Bonnes vacances éco-responsables !

Si l’on prend en compte le transport, l’hébergement, l’alimentation et la consommation, le tourisme représente au niveau mondial 8% des émissions de gaz à effet de serre et 11% pour la France, soit 118 millions de tonnes de CO2 pour la seule année 2018 selon le rapport de l’ADEME.

S’inscrire dans la transition écologique implique de réfléchir en priorité à nos modes de transport puisqu’ils pèsent plus de 70% de notre facture carbone.

Publicité

Sans surprise, l’avion est le mode de déplacement le plus néfaste pour le climat : 14 à 40 fois plus émetteur de CO2 que le train, et deux fois plus que la voiture ; un vol aller-retour Paris-Pékin émet ainsi plus d’une tonne de CO2 par passager, soit l’équivalent annuel du chauffage d’une famille en France.

L’avion seulement pour les longs séjours

Et pourtant, rien ne semble arrêter le trafic aérien. Cloués au sol pendant la pandémie, les avions ont redécollé de plus belle. L’Association du transport aérien international estime que dès 2024, le nombre de passagers aura retrouvé son niveau d’avant crise, et devrait atteindre 5,4 milliards de passagers d’ici 2030 quand les émissions mondiales du secteur pourraient tripler d’ici 2050.

Pour les défenseurs de l’environnement et du climat, il y a urgence à repenser notre façon de voyager. Alerter ne suffit plus et certaines ONG à l’image de Greenpeace ont imaginé un outil de voyage éco-responsable afin d’aider chaque citoyen à organiser au mieux leur voyage bas-carbone.

De nombreuses agences de voyage sensibilisent aujourd’hui leur clientèle mais l’acte commercial et l’écologie font difficilement bon ménage. Les bonnes intentions ont parfois du mal à dépasser le slogan publicitaire.

D’autres, en revanche, en ont fait leur mission. Quand Jean-Christophe Guérin lance en 2019 sa plateforme d’offres de voyage, il s’est déjà beaucoup endetté. La pandémie aurait pu donner le coup de grâce à son entreprise qu’il avait à peine créée. Mais du confinement, est née la prise de conscience que rien dans le tourisme ne devra continuer comme avant.

Jean-Christophe Guerin, fondateur d'Ahimsa Voyages - Ahimsa

Parti d’une feuille blanche, il fait plancher son équipe : le voyage sous les contraintes annoncées par le dernier rapport du Giec.

Très symboliquement, il change le nom de sa plateforme pour Ahimsa Voyages qui traduit de l’hindi signifie "Ne nuire à nulle vie" et imagine des voyages bas-carbone. Premier postulat : aucun billet d’avion pour des séjours de moins de quatre semaines. "Il faut sortir le voyage du monde de la consommation pour le ramener dans celui de l’expérience et de la découverte" estime Jean-Christophe Guérin qui a décidé de prendre le contre-pied du voyage low-cost pour un week-end dans une capitale.

"En train, en voiture, à cheval, à vélo, à pied, il y a tellement de façons de voyager ! Nous avons une responsabilité dans le choix des destinations et les moyens d’y parvenir" affirme le fondateur d’Ahimsa Voyages, prônant le voyage responsable et sur-mesure.

Même le chemin de Compostelle déjà bien balisé prendra avec les conseils de son équipe les détours d’une balade insolite.

Il existe plus de 25000 kilomètres de voies vertes en France - Ahimsa Voyages

Chaque projet commence par un télé-entretien approfondi avec les clients (par téléphone ou en visio) pour connaître le budget et les désirs de chacun. Membre de l’Association du Tourisme Durable, Jean-Christophe Guérin peut vous concocter des itinéraires auxquels vous n’aviez pas pensé. Vous voulez partir de chez vous à vélo ou encore faire de longue distance en chien de traîneau, il s’occupe de tout ! Ahimsa Voyages veut démontrer qu’il est possible de voyager même loin tout en respectant la planète et les populations locales.

