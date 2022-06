Box office : Disney boude les salles et mise tout sur son catalogue avec l'arrivée de "Miss Marvel"

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Fin des aventures de la pègre des Shelby sur Netflix, naissance d'une nouvelle héroïne chez Disney Plus

Du côté des plateformes, Netflix a mis en ligne vendredi les épisodes de la sixième et dernière saison de Peaky Blinders, série qui suit l’ascension des quatre frères Shelby à la tête d’un gang qui va progressivement dominer toute la pègre britannique, et même internationale. La saison débute sur la fin de la Prohibition aux Etats-Unis, autant dire un beau programme pour un final cinglant et sanglant. Mais pas de panique pour les nostalgiques : comme c'est l'usage maintenant, un film devrait venir donner un autre point final à la série en salles d'ici quelques années. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, récapitulatif made in Netflix :

En face, juste après avoir misé sur la franchise Star Wars avec Obi-Wan Kenobi, Disney Plus vient pour sa part de mettre à disposition le premier épisode de Miss Marvel, avec sa superhéroïne pakistanaise et musulmane. Kamala Khan, 16 ans et un peu en rupture avec ses parents au sujets des traditions religieuses familiales, est la porte d'entrée du géant américain vers cette nouvelle culture jusque là pas très présente dans la planète Disney. Dans l'idée d'affirmer toujours plus son ambition de diversité, la firme à la souris avait déjà dragué le marché chinois avec Shang-Chi, et fait un carton auprès de la communauté afro-américaine avec Black Panther. On passe cette fois-ci au féminin pour continuer à s'éloigner de l'originel héros masculin blanc, très souvent chrétien à l'image du catholique Dardevil rongé par la culpabilité qui passait son temps sur les bancs des églises. On note cela dit que Kamala s'inscrit dans une lignée finalement conventionnelle de héros Disney qui, s'ils ont des croyances différentes, ont bien souvent la foi, qu'elle leur vienne de la religion juive comme Magnéto, ou protestante de Superman.

Avec les beaux jours reviennent les best-sellers de l'été

Grande stabilité dans les ventes de livre cette semaine encore. Marc Levy reste en tête des ventes fiction, suivi un peu plus loin par Virginie Grimaldi, Joël Dicker et Guillaume Musso.

Classement des ventes de la semaine, catégorie fiction littéraire.

Quant aux essais, là encore les signes du retour de l'été ne trompent pas : le retour des livres de développement personnel vont bon train. On note toutefois au milieu de ces guides spirituels l’entrée dans le box office d’un livre de cartes sur l’Ukraine et la Russie, signé par le géographe Michel Foucher chez Gallimard, ainsi que Un été avec Colette d’Antoine Compagnon.

Classement des ventes de la semaine, catégorie essais et documents.

Le monde d'après de Jurassic World attire les curieux

Côté salles, cette semaine, la sortie Jurassic World : le monde d’après, le 8 juin sur 749 écrans, a cumulé près de 340 000 entrées pour son premier jour d’exploitation. Un peu mieux que le dernier volet Fallen Kingdom sorti en 2018, à voir donc si ce monde d'après - qui fait dans la franchise référence à la destruction de Isla Nublar - attirera plus de curieux que le Jurassic World du monde d'avant.

Top Gun reste sinon en tête du classement avec Dr Strange, et le film français Coupez ! de Michel Hazanavicius récolte à date 218 000 entrées, une belle performance pour un film de genre de ce style alors que les beaux jours et les superproductions américaines reviennent.

Nintendo Switch Sports toujours leader, mais peut-être plus pour longtemps

Pour les gamers, le classement des ventes jeux-vidéo est toujours dominé par Nintendo Switch Sports et de loin. La sortie de Sniper Elite 5 sur PS4 n’a quant à elle pas fait grand bruit pour l’instant, mais on peut en espérer un peu plus de la sortie de deux titres cette semaine.

Le premier, The Quarry, est à l’intersection entre film et jeu : plongé dans un teen-movie qui va virer au film d’horreur, on a le temps - en plus de dix heures d’histoire - d’explorer une multitude de scénarios, même si certains choix sont parfois un peu convenus. On verra donc si cette histoire, qui aurait plus de 150 fins possibles d’après ses développeurs, aura séduit un large public dans les ventes de la semaine prochaine. En attendant, il est à retrouver sur les consoles Xbox, PlayStation 4 et 5 et sur PC.

Le second, Mario Strikers : Battle League Football, est édité par Nintendo. C'est l'un des jeux de sport les plus attendus de l'année car c’est le retour pour la première fois depuis 2007 du FIFA made in Mario. Loin des graphismes et de l’aspect hyper réaliste de la franchise qui perdra bientôt son nom chez Microsoft, Nintendo mise au contraire sur ce qui fait la force historique des Mario. Dans des matchs à 5 personnages par équipe, tout est permis sur le terrain. Le gameplay est dynamité par les coups spéciaux et objets caractéristiques des Mario Kart, ce qui rend le jeu à la fois accessible et attrayant pour un public très large, des connaisseurs aux néophytes. Nerf de la guerre, le mode en ligne semble convaincant pour l’instant malgré quelques latences. À voir donc à quel point le retour au foot du plombier le plus célèbre du gaming attirera les foules.

Classement des ventes de la semaine, catégorie jeux vidéo.

Le retour électro-grisant de Yann Tiersen

Pour clore ce box office séquence d’actualités de la semaine, musique avec le nouvel album du français Yann Tiersen. Il y a 20 ans il était à l'origine de la musique d’Amélie Poulain. Cette fois, il est complètement "électronisé", peut-être traverse-t-il sa période Jean-Michel Jarre, mais ce ne sont plus que des bips, des zéros et des uns....et un nom tout aussi intriguant : 3 8 1 16 20 5 18. 14 9 14 5 20 5 5 14.

