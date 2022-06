Charles Martel, quelle histoire derrière le mythe ?

Invoquée au détour d’un discours nationaliste ou convoquée pour dénoncer une prétendue invasion islamique, la figure de Charles Martel réapparaît régulièrement dans le débat public. Devenue une antienne de l’extrême droite, la bataille de Poitiers serait, à en croire celle-ci, la première itération d’un combat pluriséculaire entre chrétiens et musulmans. Mais qu’en est-il vraiment ? Dans leur livre Charles Martel et la bataille de Poitiers. De l’histoire au mythe identitaire (Libertalia), les historiens William Blanc et Christophe Naudin reviennent sur cet épisode de l’histoire de France devenu un mythe historiographique.

Un raid plutôt qu’une conquête

Lorsque les historiens se penchent sur la réalité historique, ou tout du moins sur ce qu’on peut en percevoir aujourd’hui près de 1 300 ans après les faits, il semble que les faits donnent une lecture différente de l'affrontement entre le “sauveur Charles Martel” et les troupes arabo-berbères d’Abd al-Rahmân.

Publicité

“La bataille en tant que telle n’est pas négligeable, ce n'est pas une escarmouche, mais est-ce qu'elle a eu l'importance énorme que lui donnent certains ? Non ! tranche l’historien William Blanc. Ce n'est sans doute pas une invasion à laquelle fait face Charles Martel, plutôt à un raid comme il y en avait régulièrement à l'époque.”

Pour rappeler les faits, en l’an 732, la bataille de Poitiers oppose les troupes du royaume franc et du duché d’Aquitaine à celles du califat omeyyade, venues d’Al-Andalus (la quasi totalité du Portugal et de l’Espagne actuels) sous l’autorité d’Abd al-Rahmân. Depuis le début du VIIIe siècle, la péninsule ibérique a en effet été conquise par la dynastie arabe des Omeyyades. Cette avancée musulmane s’essouffle peu à peu, non sans que les Sarrasins - comme on appelle les peuples de confession musulmane au Moyen Âge - ne s'emparent, dès 719, de la Septimanie (le Languedoc-Roussillon actuel) et plus particulièrement, de la ville de Narbonne. Depuis cette région, les gouverneurs omeyyades vont lancer des raids, particulièrement vers l’Aquitaine.

C’est certainement ce qui se passe en 732, lorsque l’émir d’Al-Andalus, Abd al-Rahmân, mène ses propres troupes en remontant vers l’Aquitaine, non pas pour tant pour conquérir la région que pour la piller. Lorsque les troupes arabo-berbères dévastent les faubourgs de Bordeaux, le duc d'Aquitaine, Eudes, échoue à repousser l’adversaire et doit prendre la fuite. Pressé par l'adversaire, il se voit contraint de faire appel à un vieil ennemi contre lequel il guerroyait un an auparavant : Charles Martel. Le maire du Palais, dirigeant du royaume des Francs, accepte de lui venir en aide à condition qu'Eudes se soumette à l’autorité franque.

La bataille de Poitiers prend donc place… près de Poitiers. Ou de Tours. Les historiens peinent, faute de sources, à situer le lieu des affrontements, tout comme à connaître avec certitude les nombres des forces en présence. On sait cependant, qu’Abd al-Rahmân est tué et son armée mise en déroute, alors que Charles Martel sort victorieux de l’affrontement. Cette victoire lui permet de prendre pied en Aquitaine.

Ainsi, paraît-il, naquit la légende Charles Martel, le Franc qui a repoussé les Arabes à Poitiers ! Vraiment ? Car pendant des siècles, Charles Martel sera loin d’être considéré comme un héros.

Une gravure représentant l'entrée de Charles Martel à Paris après la bataille de Poitiers. © Getty

Charles Martel l’usurpateur

À la lecture de l’histoire de France, il est curieux aujourd’hui que Charles Martel soit devenu cette figure patriotique, ce rempart tutélaire de la France chrétienne, quand on sait à quel point ce dernier a été voué aux gémonies pendant les siècles qui ont suivi son règne.

"C'est un roi qui n'était pas roi, qui gouvernait à la place du roi", constate William Blanc. Souvent représenté le front ceint d'une couronne, Charles Martel n'a pourtant jamais été roi des Francs. Son rôle était celui de maire du Palais, un statut réservé aux plus hauts dignitaires du royaume. Dans les faits cependant, il était parvenu à s'emparer du pouvoir législatif et exécutif, profitant du déclin de la monarchie mérovingienne, à la fin du VIIe siècle, pour remplacer le roi Thierry IV dont le nom n'a guère marqué l'histoire. "Martel avait une réputation de quasi usurpateur, poursuit l'historien. Ce n'est clairement pas le héros de la chrétienté au Moyen Âge".

