Champollion, clitoris, Taïwan et Erri de Luca : la Session de rattrapage d'été

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage estivale : retrouvez nos grands rendez-vous de l'été avec, cette semaine, une Grande Traversée consacrée à Champollion, la Série musicale d’été en compagnie de Charles Aznavour, les mystères de la vie et de la mort dans Infiniment, ou encore ces films, des Dents de la mer à Mulholland Drive, qui ont changé le monde, ou à tout le moins le cinéma. Alors que la situation se tend autour de Taïwan, on s'arrête également un instant sur le destin de cet Etat insulaire au coeur des tensions sino-américaines. Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Ropert

Les séries d'été

Jean-François Champollion. Carnet de notes manuscrites. Copies d’inscriptions de momies [Musée de Turin], 1824-1826 - BnF, département des Manuscrits - BnF

🔍 Champollion, l'égyptologue. Le 27 septembre 1822, Jean-François Champollion présente devant l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres ses recherches sur les écritures égyptiennes. Depuis ce jour, il est vu comme le héros d'un exploit, celui du déchiffrement des hiéroglyphes. Historien philologue, bibliothécaire et grand pédagogue, Champollion a vécu et créé avant cette découverte majeure qui a conduit à la naissance d’une science, l’égyptologie. ( Grande Traversée : Champollion, courir contre le temps, 5 x 58 min )

🧑‍🎤 Les amours, amis et emmerdes d’Aznavour. Si Charles Aznavour est célèbre pour ses chansons, sentimentales sans jamais êtres mièvres, le protégé d'Edith Piaf a aussi connu une vie mouvementée, des cachots d'Ellis Island à Hollywood Boulevard, des censures de l'ORTF à l'exil fiscal et aux "Panama Papers". ( La Série musicale : Charles Aznavour, ses amis, ses amours, ses emmerdes, 5 x 58 min )

🎬 Salles obscures, pleine lumière. Quel est le lien entre Les Dents de la mer et Mulholland Drive, entre Taxi Driver et Matrix ? A la fois œuvres singulières signées des plus grands cinéastes et incarnations de bouleversements esthétiques majeurs du 7e art, ces films ont changé l’histoire du cinéma, le conduisant de la modernité à l'ère des blockbusters. (Comment les films changent le monde, 10 x 58 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

L’organe bulbo-clitoridien fait partie de ce qu’on appelle les organes génitaux externes, mais il est presque entièrement caché. © Getty - Serg Myshkovsky

🤸🏻‍♀️ Clitoris,la joui-science. Le bouton de rose, la friandise, le gardon, le bonbon, le bibelot, la sucette, le berlingot, le picotin, la cerise, le bijou, l'abricot, la cliquette. La langue française regorge de pépites pour qualifier le sexe féminin. Pour le clitoris, c’est encore une autre affaire... Entre lui et l’histoire de la médecine, c’est un peu une histoire de cache-cache. ( Eurêka !, 58 min )

🔬 Plus d’urgence sanitaire, mais toujours un virus. L’Assemblée nationale a mis fin à l’arsenal législatif créé pour résister à l’épidémie de Covid-19. Difficile cependant d'imaginer qu'à cette septième vague épidémique n'en succèdera pas une autre. Se désarmer face au Covid peut être le signe d'une victoire, mais aussi l'aveu d'un échec face à une pandémie dont on ne décrète pas la fin. ( L’Invité(e) des matins d’été, 28 min )

🧟 Us ? Nope. Get out. En 2017, le premier long-métrage de Jordan Peele, Get out, rencontre un succès international : ce film d'horreur psychologique sur fond de ségrégation raciale remporte l'Oscar du meilleur scénario original. En 2019, Us confirme le statut de maître du genre du réalisateur. Il revient cet été avec Nope, un film d'horreur très attendu, jouant cette fois avec les codes du western et du film de science-fiction. ( La Grande Table d'été, 43 min )

