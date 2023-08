Bulgarie : l’Europe mondialisée à Roussé, ville natale de l'écrivain Elias Canetti

Dans son autobiographie La Langue sauvée, Elias Canetti, prix Nobel de littérature en 1981, se souvient de ses années bulgares : "Dans la journée on pouvait entendre sept à huit langues différentes." Il faut dire qu’à Roussé, la ville où il naît en 1905, on parle toutes les langues ! Le bulgare, le turc, le roumain, le grec, l’albanais, l’arménien, le rom, l’ukrainien...

Chez les Canetti, des marchands juifs séfarades de nationalité turque, on échange en ladino, l’espagnol de ceux que la reine Isabelle expulsa en 1492. Mais Elias et ses frères pratiquent aussi l’allemand, parce que l'élite bulgare est entièrement tournée vers l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse, pour les affaires comme pour la culture. L’anglais, ils le doivent à une nounou britannique, et le roumain aux jeunes filles venues de la rive d’en face pour les garder.

Elias Canetti et son épouse à l’Académie royale de Suède, le 9 décembre 1981. L’écrivain britannique d’origine bulgare vient de recevoir le prix Nobel de littérature. © AFP - Nora Schuster/Imagno/APA-PictureDesk

Une ville, deux mondes

La Bulgarie d’un côté, la Roumanie de l’autre. Depuis la fin du XIXe siècle, Roussé est la cité la plus européenne de toute la Bulgarie ottomane. Une ville cosmopolite, quelque part entre la Mitteleuropa et les Balkans, par laquelle transitent les marchandises à destination de Vienne. Roussé – Roustchouk en turc – est surnommé la "Petite Vienne", avec ses nombreux minarets, les bulbes des églises orthodoxes, la croix de la cathédrale catholique, les synagogues, le grand bazar, les entrepôts des marchands.

À partir des années 1860-1870, le vilayet du Danube prospère, et son chef-lieu, Roustchouk, devient une cité moderne. En 1866, la première ligne de chemin de fer de l’Empire ottoman relie Roussé et Varna, le Danube et la mer Noire. Théâtres, bibliothèques, écoles, hôpitaux, parcs, hôtels, musées et… consulats de pays européens sortent de terre. C’est à Roussé que se tiendra en 1897 la première séance de cinéma de Bulgarie. C’est encore à Roussé que naîtront la première maison d’édition et la première compagnie d’assurance du pays.

La famille Canetti et celle de sa mère, les Arditti, profitent de l’essor économique en développant un négoce de coton avec Manchester, en Angleterre. Leur maison, celle dans laquelle les trois frères, Elias, Jacques et Georges naissent respectivement en 1905, 1909 et 1911, est à l’image de la réussie familiale : une belle demeure bourgeoise de style néobaroque, construite par l’architecte Nigos Bedrossian en 1898 en plein centre de Roussé.

Nostalgie européenne

La "Petite Vienne" ne survivra pas à l’arrivée des Soviétiques et à la prise du pouvoir, en 1946, du Parti communiste. Un rideau opaque et infranchissable tombe brutalement sur la Bulgarie. L'élite quitte le pays. La communauté juive, protégée pendant la Seconde Guerre mondiale par le roi Boris III, fuit également, dans son immense majorité vers Israël.

Que reste-il, aujourd’hui, de ce riche passé cosmopolite ? Le Roussé du XXIe siècle voudrait redevenir la plus européenne dans les Balkans racontée par Jules Verne dans son roman posthume Le Pilote du Danube. "Roustchouk était la première fenêtre (pour l’Europe)", disait Elias Canetti, dont la maison natale, un temps transformée en musée mais qui ne se visite plus , témoigne encore aujourd’hui.