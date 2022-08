Bluedigo : donner une deuxième vie au mobilier de bureau pour préserver les ressources

Quand nos ressources s’amenuisent et que nos déchets s’accumulent, la pratique du réemploi doit se généraliser. Avant même de penser au recyclage, il est en effet important de donner une seconde vie pour les objets et les matériaux usagers pour réduire notre empreinte carbone. Par exemple, selon l’ADEME , il faut compter 8 000 litres d’eau et 32 kg de matières premières pour la fabrication d’un jean, et 184 kg de matières premières pour la fabrication d’un smartphone.

De plus, acheter d’occasion permet de créer et d’entretenir des emplois et des filières locales. Le réemploi est d’ailleurs majoritairement porté par des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.

Selon l’ONG Zero Waste, la réparation crée 200 fois plus d’emplois que l’incinération et la mise en décharge. Plus précisément, pour 10 000 tonnes d’objets réparés, 404 emplois sont créés dans les filières de réparation, là où l’incinération ou la mise en décharge de 10 000 tonnes de déchets en crée respectivement 1,7 et 1,8.

Alors que le potentiel économique, écologique et social de réemploi est énorme, le mouvement a débuté timidement mais aujourd’hui de plus en plus de ressourceries et de jeunes pousses s’ouvrent en France dans un contexte réglementaire de plus en plus incitatif.

Le réemploi devient tendance

Informatique, BTP, textile, tous les secteurs d’activité se mettent peu à peu au réemploi. Bluedigo , une jeune pousse de la région parisienne a choisi de s’attaquer au gaspillage du mobilier de bureau des grandes entreprises.

Chaque fois qu’une entreprise déménage, elle jette son mobilier pour acheter du neuf lors de sa nouvelle installation. À l’échelle de la France, cette pratique représente jusqu’à 100 000 tonnes de mobilier par an qui partent directement à la déchèterie.

Maxime Baffert au parcours d’énarque à l’Inspection des Finances passé par les directions de grandes entreprises a vu se répéter cette situation tellement de fois, qu’il décide d’agir. En 2019, il fonde Bluedigo, jeune pousse d’économie circulaire qui vise à rendre les espaces de travail plus durables et responsables.

"Les grandes entreprises sont prises dans la contrainte de temps et d’espace. Il leur faut vider les lieux rapidement pour satisfaire les délais des bailleurs et se réinstaller très vite pour continuer leur activité dans de nouveaux espaces aux aménagements intérieurs différents. Par gain de temps, on jette et on achète du neuf" constate-t-il.

Pour Bluedigo, il s’agit d’organiser la logistique d’enlèvement du mobilier puis de le reconditionner pour le vendre sur le marché de seconde main en direction des entreprises.

Si son siège est installé à Ivry-sur Seine, ses ateliers sont à Béthune dans le Nord près de l’entreprise familiale, Total Développement, avec laquelle il a choisi de travailler.

L'entrepôt et atelier de reconditionnement de Bluedigo à Béthune - Bluedigo

5 000 à 6 000 pièces de mobilier par mois entrent dans leur entrepôt pour en ressortir nettoyées réparées et prêtes à être réinstallées. Tout comme pour le neuf, l’entreprise propose un catalogue assez complet de tables, chaises, fauteuils, armoires ou encore cloisons d’occasion.

Depuis sa création, Bluedigo a triplé son chiffre d’affaires et sa croissance promet de se poursuivre.

Considéré comme vieux, usé, démodé, acheter du mobilier d’occasion a longtemps eu une mauvaise réputation auprès des entreprises soucieuses de leur image, elles sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses à venir sur le marché de la seconde main. Les mentalités changent. En effet depuis le Covid et le télétravail, le réemploi est à la mode dans les bureaux. D’une part il permet de réduire le coût des équipements car la seconde main est en moyenne moitié moins chère que le neuf. Elle permet également d’afficher de nouvelles pratiques écologiquement responsables et même de réduire les délais de livraison dans un contexte de ralentissement des chaines d’approvisionnement et de production.

Il faut dire que la réglementation est devenue favorable au réemploi.

En France, depuis le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 issu de la loi anti-gaspillage (AGEC), il est devenu obligatoire pour les commandes publiques de l’Etat, des collectivités territoriales, et des groupements de collectivités de comprendre une part de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Le décret prévoit par exemple que les achats de téléphone, de meubles ou d’ordinateurs, doivent pour 20% provenir du réemploi, et pour 20% de filières de recyclage.

Maxime Baffret, fondateur de Bluedigo avec Benedicte Yeznikian, directrice du site d'espace de bureaux partagés d'Hiptown adepte du réemploi de mobilier © Radio France - Annabelle Grelier

"Ce qui est motivant dans l’économie circulaire, c’est que plus notre entreprise grandit plus nous avons un impact positif"

En plus de la vente de meubles reconditionnés, Bluedigo propose sur son site une dizaine d’entreprises françaises qui fabriquent du mobilier éco-conçu, à partir de déchets plastiques, de chutes de bois à l’image de l’entreprise Maximum voisine sur le site d’Ivry-sur Seine.

"Actuellement, nous sommes à 80% de nos ventes sur des meubles réutilisés et 20% de neufs éco-conçus. Principalement pour compléter et personnaliser certains éléments de mobilier" précise Maxime Baffert qui a déjà meublé les sièges de l’AFP, Bouygues, la Société Générale ou encore les espaces de bureaux partagés Hiptown installés dans les cinq plus grandes villes en France.

En chiffres selon les critères de l’Ademe depuis les débuts de Bluedigo, cela veut dire aujourd’hui 250 tonnes de matières premières qui n’ont pas été extraites. 574 tonnes de déchets évités soit 1 700 tonnes d’équivalent carbone.