Voyager au mieux pour la planète. Reportage d'Annabelle Grelier 3 min France Culture

Favoriser l’intermodalité

Le train, le bus ou encore le covoiturage : le transport collectif terrestre, c’est la spécialité de Tictactrip. Ses deux jeunes fondateurs, Hugo Bazin et Simon Robain ont lancé en 2017 la première plateforme de réservation qui combine, pour votre trajet, les modes de transports disponibles, les plus écologiques, au meilleur prix.

Simon Robain et Hugo Bazin, les deux fondateurs de Tictactrip - Ticatactrip

Achat des billets et réservation en ligne, Tictactrip a choisi de faire jouer l’ouverture à la concurrence des transports ferroviaires à l’avantage des usagers. La loi LOM en 2019 qui oblige les régions à ouvrir leurs données de mobilité, leur a également permis d’agréger dans leur moteur de recherche toutes les dessertes locales.

La jeune pousse a déjà signé quelques 300 partenariats avec Comités départementaux et Offices de tourisme, festivals culturels ou encore stations de ski qui lui permet de proposer des solutions "sur le dernier kilomètre" et dans certaines zones dites isolées. "C’était d’ailleurs notre défi dès le début de l’aventure : désenclaver les territoires non desservis" souligne Hugo Bazin se rappelant son expérience de jeune étudiant parisien à chaque retour de week-end passé en famille dans un petit village de Bourgogne.

"Notre philosophie est la desserte optimisée du territoire sans avoir besoin d’utiliser son véhicule. Nous sommes les premiers à offrir pour un trajet toutes les combinaisons de transports terrestres ouverts à la réservation."

Lauréats du concours de l’innovation proposé par l’ADEME en 2018, les deux jeunes chefs d’entreprise ont fait une levée de fonds sur la plateforme participative Tudigo, pour faire entrer les utilisateurs dans le capital de l’entreprise. Soutenu également par la BPI et l’ADEME, Tictactrip compte poursuivre les recrutements et développer son offre dans toute l’Europe.

Sur le site mais aussi sur son application, la jeune pousse affiche un volume de vente mensuel d’environ 300 000 euros. L’an dernier, 15 000 voyageurs ont réservé via leur plateforme, ils en espèrent 100 000 cette année.

Les coopératives citoyennes de transport

Les trains de nuit, les petites lignes : autant de missions que la SNCF a abandonnées, au fil des ans. L’ouverture à la concurrence a également permis l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur du ferroviaire.

Fondée en 2019 à Figeac, Railcoop est aujourd’hui la première coopérative ferroviaire d’Europe. L’initiative qui réunit anciens cheminots, anciens ingénieurs de la SNCF, entreprises, collectivités locales et simples citoyens vise le développement d’une offre de transport ferroviaire innovante et adaptée aux besoins de tous les territoires.

Son premier objectif est de rétablir la ligne Bordeaux-Lyon via Périgueux, Guéret, Gannat ou encore Roanne. Railcoop a obtenu en 2021 sa licence d’entreprise ferroviaire et le certificat de sécurité ce qui lui a déjà permis d’ouvrir sa première ligne de fret entre Capdenac et Toulouse-Saint Jory.

L'équipe de direction de Railcoop, Alexandra Debaisieux, Dominique Guérée, Nicolas Debaisieux présente les futures rames de Raicoop, mai 2022 - Railcoop

Pour le transport de passagers ce ne sera pas pour cet été, la date du lancement a dû être reportée. La rénovation des rames de train et l’obtention de sillon-horaire prennent plus de temps que prévu d’autant que les banques, réticentes au risque, ne souhaitent pas suivre.

Forte de 12 000 sociétaires, Railcoop a fait savoir qu’elle ne s’arrêtera pas dans son élan, et qu’elle attend la fin de son nouveau tour de table auprès d’investisseurs, avant d’annoncer une date de lancement. Encore un peu de patience donc, avant de pouvoir embarquer dans les trains de Railcoop.

En revanche, le voilier de Sailcoop mettra très prochainement les voiles !

Maxime de Rostolan, fondateur de Ferme d’avenir, Arthur le Vaillant coureur au large et Maxime Blondeau enseignant, anthropologue et initiateur du Printemps écologique ont lancé en ce début d’année Sailcoop, dans le but de proposer une alternative à l’avion et au ferry.

