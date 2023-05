Cannes, créativité, Tina Turner et la mafia sicilienne : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au programme de cette Session : alors que sur la Croisette, le Festival de Cannes ouvre ses portes, le G7 se réunit lui à Hiroshima, pendant que Meta récolte une amende colossale. Sur nos ondes, on écoute des femmes : Samah Karaki, chercheuse en neuropsychologie, nous éclaire sur le mystère de la créativité, tandis Jocelyne, manifestante, et Rachel, chanteuse de métal, prennent le mégaphone et le micro. La boxe antique a aussi intrigué cette semaine, tout comme la sortie au cinéma de La Petite Sirène... Bonnes écoutes 🎧 ! Lola Desmole

Le Zoom de la semaine : la Croisette défile

La cérémonie d'ouverture de la la 76e édition du Festival de Cannes a eu lieu le mardi 16 mai. © AFP - VALERY HACHE

La 76e édition du Festival de Cannes a ouvert ses portes ! Tapis rouge et salles obscures, défilé de réalisatrices et de réalisateurs, d'actrices et d'acteurs, la grand-messe cannoise est l'événement phare pour les stars du cinéma international comme pour les cinéphiles. Cette semaine, nous vous en avons proposé la chronique quotidienne - en direct du Palais des Festivals pour rendre compte du rythme affolant des projections sur la Croisette -, mais nous sommes aussi revenus sur la longue histoire du Festival... pas toujours très glamour.

📒 Le Journal du Festival de Cannes (Journal de 8h, 2 min)

📽️ Cannes : l'histoire d'un scandale (À la source, 9 min)

🌴 À l'ombre de la Croisette, l'histoire communiste méconnue du Festival de Cannes (à lire)

🎟️ 1946, première édition du Festival de Cannes avec Michèle Morgan (Les Nuits de France Culture, 6 min)

⭐ Cannes 1/5 : s’aimer comme on se ment (ou se tue), façon Justine Triet et Hafsia Herzi (Affaires culturelles, 54 min)

🎞️ De la barbarie, avec Bertrand Mandico, Kaouther Ben Hania, Nuri Bilge Celan et Wim Wenders (Plan large, 58 min)

C'est dans l'actu

Tina Turner en concert au Zenith de Paris en 1985. © Getty - Frederic REGLAIN/Gamma-Rapho

🎤Acid Queen. Première artiste noire à faire la une de Rolling Stones ou encore première artiste tout court à chanter devant 180 000 personnes, Tina Turner, légende du rock et incarnation de la notion de résilience est morte mercredi à l'âge de 83 ans. Elle laisse derrière elle une discographie impressionnante à réécouter sans plus tarder... (L'Humeur du matin, 2 min)

🧜‍♀️ Le retour d'Ariel. À l'occasion de la sortie du remake tant attendu de La Petite Sirène, nous nous demandons ce que l'histoire racontée par les scénaristes de Disney a encore de commun avec le conte écrit par Andersen il y a 186 ans. (Sans oser le demander, 58 min)

🌍 G7. Alors que la Croisette dépliait son tapis rouge, Hiroshima accueillait les chefs d'Etat pour le sommet du G7. Au menu : la guerre en Ukraine, en présence de son président, les sanctions contre la Russie et les pays qui souhaitent les contourner, comme la Chine notamment. (Affaires étrangères, 58 min)

💶 Ka-ching. Ce n'est pas nouveau : la protection des données est loin d'être le point fort de Meta (anciennement Facebook) mais cette fois, la conséquence est lourde. L'amende imposée à l'entreprise s'élève à 1,2 million d'euros pour avoir enfreint les règles de transfert de données entre l'Europe et les Etats-Unis. (La Question du jour, 7 min)

Peut-on tous être créatifs ?

La créativité avec Samah Karaki, Votre Cerveau © Radio France

De retour pour expliquer le fonctionnement fascinant de votre cerveau, le podcast France Culture du même nom s'attaque cette fois-ci aux mécanismes cognitifs qui président à la créativité. La neuroscientifique Samah Karaki aborde ses différents moteurs : motivation, sens du collectif, tolérance à l'incertitude... Elle déconstruit également les croyances et les représentations qui entourent le génie créatif. Et révèle que la pensée créative, loin d'être un don, est en réalité une compétence, qui peut s’acquérir.

🧠 La créativité, avec Samah Karaki (Votre Cerveau, 6 x 9 min)

Il est temps...

L'actrice fille Anna Biolay, à l'affiche du film "Rosalie", pose à côté du musicien et acteur Benjamin Biolay, son père, lors de la 76ème édition du Festival de Cannes le 18/05/2023. © AFP - Valery HACHE

Vous avez 2️⃣ minutes

👨‍👩‍👧 Fille de... "Nepo Babies" ou FFD, ce sont les filles et fils de... Si Hollywood en compte beaucoup, la France n'en est pas dépourvue non plus. On pense à Lily-Rose Depp ou encore Enzo Zidane, mais la dernière à être la cible des internautes acerbes est Anna Biolay, jeune actrice et fille de Benjamin Biolay et de Chiara Mastroianni. (L'Humeur du matin)

Vous avez 2️⃣8️⃣ minutes

📢 À voix haute. On part à la rencontre de Jocelyne et Rachel. L'une est manifestante depuis le mouvement des gilets jaunes et l'autre est chanteuse de métal depuis l'âge de 16 ans. Elles ont une voix et elles s'en servent. À travers le chant ou bien le mégaphone, ces deux femmes expriment leurs opinions et défendent les causes qui leur tiennent à cœur. (Les Pieds sur terre)

Vous avez 1️⃣ heure

🥊 K.O. Vous connaissez sûrement le principe de la boxe, même peut-être le nom Mohamed Ali, mais connaissez-vous l'histoire de ce sport ? Il est possible de remonter jusqu'à l'Antiquité et de retracer non seulement ses dimensions sportives, mais aussi sociales, financières ou esthétiques. (Concordance des temps)

Vous avez 4️⃣ x 1️⃣5️⃣ minutes

⚔️ Le nettoyeur. D’abord à la tête de la Yougoslavie communiste puis de la Serbie ultranationaliste, Slobodan Milošević est à l’origine de deux guerres au début des années 1990, sans oublier les massacres du Kosovo quelques années plus tard. Crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide, voilà les chefs d'accusation dont il a eus à répondre devant le tribunal international de La Haye en 2002. (Une histoire particulière, Criminels de guerre)

Nous touchons à la fin de cette Session, alors on vous dit à la semaine prochaine ! Mais si vous avez encore quelques petites minutes, cette semaine France Culture s'est également penché sur la mafia sicilienne ou encore les espèces de l'océan . Bon week-end 🌻!