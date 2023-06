Champion de ski, explorateur et Nobel de la paix... La folle vie de l'inventeur du passeport Nansen

Comment cet explorateur norvégien s'est-il retrouver à jouer un rôle diplomatique de premier plan en aidant des centaines de milliers de réfugiés ? Fridtjof Nansen a été champion de ski, explorateur dans les régions polaires et prix Nobel de la paix . Tout ça en une seule vie.

Fridtjof Nansen naît en 1861 dans une famille bourgeoise de Christiania, l’ancien nom d’Oslo. Très jeune, il pratique la natation, la pêche et part de longues semaines en forêt chasser. L'écrivain Alexis Jenni, auteur d'une biographie du Norvégien, Le Passeport de Monsieur Nansen (Paulsen, 2022), explique qu'à la fin du XIXe siècle il y avait "une passion scandinave pour la nature, pour les racines de l’homme scandinave, un peu rustique, un peu médiéval, un peu viking. La Norvège était associée à la Suède mais elle n’était pas souveraine. Et il y avait cette idée de cultiver l’identité norvégienne."

Un athlète de haut niveau

À 18 ans, Fridtjof Nansen établit un record de vitesse en patinage, puis gagne le championnat national de ski de fond. Il étudie la zoologie à l’université mais rêve de grandes aventures en plein air. Il se fait engager sur un phoquier pour un voyage de plusieurs mois, mais le bateau est pris dans les glaces à proximité du Groenland . Ce qui lui donne une idée : explorer cette immense île, "dont on ne sait absolument quel est l’intérieur" rappelle Alexis Jenni. Dans ce projet d'exploration, il y a "quelque chose de poétique, esthétique."

Nansen prépare une expédition légère avec seulement six personnes pour traverser le Groenland à ski. Ce qu’il parvient à faire en seulement cinq semaines, dans des conditions très difficiles, avec des températures jusqu'à - 40 degrés. Mais malgré son succès, le Norvégien un peu mégalomane voit plus loin encore, jusqu’au pôle Nord.

Cette idée lui vient de la découverte "de restes de bateaux qui s’étaient échoués en Sibérie de l’Est" et qui ont été retrouvés "au Groenland". Il formule alors une hypothèse : il existerait "un courant qui va de tout le nord de la Sibérie qui arriverait au Groenland." Nansen imagine "utiliser ce courant, se faire prendre par les glaces et se laisser emmener au pôle Nord tout naturellement”.

L'expédition vers le pôle Nord

Nansen organise une expédition avec beaucoup plus de moyens cette fois. Il fait construire un bateau capable de résister à la pression des glaces, le Fram, qui quitte la Norvège en 1893. Une fois pris dans les glaces, le navire dérive, mais beaucoup moins vite que prévu.

Au bout de deux années à bord avec l’équipage, Nansen quitte le navire et poursuit à ski et avec un traîneau. Il accède au point le plus au nord jamais atteint par l’homme, mais il est contraint de rebrousser chemin avant d’avoir gagné le pôle Nord.

Malgré son échec, le Norvégien revient chez lui en héros national. Son récit de voyage est traduit dans toute l’Europe. Alexis Jenni considère que ce qu’il raconte est "très lissé, car quand on consulte un peu des extraits de son journal, le journal des autres, etc., c’était beaucoup plus chaotique que ça, beaucoup plus tendu".

Un diplomate de premier plan

En 1906, sa notoriété est telle qu’il est nommé ambassadeur de Norvège à Londres. Si le royaume reste neutre pendant la Première Guerre mondiale , Nansen joue un rôle décisif dans l’après-guerre, au sein de la Société des Nations (l’ancêtre de l’ONU). Grâce à son talent diplomatique et logistique, il permet à des centaines de milliers de prisonniers, surtout russes et allemands, d’être rapatriés chez eux. En 1921, il organise une aide alimentaire massive en URSS , dont certains territoires sont touchés par la famine.

L’Europe des années 1920 est méconnaissable, avec des empires démembrés et l’émergence de nouveaux pays. Une situation qui a créé des millions d’apatrides, bien souvent bloqués dans des camps de réfugiés. Nansen a une idée : un passeport émis au nom de la SDN dont pourraient profiter ces apatrides. Près de 450 000 passeports Nansen sont créés dans l’entre-deux-guerres. Parmi les bénéficiaires : Marc Chagall , Robert Capa ou Nabokov .

Alexis Jenni "estime que grâce à ce document, de nombreux membres des communautés arménienne, russe, grecque, etc." vont "se disperser en Amérique et vont pouvoir être sauvées." Fridtjof Nansen reçoit le prix Nobel de la paix en 1922. Il meurt huit ans plus tard, à 68 ans. Un prix Nansen est accordé chaque année par le Haut Commissariat aux Réfugiés pour les groupes ou les personnes qui œuvrent à la protection des réfugiés, des déplacés internes ou des apatrides.