, on l'espère, de prolonger l'expérience de tous ces spectacles. Mais si vous en voulez encore un peu plus, alors dernière station : on remonte le temps, direction Avignon en 1987, au Cloître du Palais Vieux, avec Michel Piccoli lisant le premier chapitre de Babylone de René Crevel . Très bon été à tous et à l'année prochaine ! 👋