Avignon 2023 : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année au Festival d'Avignon, France Culture fut une fois encore très présente afin de vous proposer des créations et lectures originales, reflets variés de grands engagements contemporains, de la vitalité de la langue, d'interprétations touchantes. Mais aussi des entretiens avec des metteurs en scène, comédiens, chorégraphes, pour un panorama des moments importants de cette édition 2023, la toute première pilotée par le metteur en scène Tiago Rodrigues. Alors cap sur Avignon, bonnes écoutes !

Les créations

Mocke et Adama Diop - Alexandre Quentin

🎵 Chansons en scène. L’acteur franco-sénégalais Adama Diop a choisi de s’emparer des textes de Kery James réunis dans son recueil Le Poète noir, des textes essentiels qui montrent la place que le rap et le slam occupent aujourd’hui dans la poésie. ( Adama Diop lit Kery James , 1h)

🙋‍♀️ Manuel d'éducation féministe. Un texte où l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie examine, non sans humour, les situations concrètes qui se présentent aux parents d'une petite fille et explique comment déjouer les pièges que nous tend le sexisme. ( "Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe" de Chimamanda Ngozi Adichie , 58 min)

🖋️ Voix d'autrice. Laissez-vous balader par la musicalité, l'humour, la tristesse aussi parfois de ce poème dramatique de Noëlle Renaude qui ressemble à un chant entremêlant des multitudes de vies minuscules et grandioses. ( "Se délier la langue" de Noëlle Renaude , 58 min)

🧠 Par cœur. Tiago Rodrigues nous conte ici une histoire : celle de sa grand-mère qui, devenue aveugle, demande à son petit-fils de lui choisir un livre qu'elle pourrait apprendre par cœur. Mais que signifie au juste "apprendre un texte par cœur" ? ( "By heart" de Tiago Rodrigues , 57 min)

🎙️ Hymnes. Passez une soirée musicale avec Serge Rezvani, inoubliable parolier du "Tourbillon de la vie". Avec des airs inédits, trois couplets amis ajoutés à la "Marseillaise", et un message affectueux aux nouveaux arrivants sur cette Terre. ( Serge Rezvani : joyeux retour en Avignon , 57 min)

Les entretiens

"Le Songe", de Gwénaël Morin, d'après William Shakespeare, du 8 au 24 juillet au jardin de la rue de Mons. - Christophe Raynaud de Lage

🇬🇧 English tongue. À quoi ressemble le Festival 2023 ? Réponses avec le Directeur artistique Tiago Rodrigues, dont c'est la toute première édition. Et comme il a choisi de mettre à l'honneur la langue anglaise, le Britannique Tim Crouch, et Gwenaël Morin, qui met en scène Shakespeare, évoquent leurs créations. ( Avignon nous réunira ! Avec Tiago Rodrigues, Tim Crouch et Gwénaël Morin , 43 min)

🎦 Théâtre-cinéma-documentaire. Welfare, c'est un documentaire américain de 1973 tourné dans un Centre d'aide sociale à New York, que la metteuse en scène Julie Deliquet porte à la scène dans la Cour d'honneur du palais des Papes. À ses côtés, l'auteur du documentaire, le grand Frederick Wiseman, pour une discussion sur les passerelles entre théâtre et cinéma. ( Dans la Cour d'honneur, avec Julie Deliquet et Frederick Wiseman , 43 min)

🎭 Constructions. La place du spectateur, entre autres, au menu des échanges avec Julien Gosselin qui monte un Extinction qui dure pas moins de 5 heures, et Adama Diop, qui fut son interprète. Ce dernier donne pour sa part à entendre cette année les textes du rappeur Kery James . ( Tout contre le théâtre, avec Adama Diop et Julien Gosselin , 44 min)

🌄 Explorer des territoires. Entretien avec les metteurs en scène Philippe Quesne, Émilie Monnet et Pauline Bayle autour de leurs créations respectives qui toutes présentent un théâtre qui se mesure à ce qui lui est étranger et se nourrit d'art, d'histoire et de littérature. ( Faire feu de tout bois, avec Philippe Quesne, Émilie Monnet et Pauline Bayle , 43 min)

💃 Corps en mouvements. Beaucoup de mouvements sur la scène, avec des inspirations venues de l'espace ou de laboratoires scientifiques... "Bienvenue au club" finit son escale avignonnaise en faisant la part belle à deux chorégraphes et un metteur en scène dont les propositions agitent les corps et les esprits. ( Des corps en mouvements, avec Anne Teresa De Keersmaeker, David Geselson et Maud Blandel , 43 min)

Les chroniques

"Le Son d'Avignon" © Radio France

📣 Chambre d'échos. Pendant trois semaines, Marie Sorbier vous a proposé chaque jour de vibrer au "Son d'Avignon" : In et Off, nouvelles têtes et hommages, spectateurs et critiques, lieux... le festival décortiqué comme si vous y étiez. ( Le Son d'Avignon, 15 x 4 min )

Les vidéos

Chimamanda Ngozi Adichie © Radio France

👧 Pour une petite fille. “Le plus important serait de lui dire qu'en tant que fille, elle a sa place dans le monde [...]. Lui dire 'Tu es importante, tu comptes” : voilà résumée la vision par Chimamanda Ngozi Adichie de l’éducation pour une petite fille aujourd'hui. Regardez l’écrivaine nigériane parler de son manifeste de 2017, année de début du mouvement #MeToo, qui fut cette année l'objet d'une belle lecture . ( L’éducation féministe selon Chimamanda Ngozi Adichie , 3 min)

👨‍👧‍👦 Pour la jeunesse. En lien avec la soirée qui lui était consacrée , rencontre avec Serge Rezvani, artiste "pluri-indisciplinaire" comme il se décrit. Il nous parle de sa "Marseillaise" réinventée, message d'espoir et invitation amicale aux jeunes générations. ( Réenchanter "La Marseillaise" avec Serge Rezvani , 3 min)

La citation

"Mégaphonie", sur France Culture, mémorable émission sur le théâtre pilotée dans les années 1980 et 1990 par Lucien Attoun, rassemblait en 1997 plusieurs chanceux qui furent spectateurs de ce jeune festival lancé en 1947. Tous rappellent l'enthousiasme de ces débuts au sortir de la guerre, l'envie de changer de monde, et la fascination pour le dispositif inventé par Jean Vilar. Écoutez quelques mots du critique de théâtre Jean-Jacques Lerrant :

"J'ai profondément aimé l'atmosphère de sacré laïc du Festival d'Avignon à ses débuts. Je me suis senti tout à fait en accord avec ce peuple de pèlerins laïcs qui montaient vers la cour du Palais, avec les sonneries de trompettes, les oriflammes... il y avait un vrai rituel". ( Avignon, l'histoire du Festival par ceux qui l'ont vécue, dans "Les Nuits de France Culture" , 1h33)

Voilà que cette Session de rattrapage spéciale s'achève, on espère qu'elle vous a un peu emmenés au festival et que vous y avez pris plaisir. Pour prolonger encore, on continue à remonter le temps du côté de ce qui a toujours pimenté la création, le scandale : nudité, provocations, violences... on vous raconte 5 spectacles qui, depuis 1968, ont agité - et parfois bien énervé - le public et la critique . Très bon été ! 👋