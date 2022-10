Bamboo for life : des bambousaies pour traiter les eaux usées

La technologie développée par Bamboo for life est assise sur le principe de phytoremédiation. Il s’agit d’utiliser des plantes pour extraire des polluants des sols, de l’eau ou encore de l’air. Certains végétaux sont en effet capables d'extraire des polluants, bien souvent des métaux lourds, tels que l’arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre ou encore le mercure mais aussi pesticides et résidus médicamenteux.

Des plantes dites hyper accumulatrices car elles ont la capacité d’absorber ces éléments par leur racine, de façon très importante et de les stocker dans leurs tiges et leurs feuilles. C’est le cas par exemple du saule, de l’aulne, du peuplier, de l’orge ou encore du colza dont nos anciens connaissaient bien les vertus.

Bien que la solution n'est pas nouvelle, la pratique reste assez peu utilisée en France pour lui avoir été préférée des techniques plus rapides, de type mécanique ou physico-chimique.

Pourtant, la phytoremédiation offre une réelle alternative écologique bien moins coûteuse et moins néfaste pour nos sols que les techniques conventionnelles.

Pour le traitement des eaux usées, qu’elles soient industrielles ou domestiques, ce sont les multiples qualités naturelles du bambou qu’a choisi d’exploiter Bernard Benayoun, le fondateur de Bamboo for life.

Sa passion du bambou a commencé lorsqu’il était étudiant à l’école Boule, une matière aux qualités esthétiques et mécaniques particulièrement séduisantes pour un créateur de meubles et d’agencement intérieur. Mais très vite, il découvre que le végétal offre bien d’autres perspectives particulièrement précieuses dans la transition écologique.

"Le bambou est une plante magnifique presque magique" assure Bernard Benayoun et c’est en véritable expert qu’il nous fait découvrir une bambousaie qu’il a installé il y a quelques années comme station d’épuration d’un complexe hôtelier près de Miramas dans les Bouches-du-Rhône.

Accroupi, le voilà qu’il écarte la terre : "Il n’y a pas un centimètre carré qui n’est pas colonisé par les racines" nous montre-t-il. C’est en effet la densité des rhizomes et leur haute capacité à permettre le développement des bactéries qui entraînent la dégradation des éléments polluants.

Les rhizomes et tout le système racinaire du bambou en font une des plantes les plus dépuratives pour les sols et l'eau © Radio France - Annabelle Grelier

Puis on passe en revue les chaumes. Dans la bambousaie foisonnante, Bernard Benayoun sait reconnaitre leur âge en un coup d’œil. "C’est dans les quatre premières années de sa vie que le bambou joue à plein son rôle d’épurateur. Il est gorgé d’eau qu’il va rejeter par ses feuilles par effet d’ évapotranspiration" nous apprend-il. Un phénomène qui ne s’arrête jamais car le bambou conserve toujours ses feuilles. Il en perd en hiver quand il en a déjà produit de nouvelles. Si vous voyez un bambou nu, c’est qu’il est mort insiste l’expert.

Le végétal présente également une croissance exceptionnelle. Il atteint sa taille adulte dans le premier mois de sa vie. Dans cette bambousaie, c’est l’espèce Phyllostachys viridis qui a été sélectionnée. Une espèce de bambou géant qui peut atteindre 10 à 12 mètres de haut en un mois !

Sobre en énergie et sans boue d’épuration

À l’abri de la lumière et de la chaleur, si l’on pouvait se croire jusque-là dans un parc botanique, nous nous baladons pourtant bel et bien dans une station d’épuration.

Le procédé "bambou assainissement" qu’a breveté le chef d’entreprise aixois consiste dans un premier temps à prétraiter les effluents c’est-à-dire à épurer par un système de dégrillage-dessablage et dégraissage puis à les distribuer dans la bambousaie via un réseau de tuyaux qui répartit les eaux usées sur l’ensemble de la plantation.

Les effluents séjournent dans les rhizomes de bambous. Le système racinaire des bambous, extrêmement dense et oxygéné, abrite une très forte population de bactéries qui se développent sur les racines. C’est l’effet rhizosphère :

les polluants sont dégradés par les micro-organismes qui se développent sur le système racinaire.

Une fois dégradée, cette matière organique est transformée en éléments minéraux : azote, phosphore, potassium qui constituent les nutriments des bambous.

Le feuillage extrêmement dense et persistant du bambou, opère l’évapotranspiration nécessaire pour évacuer l’eau prélevée par la plante. Cette eau, évapotranspirée, parfaitement pure regagne le milieu naturel sous forme d’humidité dans l’air, de pluie ou de rosée.

La bambouseraie sur le domaine de Sulauze à Miramas dans les Bouches-du-Rhone - Bamboo for life

Faire d’un problème une solution : voilà toute la philosophie du fondateur de Bamboo for life.

"On a changé notre regard sur les traitements des eaux usées en considérant les eaux usées non pas comme un déchet mais comme une ressource qui nous permet de produire du bambou."

Son concept, Bernard Benayoun a mis quinze ans avec son équipe de recherche et développement pour le mettre au point. C’est en 2018 seulement qu’il a pu créer son activité car il n’a pas été facile de convaincre les banques nous raconte-t-il.

Pourtant, installer cette solution écologique et sobre en énergie coûte 15 à 20% moins cher aux collectivités que de construire une station d’épuration qui aura des coûts d’exploitation 3 fois plus élevés.

"Notre technologie respecte l’environnement. Durable, économique et naturelle, elle consomme très peu d’énergie sans produire de boues".

Si elles peinent à convaincre en France, les bambousaies ont d’énormes avantages : non seulement capables de dépolluer les eaux et les sols, elles sont d’énormes capteurs de carbone. Une bambousaie d’un hectare peut capturer jusqu’à 60 tonnes de CO2 par an, contre 4 tonnes pour une forêt classique.

Station d' assainissement de bambou pour des logements sociaux à Saint-Philippe de la Réunion. - Bernard Benayoun

En matière de biomasse, les chiffres sont aussi impressionnants. Une bambousaie peut fournir entre 20 et 100 tonnes de matière sèche par hectare et par an. L’humidité ambiante dans une bambousaie permet également de faire baisser considérablement la température jusqu'à 4 à 8 degrés et ainsi servir d’îlots de fraicheur dans les villes.

La Ville de Paris n'a pas pourtant cru bon le retenir dans les appels à projet dans le cadre des JO 2024, manquant sûrement d'audace quand d'autres ont déjà franchi le pas.

Depuis sa création, Bamboo for life a déjà équipé une cinquantaine de sites privés, comme l’usine Pocheco d’Emmanuel Druon dans le Nord et l’hôpital de Villiers-Saint-Denis près d’Epernay et quelques projets publics comme la ville de Sillé-le-Guillaume près du Mans et Saint-Philippe à la Réunion.

L’entreprise vise maintenant des projets sur des villes de 100 000 habitants au moins mais c’est finalement à l’étranger que Bernard Benayoun pourrait connaître ses plus gros développements, en Egypte ou encore au Sénégal où ses installations ont été retenues dans le programme d’urbanisation de la nouvelle capitale Diamniadio.