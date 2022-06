Catharsis, la Princesse de Clèves, élections législatives et Machiavel : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : un point sur la création et la diffusion du spectacle vivant en France, un passage à l'Assemblée nationale à une semaine des élections législatives 2022, ainsi qu'une session de révision des œuvres au programme en vue du baccalauréat. ARTE et France Culture vous donnent également la parole pour identifier ensemble, les enjeux essentiels d’aujourd’hui. Bonnes écoutes à tous et toutes ! 🎧 Ondine Guillaume

Le Zoom de la semaine : notre sélection pour bien réviser le bac !

À deux semaines des épreuves anticipées du baccalauréat de français, zoom sur les œuvres au programme. Du roman au théâtre en passant par la poésie, nous vous proposons une rétrospective littéraire pour percer les mystères de ces grands écrits et être fin prêt pour l'examen du 16 juin 2022 👇

👑 La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette (Le feuilleton, 5x30 min)

👀 Les Contemplations de Victor Hugo (En français dans le texte, 28 min)

💊 Le Malade imaginaire de Molière (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

C'est dans l'actu

⚽ France-Angleterre : le match retour ? La géopolitique s'invite dans le sport ! La finale de la Ligue des champions qui opposait Liverpool au Real Madrid a fait plus d’un perdant. La mauvaise gestion des débordements autour du stade de France a ravivé les tensions - déjà nombreuses - entre la France et le Royaume-Uni. Cet évènement est-il l'étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres ? (L'Invité(e) des matins, 47 min)

🧬 Covid-19 en Chine. Depuis plusieurs mois, la Chine mène une politique dite "zéro covid". Des millions de citoyens se retrouvent emmurés chez eux. En plus de la détresse des habitants, la situation entraîne un fort ralentissement de l'économie. À quelques mois du 20e congrès du Parti communiste chinois, cette stratégie est-elle pertinente ou la Chine aurait-elle perdu la tête ? (L'Esprit public, 60 min)

🗳️ Élections législatives. Souvenez-vous, les élections législatives de 2017 avaient été marquées par un important renouvellement des élus et l'arrivée très commentée de personnalités issues de la société civile. L'occasion de dresser le bilan cinq ans plus tard, et l'analyse des candidats investis pour ces élections de 2022. (Le Temps du débat, 37 min)

💣 Ukraine. L'invasion russe déclenchée le 24 février 2022 a bouleversé l'équilibre mondial. Mais comment raconter le conflit sur le terrain ? Et quelle est la situation de l'Ukraine au centième jour d'une guerre qui s'est installée ? Le récit de Gregory Philipps depuis Kiev, où il a produit les derniers épisodes du podcast "Guerre en Ukraine" (La Question du jour, 8 min)

A vous la parole !

Après deux années marquées par une actualité particulièrement anxiogène (Covid-19, guerre en Ukraine, incertitudes politiques, etc.), dans quel monde souhaitons-nous vraiment vivre ? ARTE et France Culture vous donnent la parole pour identifier ensemble les enjeux essentiels d'aujourd'hui afin de mieux se tourner vers les idées de demain.

Vos réponses à ces 77 questions inspireront la programmation du festival qui aura lieu à la Maison de la Radio et de la Musique, siège de Radio France, les 21 et 22 octobre prochain. Les résultats du questionnaire - qui sont totalement confidentiels - seront ensuite étudiés par la sociologue et directrice de recherche au CNRS, Monique Dagnaud. Alors, à vous la parole !

💬 Participer à la grande enquête "Et maintenant ?"

Il est temps...

Vous avez 3️⃣ min...

🎤 Chanter l'air du temps. Et si l'histoire n'était pas extérieure à nous ? À l'aide de nos sens, nous sentons que l'atmosphère est en train de changer et nous chantons ce que nous appelons "l'air du temps"... Mais comment l'art participe-t-il à la création de cet air ? (Le Pourquoi du comment : philo)

Vous avez le double, soit 6️⃣ min...

🎭 Spectacle vivant. Suite au rapport de la Cour des comptes sur la faible diffusion du spectacle vivant, Bernard Latarjet, président de l’Onda, l'Office national de diffusion artistique, propose des solutions pour que les spectacles créés soient vus plus largement. Une épineuse question sur la diffusion du spectacle vivant en France. (Affaire en cours)

En fait non, 5️⃣7️⃣ min !

🎼La musique comme catharsis. Comment la maladie peut-elle influer et modifier la façon de composer, et d'écrire ? L’histoire de la musique et de ceux qui la font est émaillée de récits douloureux, de musiciens frappés par la maladie, le handicap, les accidents et de cette souffrance. Certains ont pourtant su la transcender par la musique. Portrait de celles et ceux qui ont rencontré sur leur chemin, la vulnérabilité du corps et de l'esprit. (La Série musicale)

...Ou meme 4️⃣ h

😈 Une série machiavélique. Qu'est-ce qu'un bon chef politique ? Comment bien gouverner ? Faut-il ruser ? Savoir saisir les bonnes occasions ? Voici quatre émissions pour lire Le Prince de Machiavel et déterminer le profil d'un leader. Un portrait à découvrir à travers ce traité politique...

Vous vous sentez fatigué à l'arrivée des beaux jours ? Quelle est cette sorte de veisalgie post-hivernale qui vous habite ? Il s'agit sans doute de la Frühjahrsmüdigkeit , un mal printanier bien étrange. Découvrez cette curiosité linguistique et culturelle avant de clôturer cette Session et d'aller vous reposer. Très bon week-end et à la semaine prochaine ! 🌻