Canicule : "Les événements extrêmes que l'on observe aujourd'hui seront demain beaucoup plus forts"

40°C attendus ce samedi 18 juin en France. Un “record absolu” pour un mois de juin que les médias comme les scientifiques n’hésitent plus à attribuer au réchauffement climatique. Car depuis quelques années, chaque événement météorologique extrême et inattendu contraint entraîne cette question : le réchauffement climatique est-il directement en cause ? Cette interrogation ouvre un nouveau champ en science : la science de l’attribution. Celle-ci vise à établir l’existence ou non de liens entre événements météorologiques extrêmes et dérèglement climatique. Entretien avec Robert Vautard, chercheur au CNRS et membre du World Weather Attribution .

Qu’est-ce que la science de l’attribution ?

Robert Vautard : C'est une science assez nouvelle qui permet de comprendre, avec des représentations concrètes et tangibles, l'effet du changement climatique, en étudiant le lien entre les événements extrêmes que l'on vit au quotidien, les activités humaines et la façon dont elles modifient le climat.

C’est un champ de la science qui a fortement évolué ces dernières années. Il s’est donné un nom, avec des cadres conceptuels et méthodologiques qui se sont mis en place progressivement. Depuis 2015 environ, le nombre d'études d'attribution est absolument colossal, parce qu'il y a une soif de comprendre comment les événements extrêmes sont liés ou non au changement climatique.

Le réchauffement climatique s’inscrit dans une échelle de temps longue, mais ce sont les événements extrêmes qui focalisent l’attention publique. Comment déterminez-vous s’ils sont dus ou non au réchauffement climatique ?

La manifestation du changement climatique va se traduire par la multiplication des événements extrêmes, mais aussi par leur intensification. La particularité de ce type d'événements, c’est qu'ils peuvent se produire sans changement climatique, sans action humaine. Il est donc compliqué d’en établir l’origine, parce qu'il y a une grande part d'aléas dans la constitution de ces événements.

Pour établir une connexion entre un événement climatique extrême et le réchauffement climatique, deux chercheurs britanniques, Myles Allen et Peter Stott, ont eu l’idée en 2003 - 2004 de placer ce lien non plus au niveau de l’événement climatique extrême lui-même, mais de la probabilité qu'il survienne. L’enjeu est de savoir si un événement météorologie extrême a plus de risque de survenir en raison des activités humaines.

Il nous a fallu plusieurs années pour établir une méthodologie efficace. C'est seulement dans les années 2014-2015 que nous nous sommes dits qu'il serait intéressant d’appliquer ces méthodes non seulement dans un cadre de recherche classique, mais aussi comme une activité opérationnelle, c'est-à-dire de faire des calculs et produire des résultats en temps réel. Maintenant, nous sommes beaucoup plus rodés à ce type d'exercices.

Aujourd’hui et demain, la France va connaître un épisode de canicule intense et rare pour un mois de juin. Comment procédez-vous pour l’étudier ?

Pour la canicule qui va arriver aujourd’hui et demain, on est obligé d'aller encore plus vite : l'événement ne s'est même pas encore produit ! On doit donc aussi être prudents : si on fait des prévisions trop incertaines et que les événements ne se produisent pas, on risque de se voir rétorquer que les études sur le réchauffement climatique ne sont pas crédibles.

Dans le cas présent, je pense que les prévisions sont suffisamment fiables pour pouvoir s'inquiéter. J'avais d'abord estimé que cette canicule serait un événement à peu près décennal, mais elle est finalement bien plus forte que ce que les données obtenues en début de semaine laisser supposer. L'événement est plus intense, et donc forcément, il sera bien plus rare… Des records vont très probablement être battus dans le Sud. En région parisienne, ce n'est pas totalement certain encore, parce qu'on a observé des valeurs très élevées en 2011, en 2017 et en 2019... mais aussi en 1947 ! C'est l'accumulation survenue ces dernières années qui est inquiétante.

Quel est le protocole spécifique à la science de l’attribution, qui permet de déterminer si un événement météorologique extrême est dû oui ou non au réchauffement climatique ?

La première étape de notre protocole consiste à collecter les données qui sont d’ores et déjà disponibles. Il faut évaluer les observations avec des collègues scientifiques sur place et qui peuvent alors confirmer la qualité des données. Une fois que l'on a établi cela, on peut analyser les données et dégager des tendances.

Par exemple, lors des vagues de chaleur en Inde, on a été en lien avec une équipe de la Croix-Rouge qui nous a fait des remontées de terrain en nous indiquant qu’il y avait des catastrophes à certains endroits, ou des baisses de production de céréales. Le fait que des productions de blé soient touchées, cela signifie que l’événement a eu lieu pendant la saison de croissance du blé, c'est-à-dire plutôt entre mars et avril. On a donc pu constater qu’effectivement, les températures de mars et avril étaient hors normes, et ce sur une longue durée, par rapport aux simulations dont on dispose.

En Inde, un homme marche sur un sol desséché par les canicules, en mai 2022. © Getty - Hindustan Times

Ces observations nous permettent ensuite d’établir des tendances, mais elles ne nous permettent pas de donner les causes de l'événement. Pour déterminer les causes, il faut que l’on délimite l’événement, des critères d’analyses, pour avoir des modèles dont nous contrôlons les paramètres d'entrée. Dans la plupart de nos modèles, on connaît parfaitement les taux de gaz à effet de serre du début du XXe siècle à aujourd’hui. En comparant les taux de gaz à effet de serre en Inde, qui sont dus à l’activité humaine, on a pu montrer qu’il y avait un changement de probabilités, ce qui a permis d’établir un lien avec le réchauffement climatique.

