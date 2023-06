Bac de philosophie 2023 : les sujets commentés par Aïda N'Diaye

Ce matin, à 8 heures, les 536 000 élèves de lycées généraux et technologiques ont découvert les sujets de philosophie du baccalauréat 2023. En éprouvant peut-être un peu moins d'angoisse que leurs aînés, devant la copie au coin rabattu… La philosophie est certes toujours "l'épreuve reine" du baccalauréat , mais les élèves connaissent déjà en grande partie leur note finale. Depuis la dernière réforme de l'examen, celle-ci est en effet déjà déterminée majoritairement par le contrôle continu, ainsi que l'épreuve anticipée de français (passée en classe de première) et les épreuves de spécialités qui se déroulent en mars et comptent pour un tiers de la note finale. Reste le grand oral et… l'écrit de philosophie, doté d'un coefficient 8 sur 100 en voie générale, 4 en technologique.

À réécouter : Il était une fois le baccalauréat Les Nouvelles de l'éco Écouter plus tard écouter 3 min

Les élèves de terminale de la voie générale ont cette année planché sur trois sujets au choix, une dissertation ou un commentaire de texte :

Publicité

- Le bonheur est-il affaire de raison ?

- Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ?

- Un extrait de La Pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss

En voie technologique, les lycéens avaient quant à eux le choix entre :

- L’art nous apprend-il quelque chose ?

- Transformer la nature, est-ce gagner en liberté ?

- Un extrait de Théorie des sentiments moraux d’ Adam Smith

À réécouter : Secrets de profs pour réussir la dissertation 1 Avec philosophie Écouter plus tard écouter 58 min

Demeure le plaisir d'argumenter, disserter, commenter… Exercices auxquels nous nous sommes entraînés toute la semaine dernière en écoutant Avec philosophie sur France Culture. Aïda N'Diaye , professeure agrégée de philosophie et productrice déléguée de l'émission, nous livre ses impressions et inspirations sur les sujets de dissertation et textes tombés cette année.

Le bonheur est-il affaire de raison ?

"Pour le bac général, je trouve que les sujets ne sont pas évidents ! Le bonheur peut-être un thème un peu piégeux. Les élèves ont tendance à bien aimer les sujets sur le bonheur, mais ont parfois à les traiter en les conceptualisant vraiment. La formulation peut faire un peu peur, avec cette expression, 'affaire de'. Mais ça permet de l'entendre dans les deux sens : est-ce que la raison a à chercher le bonheur ou est-ce que le bonheur est un objet dont la raison peut se saisir, c'est-à-dire est-ce qu'on peut atteindre le bonheur par la raison ? Deux questions, deux pistes différentes."

À réécouter : Faut-il changer le monde pour être heureux ? Les Chemins de la philosophie Écouter plus tard écouter 53 min

Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ?

"Ce sujet est plus difficile ! Parce que la formulation implique une équivalence entre la paix et la justice. Je ne conseille pas forcément de parler d'actualité. Même si on se place à partir de la guerre aujourd'hui, quand on veut la paix, est-ce qu'on recherche la justice ? Ce n'est pas une association qui vient spontanément, on va plutôt penser à l'ordre par exemple…

Par ailleurs, la paix, en tant que telle, ce n'est pas une notion qu'on traite spécifiquement, à part dans le cadre de l'état de nature , où on peut parler de la guerre de tous contre tous , ou, chez Rousseau, avec le choix entre sécurité et liberté. Pour parler véritablement de la paix comme ordre mondial par exemple, on a le texte de Kant sur le Projet de paix perpétuelle , mais c'est un texte que je n'utilise pas en classe de terminale, on n'a plus la notion d'histoire au programme, ni celle de société… Donc c'est un sujet qui, je pense, favorise plutôt les élèves de spécialité 'Humanités, littérature et philosophie', parce qu'ils traitent de l'histoire et la violence. L'an dernier, ils avaient eu un sujet sur la guerre en spécialité."

À réécouter : Hobbes : “L’homme est un loup pour l’homme” Les Chemins de la philosophie Écouter plus tard écouter 58 min

Un extrait de La Pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss

"Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais, à la différence de l’ingénieur, il ne subordonne pas chacune d’elles à l’obtention de matières premières et d’outils, conçus et procurés à la mesure de son projet.(...)" Ce n'est pas un texte particulièrement difficile. Il traite du travail, de l'artisanat, des outils. C'est super d'avoir un texte de Lévi-Strauss, ça change. Le risque, c'est peut-être de partir dans un développement sur le bricolage ! Dans l'imaginaire et le lexique des élèves, ce mot de bricoleur peut porter à confusion, il s'agit bien d'un artisan ici."

À réécouter : "La pensée sauvage" et le monde des "Mythologiques" Avoir raison avec Claude Levi-Strauss Écouter plus tard écouter 29 min

L’art nous apprend-il quelque chose ?

"Alors, là, ce n'est vraiment pas sympa ! L'art, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très difficile à conceptualiser. Ça suppose que les élèves aient des idées, des références culturelles précises. On aura tendance à répondre : "oui, l'art nous apprend quelque chose, par exemple, telle œuvre…". Cette formulation avec "quelque chose" incite les élèves à faire des sortes de listes. Alors qu'il faut problématiser. Il faudrait donc plutôt problématiser la tension entre l'art et apprendre. Est-ce que c'est le rôle de l'art de nous apprendre, est-ce sa vocation ? En quel sens, dans le domaine du savoir ou le domaine de la morale ? Or, l'art, par définition, n'a pas de finalité, est gratuit et désintéressé… L'art nous apprend qu'il ne nous apprend rien ! Il faut tenter de s'élever de la dimension descriptive du sujet."

Transformer la nature, est-ce gagner en liberté ?

"C'est un sujet assez classique, mais très vaste. On traite de nature, de liberté, transformer la nature renvoie à la technique. Il faut penser à faire varier les significations de la nature. Pour problématiser le sujet, on pourrait penser l'antithèse, ce qui n'est pas évident spontanément, et se demander : en quoi est-ce que la nature nous aliène ?"

Un extrait de Théorie des sentiments moraux d’Adam Smith

"Il est un degré de négligence qui paraîtrait mériter une punition quoique cette négligence n’occasionne aucun dommage à personne. Si une personne jetait une grosse pierre dans une voie publique du haut d’un mur sans en avertir les passants, et sans regarder où elle pourrait tomber, elle mériterait certainement une punition.(...)" En série technologique, sur le texte, soit les élèves suivent l'explication de texte comme ils l'entendent, soit ils le font en répondant à des questions données. Ce texte ne me paraît pas difficile, mais il faut essayer de s'élever des nombreux exemples qu'il contient. Ici, il faut rattacher le thème de justice à celui d'équité."