Les exploits guerriers de Charles Martel, après la Bataille de Poitiers, ne suffiront pas non plus à faire de lui un des héros de l'histoire de France. Après 732, le maire du Palais reprend pourtant de nombreuses villes aux troupes musulmanes, dont Avignon ou Arles. Mais ces reconquêtes ne font pas que des heureux : “Les Provençaux vont demander le renfort des Sarrasins, parce qu'ils ont peur de l'expansionnisme de Charles Martel, rappelle William Blanc. Concrètement, depuis son arrivée au pouvoir, Charles Martel s'est régulièrement battu non pas contre des Sarrasins, mais avant tout contre d'autres Francs, pour imposer son pouvoir au sein du Regnum Francorum”.

À réécouter : Qui était vraiment Charles Martel ? Écouter plus tard écouter 3 min

Si ces victoires permettent certainement de limiter les incursions arabo-berbères dans le sud de la France, l’avancée de Martel s’arrête cependant à Narbonne, qu’il échoue à reconquérir. Sur le chemin du retour, ses troupes incendient les arènes de Nîmes et pillent les villes qui ont eu le malheur d’accueillir les Sarrasins. "Les Francs pillent à outrance, écrit ainsi Ernest Sabatier dans Histoire de la ville et des évêques de Béziers (Paris, 1854). Ils désarment la population chrétienne, qui, ayant conservé en partie la civilisation romaine, voyait en eux des Barbares, et leur était suspecte. Forcés d’abandonner le siège de Narbonne, et voulant empêcher les Sarrasins de prendre ailleurs dans le pays une position solide, ils rasent les fortifications de Béziers, d’Agde et d’autres cités considérables. Agde et Béziers sont même livrées aux flammes, leurs territoires dévastés, les châteaux démolis. Enfin, en s’éloignant, les soldats de Charles Martel emmènent, outre un grand nombre de prisonniers sarrasins, plusieurs otages choisis parmi les chrétiens du pays."

En 737, à la mort du roi Thierry IV, Martel refuse de choisir un successeur, et conserve les rênes du pouvoir, et ce jusqu’à sa propre mort, en 741, date à laquelle le pouvoir est partagé entre ses fils, Pépin Le Bref et Carloman. En raison de ces reconquêtes sanglantes et d'un règne considéré comme en partie usurpé, Charles Martel reste une figure controversée.

Les visions de Saint-Eucher : Martel en enfer

Pire encore, Charles Martel est, après sa mort, désavoué par le clergé. D’après certains historiens, il aurait été le “plus grand spoliateur des biens de l’Eglise”, notamment en confiant aux officiers l’ayant secondé lors de ses campagnes militaires évêchés et abbayes, au détriment des hommes d'Église.

Mais la condamnation du maire du Palais par la hiérarchie ecclésiastique prend essentiellement sa source dans une vision de l’évêque d’Orléans, saint Eucher, rappellent William Blanc et Christophe Naudin dans Charles Martel et la bataille de Poitiers.

Nommé évêque d’Orléans par Martel lui-même, l’évêque de saint Eucher n'en dénonce pas moins la propension du dirigeant du royaume franc à distribuer à tout va les biens de l’Église. Cette prise de position lui vaut la colère du maire du Palais, qui le fera exiler dans l’abbaye de Saint-Trond, où l’évêque finit ses jours. Plus d’un siècle après sa mort naît une légende : avant de passer de vie à trépas saint Eucher aurait eu une vision lors d’une prière. Enlevé par un ange, le saint voit Charles Martel subir les tourments de l’enfer.

Dans “La Vie de Saint Rigobert” rédigé à la fin du IXe siècle, on peut ainsi lire : “Comme il interrogeait à ce propos l’ange qui le guidait, il lui fut répondu que, sur la décision des saints qui participeront avec le Seigneur au jugement du futur et dont il [Charles] enleva et divisa les biens, il avait été condamné dans son corps et dans son âme avant le jugement à des peines éternelles.”

À partir du songe de saint Eucher, Charles Martel va être régulièrement invoqué comme exemple par les ecclésiastiques pour dénoncer la tentation, pour les seigneurs laïcs, de s’en prendre à l’Église. “On retrouve même des illustrations de Charles Martel brûlant en enfer dans des manuscrits royaux du XIVe siècle, chez les Capétiens”, remarque William Blanc.

