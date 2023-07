Barbie : à l’origine d’un rose iconique

Tout est parti de la commercialisation d’un parfum. Dans les années 1930, Elsa Schiaparelli installe sa boutique haute couture place Vendôme , à Paris. Elle est sur le point de lancer “Shocking”, son premier parfum, “une fois qu’elle a eu trouvé la note (odeur) et le flacon, il fallait qu’elle en trouve la couleur”, détaille Élisabeth de Feydeau, docteure en histoire.

Elsa Schiaparelli, créatrice de mode © Getty

Elle s’inspire de ses souvenirs d’enfance au palais Corsini, à Rome “où il y a un très beau jardin, et elle se souvient de ce moment où elle va tomber de son landau dans un plant de bégonias, de ce rose fuchsia”, poursuit la spécialiste, autrice de Elsa Schiaparelli, l’extravagante (Ed. Flammarion).

La jeune Elsa Schiaparelli passe aussi beaucoup de temps dans la bibliothèque que tient son père. Un univers qui l’inspire, “elle feuilletait tous ces ouvrages d’art, dont notamment l’art aztèque, l’art inca où il y avait ce rose péruvien, qui est un rose teinté de bleu.” En 1937 se tient à Paris l’Exposition coloniale, où elle retrouve au pavillon Péruvien “ce rose intense qu’elle avait tant aimé dans son enfance”, souligne Élisabeth de Feydeau.

Elle donne à cette teinte de rose le nom du parfum : le “rose shocking” est né. Enfin presque. Il a fallu concevoir la teinte exacte que la créatrice avait en tête. Christian Bérard, peintre et illustrateur de la maison Schiaparelli et Jean Clément, un parurier, celui qui fabrique les bijoux pour orner les vêtements féminins, se mettent en quête du parfait mélange.

Le parfum "Shocking" d'Elsa Schiaparelli © Getty

Un exercice minutieux, auquel se livrent les deux hommes, raconte la spécialiste. “Jean Clément se sert de vernis qui sont utilisés uniquement dans l’industrie automobile pour arriver à cette couleur très particulière de rose. Un rose intense, un rose dans lequel on va ajouter du magenta, donc ce côté un peu bleu, même violet.”

Dans les années 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, cette couleur devient le symbole d’un message politique puissant. Cette teinte surprend, comme l’explique Laura Perryman, designeuse et autrice de Couleurs : histoires, usages, secrets (Ed. Pyramyd) : “Personne n’utilisait ce genre de couleur, elle n’existait pas. Elle a vraiment ramené la couleur sur le catwalk (podium) et dans la vie moderne où tout était terne et gris et abattu par la guerre”.

Elsa Schiaparelli invente une teinte qui détonne en Europe occidentale, où le vestiaire féminin est plutôt rose poudré, rose pêche ou encore rose thé. “Avec le rose shocking, on est sur autre chose, c’est un rose qui s’émancipe, qui proclame. On est dans un rose qui exulte. Elle dit que c’est un rose qui vient d’orient, qui vient de civilisations qui ne sont pas celles de la civilisation occidentale”, abonde Élisabeth de Feydeau.

La cape Phoebus de la collection hiver 1938-1939 © Getty

Elle l’utilise dans ses créations, comme avec cette cape phoebus, de la collection hiver 1938-1939. La couleur “rose shocking” devient la marque de fabrique de la maison Schiaparelli et rayonne à travers le monde entier. “Les femmes sont intriguées mais vont également l’adopter. Par exemple Frida Kahlo, qui est une des figures de cette libération politique aussi, mexicaine, elle portera non seulement le parfum mais également cette couleur rose”, précise-t-elle.

À partir des années 1950, le “rose shocking” est renommé “rose chaud” et se démocratise au-delà de la haute couture. Une autre icône mondiale, Marilyn Monroe , le porte par exemple au cinéma dans “Les hommes préfèrent les blondes” (1953).

Au fil des décennies, ce rose est utilisé comme symbole de contestation. Le mouvement social écologiste Extinction Rebellion l’utilise comme “une couleur clé pour leur image de marque pour attirer l’attention sur leur message autour du changement climatique”, appuie Laura Perryman. En 2017, on voit cette couleur fuchsia sur des bonnets pendant la marche des femmes sur Washington. Cette teinte est aussi portée par les femmes du Gulabi Gang, des militantes indiennes qui se battent contre les violences faites aux femmes.

La marche des femmes à Washington en 2017 © Getty

Dans la pop culture, le rose shocking est utilisé par des figures comme Lady Gaga pendant ses concerts ou sur les tapis rouges. “C’est très “Schiaparelli”, la manière dont Gaga utilise le même rose, remarque Laura Perryman*. Elle utilise le rose comme décor autant qu’elle le porte. Et c’est donc une déclaration politique du rose encore plus amplifiée.”*

Depuis quelques années on le revoit sur les podiums des défilés de mode, et on le voit partout. À tel point que ce rose éclatant a même donné son nom à une esthétique que l’on voit fleurir sur les réseaux sociaux : le barbiecore. Soit “l’esthétique Barbie ”, une ode au rose “girly” stéréotypée.

Le film "Barbie", réalisé par Greta Gerwig © AFP

Sous le regard de la réalisatrice féministe Greta Gerwig, la poupée commercialisée en 1959 prend une autre allure. Dans le film "Barbie" sorti mercredi 19 juillet, plus l'héroïne réalise que son monde n’est pas si parfait et édulcoré, plus la couleur rose bonbon devient intense et se rapproche du rose shocking. “La couleur “barbiecore” est très intéressante, appuie Laura Perryman*. Beaucoup de gens la voient comme quelque chose de nostalgique avec Barbie et la nostalgie de la référence des années 1980-1990. Dans le film, ils jouent certainement avec cette double réalité.”*