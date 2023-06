Caroline Champetier, Blandine Lenoir et Fanny Molins : Lauréates des Prix Cinéma France Culture 2023

Prix Cinéma Consécration France Culture

CAROLINE CHAMPETIER, directrice de la photographie et réalisatrice

pour la qualité de son œuvre et la force de son engagement.

Prix Cinéma des étudiants France Culture

Annie Colère, fiction réalisée par BLANDINE LENOIR (Diaphana)

décerné par 800 étudiants qui composent le jury, présents en partie au Festival de Cannes.

Coup de cœur des jeunes ACID-France Culture

Atlantic Bar, documentaire réalisé par FANNY MOLINS (Les Alchimistes)

Le jury étudiant récompense le cinéma indépendant.

FRANCE CULTURE ET LE CINÉMA : Avec près de 40 films partenaires chaque année et à travers de nombreux rendez-vous sur son antenne comme sur le web, France Culture accompagne, souvent dès leurs débuts, des cinéastes aujourd’hui internationalement confirmés. Qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux talents ou de s’attacher à l’œuvre d’un réalisateur ou d’une réalisatrice, France Culture participe à la constitution d’un véritable patrimoine de la création cinématographique.

Prix Cinéma Consécration France Culture

Caroline Champetier

Caroline Champetier compte plus d’une centaine de films dans sa carrière de chef opératrice depuis 1979. Elle débute avec François Truffaut, Jacques Rivette et Chantal Akerman et tourne plusieurs courts et longs métrages avec Jean-Luc Godard. Elle a travaillé avec les plus grands cinéastes français parmi lesquels Xavier Beauvois, Leos Carax, Arnaud Desplechin, Jacques Doillon, Anne Fontaine, Philippe Garrel, Benoît Jacquot, Claude Lanzmann ainsi qu’avec des cinéastes internationaux tels que Margarethe von Trotta, Wang Chao, Amos Gitai et Nobuhiro Suwa.

Elle a été récompensée de nombreuses fois en France et à l’étranger : César de la meilleure photographie et le prix Gianni di Venanzo pour Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, en 2011, et la Grenouille d’argent à Camerimage 2012 pour Holy Motors. Elle a encore été nommée quatre fois aux César pour Holy Motors (2012), Les Innocentes (2016), Les Gardiennes (2017) et Annette (2021). Ce dernier lui a valu le prix Lumière en 2022.

Le jury est composé de Florian Delorme, directeur par intérim de France Culture, Olivia Gesbert, productrice de Bienvenue au club, Antoine Guillot, producteur de Plan Large, Arnaud Laporte, producteur d’Affaires culturelles, Marie Richeux, productrice de Par les temps qui courent, et Sabine Ponamalé, responsable des partenariats.

Les précédents lauréats : Depuis 2011, le Prix France Culture Cinéma Consécration a notamment récompensé Sergeï Loznitsa (2022), William Karel (2021), Claire Denis (2018), Costa Gavras (2017).

Prix Cinéma des étudiants France Culture

Annie Colère de Blandine Lenoir

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception - qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.

Blandine Lenoir débute comme comédienne devant la caméra de Gaspard Noé, dans le court-métrage Carne. En 1999, elle réalise son premier court-métrage Avec Marinette, qui reçoit le prix SACD du meilleur premier film au festival de Clermont-Ferrand. Son film Monsieur Labbé est sélectionné pour le César du meilleur court-métrage en 2011. Son premier long-métrage Zouzou, est un drame familial, elle signe ensuite Aurore, une comédie avec Agnès Jaoui en 2017.

Le Prix Cinéma des Étudiants France Culture récompense un réalisateur indépendant dont le film a été soutenu par la chaîne depuis le mois de mars de l'année précédente. Cette année les 800 étudiants de cette édition ont visionné cinq films, rencontré les réalisateurs, voté et remis le prix au Festival de Cannes.

Les films en lice pour la 9ème édition

Annie Colère de Blandine Lenoir - Diaphana

Retour à Séoul de Davy Chou - Les Films du Losange

Saint-Omer d'Alice Diop - Les Films du Losange

Stella est amoureuse de Sylvie Verheyde - KMBO

Youssef Salem a du succès de Baya Kasmi - Tandem

Les précédents lauréats :

Depuis 2015, le Prix Cinéma des Étudiants France Culture a notamment récompensé : L’Évènement de Audrey Diwan (2022), Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (2021), Atlantique de Mati Diop (2020), Sunset de László Nemes (2019)...

Coup de cœur des jeunes ACID-France Culture

Atlantic Bar de Fanny Molins

À l'Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre de l'attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après la mise en vente du bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d'un lieu à la fois destructeur et vital.

Fanny Molins a suivi des études en création littéraire et une formation en scénario à l'University of the Arts London. Sa série Les Musiciens, née lors d'une formation aux Rencontres Photographiques d'Arles et exposée à l'ISO Amsterdam, l'amène à suivre les habitués du bar l'Atlantic pendant quatre ans pour écrire Atlantic Bar, son premier long métrage. Le film présenté au Festival de Cannes 2022 dans la programmation de l'ACID a reçu le Grand Prix du Jury et du Public long métrage français indépendant du Champs-Élysées Film Festival et le Prix Jeune Public du festival Corsica Doc.

Le Coup de cœur des jeunes ACID-France Culture récompense un film soutenu conjointement par les deux institutions durant l’année.

Les films en lice pour cette 3ème édition

Atlantic bar de Fanny Molins - Les Alchimistes

Aya de Simon Coulibaly Gillard - La Vingt-Cinquième Heure

Les partenaires de l'édition 2023 :

SensCritique fédère sur son site et ses réseaux sociaux la première communauté de cinéma en France. Notes, avis et débats sur les dernières sorties et interviews des plus grandes personnalités font de SensCritique la référence du bouche-à-oreille culturel

L’ACID est une association de cinéastes engagés pour l’accès de tous à la diversité des œuvres et dans l’éducation des regards ; et depuis 1993 une section parallèle du Festival de Cannes.