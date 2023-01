Bien avant les factures qui explosent, le combat des boulangers pour le pain à la main (ou pieds nus)

“Et je pense à nos boulangers…” Depuis ces mots d’Emmanuel Macron pour les boulangers, fin 2022 à la télévision, et tandis qu’explosaient les factures énergétiques, les œillades politiques vers le monde de la boulangerie se sont multipliées, tous bords confondus. Iconiques victimes de l’inflation entre tous les artisans, et parfois derniers commerces de proximité, les quelque trente mille boulangers que compte la France sont apparus à la fois comme une cible privilégiée du discours politique, et un symbole du coût de la vie. À la caisse, pour les clients, mais aussi côté fournil. Car les fournils tournent à l’électricité.

Il y a deux siècles, les boulangers étaient déjà au centre des discours politiques. Mais justement parce qu’ils résistaient à la mécanisation. Leur histoire est celle d’un métier à l’interface du progrès technique et de l’alimentation du quotidien. Et c’est bien parce qu’ils fabriquent le pain de tous les jours, dont les pouvoirs publics surveillent le prix comme un étalon du coût de la vie, que le métier s’installe comme un objet politique au XIXe siècle. Et si la Commune de Paris n’a duré que soixante-douze jours, au printemps 1871, avant de s’éteindre dans la Semaine sanglante, l’une des rares mesures sociales mises en œuvre dans cet intervalle aura été d’abord pour eux : les élus communards voteront l’interdiction du travail de nuit des boulangers.

Publicité

Ode au pain rassis

La décision n’était pas née subrepticement avec la dernière révolution de l’histoire de France : deux ans plus tôt, déjà, l’un de ses élus, Eugène Varlin, défendait dans le journal cette interdiction comme “une question d’intérêt général”. Allant jusqu’à plaider pour le pain rassis - “plus digeste et par conséquent plus hygiénique que le pain tendre”, arguait Varlin dans le journal La Marseillaise. Mais cette interdiction était aussi plus juste socialement : le plaidoyer du chef de file internationaliste reposait à l’époque sur le droit à l’air pur et à la vie diurne des boulangers, qui en cette deuxième moitié du XIXe siècle s’affairaient dans d’obscurs fournils mal aérés et irrespirables, tandis que le bon citoyen… dormait.

L’émancipation par la mie de pain ? L’histoire boulangère hexagonale est en fait plus compliquée. D’abord parce qu’elle est avant tout une histoire urbaine, qui n’a concerné que tardivement les campagnes où l'on faisait souvent son pain soi-même. Mais aussi parce que les boulangers eux-mêmes, qui pourtant réclamaient cette interdiction du travail de nuit, n’étaient pas prêts à bouleverser leurs manières de faire. En particulier si ce qu’on appelait progrès charriait son lot de contrôle social, et faisait trembler les valeurs. Au XIXe siècle, il n’était pas encore question de pétrins électriques mais d’inventions mécaniques qui tournaient à la vapeur. On commençait à parler en chevaux-vapeur et c’était une petite révolution copernicienne : l’activité de la panification, c’est-à-dire celle qui passe notamment par le fait de pétrir la pâte avant de la cuire, s’en trouvait bouleversée.

Tout le siècle sera rythmé par cette course à l’innovation. Mais cette marche trépidante, qui se soldera par une généralisation de la technique avec la Grande Guerre et le manque de main-d’œuvre, carburait en fait à plusieurs agendas : derrière la mécanisation et l’idée de vanter le boulanger comme un ingénieur en son fournil, l’injonction au passage au pétrin mécanique embarquait non seulement des rappels à l’ordre du côté des normes d’hygiène, mais encore l’idée qu’il était temps de dompter une profession indocile… tout en surveillant (déjà) le prix du pain de près.