🏛️ Parlement, le retour. Le Parlement a-t-il retrouvé sa place ? Depuis le mois de juin, l’absence de majorité présidentielle à l’Assemblée nationale semble insuffler une ère nouvelle au Parlement. Multiplication de débats houleux, discussions musclées, compromis négociés etc., la vie politique française se joue dorénavant dans l’hémicycle. Est-ce la résurrection du dialogue social ou un régime de l’immobilisme ? ( Le Temps du débat d'été, 43 min )

L'enjeu Taïwan

Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, lors de son déplacement en Asie. © AFP - NAZRI RAPAAI / MALAYSIA DEPARTMENT OF INFORMATION

Taïwan est l'objet de tensions accrues depuis la visite sur place de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, venue affirmer le "soutien inconditionnel" des USA à l'état insulaire. D'autant que la Chine a répliqué avec une démonstration de force, à l'aide d'exercices militaires qui ont inquiété le Japon. Depuis des décennies, l'île est un enjeu stratégique qui cristallise les tensions sino-américaines.

🇨🇳 Taïwan : une île au cœur des crispations sino-américaines (L'Invité(e) des matins d'été, 34 min)

🇯🇵 Le Japon face aux menaces chinoises (La Revue de presse internationale, 5 min)

🇹🇼 Taïwan, l'histoire de l'autre Chine (Le Cours de l'Histoire, 52 min)

A la vie, à la mort

Plus de 99% de la biodiversité bactérienne reste encore à découvrir. © Getty - Ed Reschke

Au départ, il y a des atomes, qui forment des molécules. Et puis soudain, ces molécules se referment, séparent l’intérieur de l’extérieur et se répliquent. Mais qu'est-ce que le vivant ? Et comment est-il apparu ? La réponse est d'autant plus complexe que pour étudier l'apparition de la vie, il faut en passer par la mort. Comment raconter l’histoire d'espèces disparues depuis des millions… voire des milliards d’années ? Plus on remonte dans le temps, et plus les fossiles sont rares. Ceux que l’on a découverts représenteraient entre 0,1 et 0,01% de la totalité des espèces vivantes.

🦠 Infiniment vivant (44 min)

💀 Infiniment mort (44 min)

La citation : Erri de Luca

Erri De Luca. © Getty - Ivan Romano

Sa philosophie de vie ? Ni Dieu ni maître. Sauf peut-être la littérature, confie Erri de Luca dans cette masterclasse. Car le plus grand bonheur de sa vie réside dans la lecture. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Erri De Luca se considère davantage comme un lecteur que comme un écrivain. Et lorsqu'il écrit, il se voit plus en recherche de la réalité, que de la vérité :

"La vérité est une émotion. Par exemple, je lis dans un vers de Marina Tsvetaïeva qu’au-delà de l'attraction terrestre, il y a l'attraction céleste. C'est une révélation pour moi, c'est la découverte d'une force qui pousse du bas vers le haut. Ça c'est la vérité. Une émotion un peu brusque, soudaine, qui me fait sursauter. Mais [qui] après, tout de suite, est évidente. La vérité est une surprise qui devient tout de suite évidente. La réalité, c'est quelque chose qui oblige à des réponses au fur et à mesure des circonstances. A Naples, le réalisme c'était le fait qu'il y avait des fantômes qui venaient dans les rêves et donnaient des numéros de Loto. Ça, c'était la réalité : Naples était pleine de fantômes, plus qu'un château écossais !"

📚 Les Masterclasses : Erri De Luca : "La vérité est une émotion" (1h)

Cette session se termine ici. Avant de partir, nous vous laissons avec quelques expériences de pensées , pour vous triturer les méninges : vous êtes sur un radeau, avec cinq compagnons d'infortune et un chien, et votre embarcation va se renverser à moins que vous ne sacrifiiez l'un d'entre vous... Qui choisissez-vous ? La réponse vous parait simple ? Tout dépend pourtant des paramètres de l'équation, destinée à susciter la perplexité morale. A la semaine prochaine !