Dans le manuscrit royal capétien du XIVe siècle "Vita sancti Dionysii", Charles Martel est représenté en train de brûler en enfer. - Gallica / BNF

Contrairement à ses successeurs, son fils Pépin Le Bref puis son petit-fils Charlemagne, la mémoire de Charles Martel ne sera pas immédiatement célébrée. Et sa réhabilitation - il est aujourd’hui considéré comme une figure fondatrice du Moyen Âge et l'un des responsables de la mise en place du système féodal franc - tardera à venir.

C’est la faute à Voltaire…

Si cette figure est peu à peu réhabilitée au cours du Moyen Âge, pour William Blanc, la création du mythe de Charles Martel doit paradoxalement beaucoup à Voltaire. C’est en effet le philosophe des Lumière qui, le premier, a fait de la bataille de Poitiers un enjeu civilisationnel... mais au détriment de Martel. Voltaire a en effet une vision négative du Moyen Âge : il le perçoit comme une période obscurantiste, placée sous le joug de l’Église catholique, par opposition à un islam médiéval dans lequel le philosophe voit une réminiscence de la Rome Antique. “Au temps d’Abd al-Rahmân et de Charles Martel, les Lumières et la civilisation étaient du côté du premier alors que le second représentait l’obscurité médiévale et religieuse dans laquelle l’Europe a été plongée de la fin de l’Empire romain au Grand Siècle de Louis XIV ”, rappellent William Blanc et Christophe Naudin dans Charles Martel et la bataille de Poitiers.

Ainsi, au chapitre VI, intitulé "De l'Arabie et de Mahomet", dans son Essai sur les Mœurs, Voltaire écrit : “Il est évident que le génie du peuple arabe, mis en mouvement par Mahomet, fit tout de lui-même pendant près de trois siècles, et ressembla en cela au génie des anciens Romains. [...] Cet Abdérame, petit-fils du calife Hescham, prend les royaumes de Castille de Navarre, de Portugal, d’Arragon. Il s’établit en Languedoc ; il s’empare de la Guienne et du Poitou ; et sans Charles Martel, qui lui ôta la victoire et la vie, la France était une province mahométane”.

“Voltaire est très critique de l’Église catholique et croit que l’Islam est une religion plus tolérante, notamment parce que l’Islam tolère d’autres religions sur son sol et qu’il n’y a pas d’ecclésiastiques, constate William Blanc. C’est une vision très idéalisée de l’Islam, c’est pour cela qu’il en vient presque à regretter la victoire de Charles Martel à Poitiers. Pour lui, le féodalisme a mené à l’absolutisme, et il s’en montre très critique.”

Écrits vers 1750, ces propos ne vont trouver une réaction que quelques décennies plus tard, sous la plume de Chateaubriand. En 1826, alors que la France a assisté le vice-roi Méhémet Ali à la tête de l’État égyptien, Chateaubriand craint que ce projet ne permette aux Orientaux de revenir en France et dit finalement l'exact inverse de Voltaire : “Le monde mahométan barbare a été au moment de subjuguer sur le monde chrétien barbare ; sans la vaillance de Charles Martel nous porterions aujourd’hui le turban : le monde mahométan discipliné pourrait mettre dans le même péril le monde chrétien discipliné.”

“C’est là que se trouve la première bascule, estime William Blanc. Car Voltaire puis Chateaubriand vont donner à la bataille de Poitiers une dimension qui n’est pas nationale, mais supranationale, voire civilisationnelle. C’est très nouveau et au début du XIXe siècle, ça va prendre d’autant plus d’importance qu’il s’agit du début de la conquête de l’Algérie. La Bataille de Poitiers va être utilisée aussi, comme une espèce de prémisse."

L’historien en veut pour preuve la peinture de la bataille de Poitiers, commandée par Louis-Philippe au peintre Charles de Steuben en 1837 pour la galerie des batailles : “On est alors en pleine conquête de l'Algérie et si vous regardez cette peinture, il s’agit d’une peinture orientaliste. L'arrière plan représente un paysage désertique, pas un paysage du Poitou... C'est clairement une utilisation symbolique de la bataille pour évoquer la conquête de l'Algérie.” Pour autant, la bataille de Poitiers peine encore à s’installer dans le paysage de l’histoire de France et Charles Martel est très loin d’avoir le prestige d’un Clovis, d’un Charlemagne ou encore d’une Jeanne d’Arc, pourtant tous représentés dans la même galerie.

Ce que William Blanc et Christophe Naudin ont vérifié en s'intéressant aux livres scolaires parus de la Monarchie de Juillet à la fin de la IIIe République. Ils ont constaté que Charles Martel comme la bataille de Poitiers en étaient quasi absents. Le Petit Lavisse, le manuel de référence publié pour la première fois en 1913, par exemple ne dit pas un mot de cet événement, preuve qu'il était encore considéré comme mineur.