Pétri avec les pieds

L’historien François Jarrige, auteur de plusieurs articles passionnants sur l’histoire des boulangers et les nombreuses controverses technico-hygiénistes qui la jalonnent, a recensé 250 inventions de pétrins mécaniques au XIXe siècle. Le chiffre en dit long sur l’accélération du moment et l’objectif : transformer un métier profondément artisanal, et distribué entre de toutes petites entreprises, pour faire advenir des boulangeries au grand air, et au grand jour. Car longtemps, le boulanger et ses ouvriers ont travaillé à l’abri des regards, dans les sous-sols. Aussi le plaidoyer en faveur d’une ère nouvelle de la boulangerie a-t-il d’abord été porté par des médecins ou des scientifiques, plutôt que par les intéressés eux-mêmes. Qui, eux, ont plutôt été stigmatisés comme réfractaires à l’idée de progrès… pour ainsi dire des souillons un peu arriérés. La France n’avait-elle pas piteusement regardé ses pieds, lorsqu’à l'étranger, on avait découvert avec stupeur, à la faveur d’un voyage en Suisse de deux boulangers marseillais invités à fabriquer leur pain à Genève, que les artisans méridionaux pétrissaient pieds nus ? Il faut dire que la pâte à pain, en Provence, avait ceci de particulier qu’on y mélangeait de la semoule à la farine, rendant plus harassant encore le geste de pétrir. Au point que dans les fournils de Marseille et des environs, on avait pris l’habitude de finir au pied pour soulager les pognes.

C’est en fait le corps - avec ces façons de faire à même la peau, donc les miasmes - que les promoteurs du pétrin mécanique entendaient mettre à distance. Bien sûr, certains expliqueront que la tâche des boulangers n’en serait que plus facile, et les corps des artisans, moins abîmés. Mais d’autres s’épargneront les circonvolutions sociales pour propager de tenaces légendes urbaines, à l’instar de ce médecin qui n’hésitera pas à déclarer qu’il y avait un risque de contamination du pain produit dans ces fournils insalubres : le boulanger derrière son soupirail n’était-il pas davantage exposé à la tuberculose ?

Mais si la réforme de la boulangerie est un projet politique, c’est aussi parce que les boulangers, travail nocturne aidant, s’étaient attachés une réputation de noceurs qui traversera les décennies. Et plutôt que laisser les tenants de cette profession masculine s’ébrouer d’un cabaret à une échauffourée, confier le sort du pain à davantage de machines était aussi le moyen d’un écrémage opportun aux yeux des autorités. Sans compter que le monde de la boulangerie aura été l’une des corporations les plus promptes à s’organiser, pour se faire entendre collectivement, bien avant la légalisation des syndicats.

C’est dans ce contexte que les coopératives boulangères naîtront dans ce siècle des révolutions où l’on cherche à la fois à faire baisser le prix du pain, et à tenir la foule. Les premières coopératives voient le jour au mitan du siècle et à Rennes, en 1864, une “manutention civile” s'équipe de deux pétrins mécaniques à vapeur. De fait, les prix s’affichent à la baisse. En 1900, on compte ainsi quelque sept cents coopératives de boulangeries, souvent de vaste espaces de travail qui utilisent parfois plusieurs pétrins mécaniques : à la Bellevilloise, la coopérative de consommation du nord-est parisien, on en comptera bientôt deux aussi.

Le tact face au grand capital

Toutefois, les boulangers résisteront plus longtemps devant ce qu’on leur vantait comme un progrès. Ils répliquent que l’investissement est coûteux pour ces patrons de petites affaires, et dénoncent la concentration comme un cheval de Troie du grand capital. Dans l’imaginaire, les vastes ateliers au grand jour évoquent davantage les usines manufacturières qui, de surcroît, requièrent des compétences nouvelles, plutôt qu’un métier traditionnel transmis informellement, sur la base de savoir-faire séculaires "à mains nues", et parfois un peu secrets.

Car dans leur résistance, les boulangers ne font pas seulement le gros dos. Ils profitent de cette révolution qui leur pend au nez pour raconter qui ils sont, et affirmer leurs compétences, justement. Cette parole est suffisamment rare au XIXe siècle, dans les mondes populaires, pour ne pas y voir une trace précieuse, qui nous raconte non seulement comment on faisait le pain, mais aussi comment ces gens-là se percevaient. Parmi toutes leurs compétences, des boulangers se flatteront par exemple de savoir deviner, à l’aveugle, et comme s’il s’agissait d’un millésime, si un pain avait été pétri à la main, ou à la machine. Ils appellent ça “le tact” , et c’est en les lisant qu’on comprend ce que la profession pensait d’elle-même. Par exemple en profitant de l’Exposition universelle de 1867, temple réputé du progrès, pour rédiger un rapport qui fera date, et dont les historiens désormais peuvent faire leur miel. Par exemple pour raconter une histoire subtile de l’urbanisation, ou de l’artisanat. Sociale, cette histoire est tout autant politique que symbolique : à Metz, François Jarrige a exhumé cette prime de cent francs que la Société des lettres, des sciences et des arts avait promis en 1828 au premier boulanger qui accepterait d'utiliser un pétrin mécanique. Au nom de la lutte contre les préjugés.