L'équipe de Sailcoop, fondateurs et skippers professionnels - Stéphane Dierick

Et quoi de plus décarboné que le transport maritime à la voile ? Si les initiatives se multiplient dans le transport de marchandises , ils sont en revanche moins nombreux dans le transport de passagers.

Leur première ligne maritime ouvrira le 6 juillet prochain entre Toulon et Calvi. La coopérative propose de rejoindre la Corse à bord d’un voilier de 50 pieds. Une traversée vers la Corse de 18 à 24 heures pour 180 euros repas bio compris. À raison d’une rotation tous les 5 jours jusqu’à fin octobre, l’offre a déjà remporté un franc succès et affiche complet pour juillet et août.

Sailcoop ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et projette des liaisons transatlantiques vers les Antilles.

Sailcoop effectuera sa première liaison vers la Corse le 6 juillet prochain. - Bruno Jouassain

L’aventure a déjà séduit plus de 500 coopérateurs et se poursuit via une levée de fonds sur la plateforme Lita.co pour acquérir d’autres voiliers.

"Pour le moment, on n’a pas réussi à descendre le prix en dessous de 5 900 euros pour 35 jours de traversée mais l’offre aura le mérite d’exister" lance Maxime de Rostolan.

Voyager moins souvent mais mieux, sera la nouvelle philosophie du voyage responsable.

Des vacances en conscience

L’hébergement et la restauration, quant à eux, représentent 20% des émissions de gaz à effet de serre. L’activité touristique exerce inévitablement des pressions sur l’environnement : augmentation des besoins en énergie, en nourriture et en eau et toujours plus de déchets. En Méditerranée, 52% des détritus seraient liés au tourisme balnéaire selon un rapport de l’association WWF. En France, une commune touristique produit en moyenne 100 kilos de déchets par an et par habitant supplémentaire.

Le sur-tourisme pousse certaines régions à l’instauration de quotas : en Corse, certains sites exceptionnels comme les îles Lavezzi, dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, devraient faire l'objet d'une limitation de leur fréquentation à partir de cet été. À Marseille, pour la première fois depuis la fin du mois de juin, la calanque de Sugiton est accessible sur réservation uniquement et l'accès sera limité à 400 visiteurs par jour seulement.

GreenGo propose des logements insolites et éco-responsables - GreenGo

Pourquoi ne pas sortir des sentiers battus et chercher le dépaysement tout près de chez soi ? La plateforme d’hébergement écologique et responsable, Greengo en a fait sa spécialité et ambitionne de devenir l’alternative française à AirbnB sur la base d’une formule plus avantageuse pour les hôtes, avec une commission qui n’excède pas 10% au lieu des 22% pratiqués sur la plateforme américaine.

Au sortir du confinement, quatre amis Guillaume Jouffre, Mathieu Ravard, Félix Mézière et Antoine Valtat lance leur projet avec la certitude que la France regorge de trésors et de surprises pour des voyageurs soucieux de leur empreinte carbone.

Logements insolites et hébergements éco-responsables, l’équipe de GreenGo fait sa sélection et met en ligne des offres de vacances en conscience sans renoncer aux plaisirs. Et ça marche !

Guillaume Jouffre cofondateur de la jeune plateforme d’hébergement GreenGo et une partie de l'équipe commerciale. - GreenGo

Après des débuts modestes d’environ 400 clients, GreenGo se fait un nom et surtout développe un label. Elle a récemment racheté la plateforme Vaovert, une pionnière sur ce segment, qui lui a permis d’accroître son portefeuille d’hébergeurs.

Grâce à une levée de fonds sur Lita.co, GreenGo annonce une augmentation de capital de 1,2 million d’euros et se propose de mettre en place un accompagnement pour encourager la transition écologique des hébergeurs.

Une application mobile est en cours de création qui devrait lui permettre d’atteindre 10 000 séjours réservés en 2023.

Privilégier les mobilités douces, des hébergements sobres en eau et énergie et des repas faits de produits bio et locaux. Voici la formule gagnante du tourisme durable et responsable. All écolo inclusive !