Enfin, on essaye de prendre en compte le facteur de vulnérabilité. On travaille avec des équipes qui connaissent les vulnérabilités des économies. Un événement extrême n'aura pas du tout la même importance, le même impact dans deux régions du monde aux économies différentes. Toutes les études que nous réalisons sont publiées sur le site du World Weather Attribution, sous forme de rapports, et sont soumises à des revues scientifiques.

Avec les événements extrêmes qui se multiplient, on a le sentiment que chaque catastrophe est provoquée par le réchauffement global. A l’inverse, avez-vous eu récemment des études qui ont prouvé qu’un événement n’avait rien à voir avec le dérèglement climatique ?

Oui, lors d'épisodes de sécheresse que les Malgaches ont pu vivre dans le sud de l'île l'an passé, on a pu démontrer que ce n'était pas le changement climatique qui était vraiment en cause, mais d'autres facteurs comme l'économie très précaire, et surtout, le contexte du Covid. Cela a entraîné la rupture des chaînes d'approvisionnement, et l'augmentation des prix. Les populations se sont déplacées et cela a accru la vulnérabilité à la sécheresse.

Est-ce qu’il existe des événements qui échappent encore à la science de l’attribution ?

Il y a plusieurs sujets sur lesquels on manque d’information : les tornades, les tempêtes de sable... Tous les phénomènes qui sont liés aux orages, comme la grêle ou les éclairs, par exemple. Pour les infrastructures, les industriels nous disent souvent : "on veut savoir l'impact du changement climatique sur les éclairs ? Y en a-t-il plus ou moins ?" Or, on ne sait pas vraiment le déterminer, car on ne dispose pas assez d'observations, ou elles ne remontent pas assez loin dans le temps. Les modèles ne sont donc pas encore assez fiables pour calculer les densités d'éclairs.

Quel est le premier événement extrême qui a nécessité, finalement, la science de l’attribution ?

L’événement qui a déclenché la première véritable étude d’attribution, c’est la vague de chaleur de 2003. Elle a été faite par Peter Stott, en Grande-Bretagne, et a donné lieu à une publication, “ Contribution humaine à la canicule européenne de 2003 ”, publiée dans la revue Nature en 2004.

Ensuite, il y a eu quelques articles, notamment sur les précipitations en 2010 en Grande-Bretagne. Ce sont les Anglais qui ont lancé les premières études d’attribution, même si de notre côté, notamment avec mon collègue Pascal Yiou, on s’est aussi intéressé au sujet. En 2006, nous avons eu un automne qui n’était absolument pas froid, avec des températures faramineuses comparé à la normale. Cela n'était pas particulièrement remarquable. On se disait qu'il faisait simplement doux, mais quand on regardait de près les mesures, on s'est rendu compte du grand écart. On a alors publié une étude en 2007 à ce sujet. Il y a eu des études de ce type à l'étranger, elles ont toutes été regroupées autour d'une discipline qui est celle de l'attribution.

Il y a eu de nombreuses initiatives. En France, on a eu un projet consacré à des événements plus nationaux, financé par le ministère de la transition écologique et solidaire : le programme Extremoscope. Il s’intéressait notamment aux pluies qui ont fait déborder la Seine en juin 2016. On a pu établir que l’événement n’était pas entièrement dû au au réchauffement climatique, mais que sa probabilité avait augmenté d'un facteur deux.

Deux scientifiques, Friederike Otto, de l'Imperial College, et Geert Jan van Oldenborgh, du KNMI aux Pays-Bas, sont à l'origine de l'organisme World Weather Attribution. Ils avaient obtenu un financement de l’ONG Climate Central aux Etats-Unis. Mais aujourd’hui, nous sommes un réseau informel dont l’activité n'est quasiment pas financée. Nous existons parce que nous avons envie que cela fonctionne et parce que nos organismes de recherche, comme le CNRS me concernant, nous permettent de faire partie de ce consortium.

Ces événements météorologiques extrêmes semblent de plus en plus fréquents. La science de l’attribution est-elle un champ scientifique destiné à prendre de plus en plus d’importance ?

A chaque cas d'étude, on apprend des choses : sur nos modèles, sur la physique de ces phénomènes, ou parfois sur la sociologie des phénomènes. Le fait de savoir qu'il existe un lien entre un événement et le réchauffement climatique nous donne également plus de confiance sur nos projections futures.

On ne peut pourtant pas s'attarder sur tous les événements extrêmes et on en rate énormément, parce qu’il y en a de plus en plus. En ce moment, nous essayons de couvrir la question de la sécheresse dans les régions sahéliennes en même temps que les inondations au Brésil, qui sont catastrophiques. Tout ceci en parallèle des vagues de chaleur à la fois aux Etats-Unis et en Europe… A dire vrai, on est en sous-effectifs. On va avoir besoin de l'aide des médias, des communicants d'une manière générale, pour essayer non seulement d'intéresser la population aux événements extrêmes que l'on vit en France, mais aussi aux grandes catastrophes qui se produisent partout dans le monde, loin de nous.

L'étude qu'on a mené en Inde, par exemple, a eu un grand écho dans le monde anglo-saxon, mais très peu en France. Il s'agit de phénomènes qui sont, pour nous, absolument impensables ! Imaginez deux mois d'affilée où il fait plus de 45 degrés. Il faut se représenter ce que cela signifie dans la vie quotidienne des individus.

Les événements climatiques actuels nous donnent un aperçu du futur sans nous rendre compte de leur intensité. Tout ce qu'on observe aujourd'hui, c'est ce qu'on observera demain, mais en beaucoup plus fort. Cela donne une idée concrète du futur… mais qui n’est pas encore trop douloureuse.