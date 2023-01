'Bioteos' : des microalgues pour dépolluer l’air

La pollution de l’air est l’un des plus grands risques environnementaux pour la santé. La qualité de l’air est aussi étroitement liée au climat et aux écosystèmes de la Terre à l’échelle mondiale. Bon nombre des facteurs de pollution atmosphérique, parmi lesquels la combustion des énergies fossiles, sont également des sources d’émissions de gaz à effet de serre.

Les polluants les plus préoccupants comprennent les particules fines en suspension, le monoxyde de carbone, l’ozone, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre. Ils peuvent être d’origine naturelle (pollens, acariens, irruptions volcaniques, incendies) mais proviennent surtout de tous les secteurs d’activité humaines : transports, industries, incinérations des déchets, construction, chauffage des bâtiments, agriculture...

Pour l’air intérieur, la nature des polluants dépend notamment des caractéristiques du bâti, des activités et des comportements (tabac, bricolage, peinture, etc.).

Même si les réglementations prises ces 20 dernières années ont pu réduire certaines émissions, de nombreux efforts restent à faire car les données de l’OMS montrent que la quasi-totalité de la population mondiale (99%) respire encore un air vicié au-delà des limites recommandées.

Tous les chiffres sont en effet alarmants. Pour ne citer qu’un exemple, l’Agence européenne pour l’environnement estime à 307 000 le nombre de décès liés aux particules fines en 2019 et 40 000 en France selon l’Agence nationale de santé publique.

Les effets combinés de la pollution de l’air ambiant et de la pollution de l’air intérieur sont associés à 6,7 millions de décès prématurés par an.

La transition écologique doit s’accélérer car il est possible de réduire les principales sources de pollution de l’air ambiant grâce à des politiques et à des investissements favorisant une utilisation durable des sols, le recours à des énergies domestiques, des moyens de transport propres et des logements mieux conçus. Par exemple bannir les centrales à charbon ou encore concevoir des usines économes en énergie, et mieux gérer les déchets.

Les microalgues comme puits de carbone

On les dit plus efficaces qu’une forêt. Les microalgues, de par leur croissance rapide et leur capacité à absorber le CO2, attirent toutes les attentions des chercheurs .

L’océan, est considéré comme le deuxième poumon de notre planète : Il capte et stocke le CO2 atmosphérique grâce à deux processus : l’un physique, l’autre biologique. Le premier fonctionne grâce à la solubilité du CO2 dans l’eau à basse température. L’eau froide étant plus dense, elle plonge, emportant avec elle le CO2 dissous. Le deuxième processus s’appuie sur la photosynthèse réalisée par le phytoplancton. Ces algues microscopiques absorbent le CO2 de l’atmosphère et le transforment en matière organique et en dioxygène (O2) grâce à la lumière du Soleil. Lorsqu’elles meurent, une partie s’exporte vers le fond de l’océan, séquestrant ainsi le carbone dans les profondeurs.

Que ce soit en culture intensive sous forme de tube ou extensive avec des bassins à l'air libre, la culture des micro-algues intéresse également bon nombre d’entreprises engagées dans la transition écologique.

C’est en intérieur et pour les espaces clos que se sont concentrés les recherches de ces deux ingénieurs nordistes. Romain Dehnin et Romain Baheux, jeunes diplômés de Polytech Lille avaient pour ambition de créer une entreprise à impact. Juste avant le confinement, leur idée est de mettre au point un système de purification d’air en s’inspirant de la nature. Bonne intuition, la pandémie relance l’intérêt de tous sur la qualité de l’air.

En 2021, ils fondent Bioteos et installent atelier et laboratoire au sein de l’incubateur Euratechnologies à Willems.

Les micro-algues peuvent capter de nombreux polluants atmosphériques : dioxyde de carbone, oxyde d'azote, COV, et particules fines © Radio France - Annabelle Grelier

Sur les étagères, de gros bocaux remplis d’un liquide vert suffisent à cultiver leurs microalgues. Des chlorelles vulgaris, qui vont croître dans des photo-bioréacteurs en s’alimentant de nutriments tels que du nitrate, du phosphate et du glucose, nous explique Romain Baheux.

"Non seulement elles absorbent du dioxyde de carbone, mais elles captent également de nombreux polluants atmosphériques comme l’oxyde d’azote, les composés organique volatiles et les particules fines, PM2, 5 et PM10."

Ces microalgues contenues dans des recharges de 50 litres serviront de filtres biologiques pour leur système de purificateur d’air. Une machine d’1 mètre 50 de haut et 50 cm de large qu’ils ont mise au point en collaboration avec la chaire de biotechnologie de CentralSupelec de Reims.

Bio mimétisme et économie circulaire

Dans un souci de sobriété énergétique, pas de système de bullage qui aurait obligé l’installation de moteurs à compresser l’air, c’est avec des ventilateurs que la machine qu’ils ont baptisé Oxylon organisera l’échange gazeux entre l’air, l’eau et les microalgues. À la sortie, un néon UVC fera office de stérilisateur. Des tests d’efficacité pour les bactéries et virus comme celui du Covid sont en cours au service virologie du CHU de Lille.

Le purificateur d'air qui peut traiter 150 m3 d'air par air est destiné aux espaces confinés comme les bureaux, les écoles et hôpitaux; - Bioteos

Leur purificateur d’air qui a été calibré pour les salles de classes, hôpitaux, bureaux, open space et caféteria peut traiter jusqu’à 150 m3 d’air par heure. Bioteos envisage de le commercialiser cette année en assurant la fabrication du coffre avec un chaudronnier de la région.

En attendant, au printemps dernier, l’appareil, dans une version plus importante pouvant traiter 700 m3 d’air par heure, a été testé pendant deux mois dans une station du métro de Lille. L’observatoire de la qualité de l’air Atmo Hauts-de-France, en charge de l’expérimentation, rendra ses conclusions au premier trimestre 2023. Si les essais sont concluants, la métropole de Lille ou MEL pourrait décider de déployer ce purificateur dans toutes les stations du métro lillois.

Les résultats de l'expérimentation menée dans le métro de Lille au printemps dernier seront publiés au premier trimestre 2023 - Bioteos

Dans l’objectif de toujours développer leur procédé, les deux jeunes fondateurs de Bioteos ont lancé de nouveaux partenariats avec les brasseries de la région. En effet, "les microalgues s’avèrent particulièrement efficaces pour traiter leurs effluents", assure Romain Dhenin.

"Les eaux usées des brasseries qui sont de qualité alimentaire contiennent tous les nutriments nécessaires aux microalgues. Plutôt que de les envoyer en station d’épuration, nous pouvons les traiter de façon biologique."

Confiants dans leur procédé doublement breveté, les deux entrepreneurs lanceront à la fin de l’année une levée de fond pour passer à l’industrialisation et poursuivre la recherche et développement concernant notamment la revalorisation des microalgues en biofertilisant.

Allier nature et technologie au service de l’humain, c’est le projet ambitieux de cette jeune pousse. Ces deux jeunes fondateurs s’efforcent tout du moins de mettre leur compétence et leur énergie à l’épreuve des enjeux environnementaux et climatiques.

