Bartelby, à l'origine de la démission silencieuse ?

En cette rentrée 2022 on parle beaucoup de démission silencieuse ou "Quiet quitting", un mouvement que l'on retrouve principalement chez les jeunes salariés qui se font peu d'illusions sur le monde du travail. Cette tendance qui consiste donc à faire le strict minimum n'est pourtant pas nouvelle.

Dans sa nouvelle Bartelby, le scribe, écrite en 1853, l'écrivain américain Herman Melville décrit un personnage qui soudain s'interrompt et refuse de travailler en déclinant chacune des tâches qu'on lui demande au moyen de cette célèbre formule : "I would prefer not to" que l'on peut traduire par "Je ne préférerais pas". Un refus poli, une résistance passive qui désarçonne son employeur, perdu face à ce comportement inexpliqué. Ce récit fascinant pose une question d'une actualité brûlante : quel sens donner au travail ?