A cette époque d’ailleurs, la droite conservatrice ne met pas davantage Charles Martel en exergue : “On a retrouvé la trace d’un acteur très réactionnaire, l’officier et écrivain Claude Farrère, qui va reprendre le discours du livre de Voltaire en expliquant que Charles Martel était un barbare et qu’il est dommage que l’Islam ait perdu, rappelle William Blanc. C’est d’autant plus frappant que ce personnage a ses entrées au Figaro*, qu’il est un élève de Pierre Loti. À l’époque, il existe une relation ambiguë à l'islam chez les intellectuels conservateurs, voire chez les partisans de l'extrême droite : par opposition à une France républicaine qui oublie ses valeurs, il y a une fascination pour l’Islam, pour le monde musulman, qui a su conserver ses traditions…”*

De Huntington au grand remplacement, Martel réinventé

Ce n’est que tardivement que la bataille de Poitiers devient, selon certains analystes, un tournant de l’histoire. D’après les auteurs de “Charles Martel et la bataille de Poitiers”, le maire du Palais ne revient dans le débat public qu’à la lumière de la théorie du choc des civilisations , développée en 1996 par le professeur américain en science politique Samuel Huntington . Pour schématiser, selon ce dernier, l’histoire s’expliquerait par l’affrontement de huit blocs civilisationnels, parmi lesquels le bloc occidental - englobant l’Amérique du Nord et l’Europe - se serait confronté à de multiples reprises au “bloc musulman”.

Parmi les exemples proposés, Samuel Huntington cite la bataille de Poitiers, conférant à cette dernière une importance qu’elle n’a probablement jamais eue - on l'a vu. “Le conflit sur la ligne séparant les civilisations occidentales et islamiques se déroule depuis mille trois cents ans , écrit Huntington dans un article prélude à son ouvrage publié dans la revue Foreign Affairs en 1993. Après la fondation de l’Islam, l’avancée des Arabes et des Maures n’a été arrêtée qu’à Poitiers en 732. Du XIe au XIIIe siècle, les Croisés ont tenté - et temporairement réussi - à amener la Terre sainte dans l’orbite de la chrétienté.”

Voilà revenue l’idée que la fameuse bataille de Poitiers tenait d’une guerre civilisationnelle plutôt que d’une simple razzia, et tant pis si les troupes arabes ont régulièrement affronté, à la même époque, Perses, Byzantins, Turcs ou Chinois. Et cette idée va rapidement faire des émules, particulièrement à l’extrême droite.

En France, le premier à invoquer la figure de Charles Martel s’avère être Bruno Mégret, figure de l’extrême droite. Lors de la campagne présidentielle de 2002, celui-ci devient un dissident du Front National de Jean-Marie Le Pen. Le parti d’extrême droite s’étant déjà emparé de la figure de Jeanne d’Arc, Bruno Mégret doit en trouver une autre : ce sera Charles Martel. Le FN va réagir promptement. “À partir de ce moment-là, l’histoire de l’extrême droite, puis d’une partie de la droite et de l’opinion, semble se résumer en une conversion progressive à cette vision géopolitique et historique qui voit la bataille de Poitiers comme un élément annonciateur de l'avancée islamiste conquérante contemporaine", jugent Christophe Naudin et William Blanc.

Car cette thèse d’un bloc arabo-musulman en affrontement permanent avec l’Occident se voit renforcée, quelques années plus tard, par les attentats du 11-Septembre 2001. C’est en parallèle de ces événements que se développe une autre théorie, nommée “Grand remplacement” et élaborée dès 2010 par l'intellectuel et écrivain d'extrême droite Renaud Camus. “Dès les années 2000, on va avoir cette idée qu’à Poitiers s’est jouée une invasion qui a échoué… et qu’il y a une nouvelle invasion qui ne dit pas son nom. Qu’il faut un “nouveau Poitiers” pour l’arrêter”, regrette William Blanc.

Au sein de l’extrême droite se développe l’idée - finalement assez nouvelle - que le monde musulman, amalgamé au monde arabe, chercherait à envahir l’Occident. La bataille de Poitiers ne serait dès lors que la première itération de cet affrontement pluriséculaire. Depuis cette réinterprétation historique, la figure de Charles Martel n’est guère sortie du giron de l’extrême droite : “Aujourd’hui, celui qui a parlé à plusieurs reprises de Charles Martel, c’est Éric Zemmour, ce n'est pas Marine Le Pen, temporise William Blanc. L'extrême droite, en France, qui est en quête de respectabilité, ne va pas vraiment invoquer cette figure là. Elle est devenue beaucoup trop clivante”.