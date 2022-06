Charlie Aubry, l'art du détournement

"J’aime bien l'idée de faire un mode d’emploi pour que dans 200 ans, les gens egardent comment on a tout défoncé et ce qu’on a laissé derrière nous". C'est avec ces quelques mots que Charlie Aubry, rencontré à la Villa Médicis où il a été résident cette année, nous résume le sens de sa démarche. Rencontre.

Un art critique

Charlie Aubry est un plasticien, musicien, sculpteur, dessinateur… Avec lui, on découvre les pires scénarios de notre futur.

Comme dans son œuvre P3.450 où une intelligence artificielle vous scanne et vous analyse pour établir votre profil via la reconnaissance faciale, la reconnaissance d’objets, de vêtements…

Par exemple, si vous avez un pull rouge et un collier, l’I.A. met en avant pour vous une œuvre spécifique de l'installation, une utopie critique de nos sociétés, de plus en plus dirigées par ces nouvelles technologies.

Dans P3.450, une intelligence artificielle scanne les spectateurs pour leur proposer des projets artistiques ciblés, Palais de Tokyo - Charlie Aubry

Charlie Aubry : "Il y a quelque chose de terrible dans l’I.A., l’intelligence artificielle, sur laquelle j’ai travaillé avec Jean-Charles Risch qui est docteur en Intelligence artificielle. Il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Le problème c’est que ça va devenir comme les caisses automatiques : on n'est pas dans l'idée de libérer les humains des tâches ingrates pour privilégier le temps de création, d'épanouissement, mais on est dans une logique de rentabilité. Et avec l'I.A. c'est la même chose."

Assembler, collectionner, accumuler pour mieux détourner la fonction d’un objet, sont les idées au cœur de sa démarche artistique. Comme dans sa dernière installation, Cosi vanno le cose que l'on peut voir à la Villa Médicis jusqu'au 7 août 2022.

Charlie Aubry : "Que ce soit dans les documentaires ou les films d’époque, par les objets on arrive à comprendre un contexte social et économique. Et là c’est pareil parce que les formes des objets ne nous choquent pas. Par exemple, les formes des bouteilles ne nous choquent pas. On a des bouteilles en plastique alors que si ça se trouve dans 50 ans ce sera quelque chose de totalement désuet."

La place du jetable

Ces objets issus de notre mode consommation où tout est jetable, font partie de notre quotidien à tous, mais assemblés ainsi ils deviennent personnels et racontent une histoire intime.

"Cosi vanno le cose" installation de Charlie Aubry à la Villa Médicis pour la saison 2021/2022 © Radio France - Elsa Mourgues

Charlie Aubry : "Il y a cette personnification de l’objet. Souvent on peut voir au marqueur deux points, une bouche comme si c’était un bonhomme, ça me fait rire d’imaginer qu’ils ont des vies, parce qu'ils ont des vies en fait, pour de vrai. Certes, pas comme nous, mais ils ont une vie et c'est intéressant de voir ces circuits-là, comment maintenant avec des bouteilles d’eau on fabrique des montres… Bon il y a beaucoup de greenwashing autour de ça, mais quand même ça reste intéressant. Et moi ce qui m’intéresse c’est de les récupérer à un endroit très précis : juste avant qu’ils partent à la poubelle, ou alors s’ils étaient déjà à la poubelle, les sortir de là."

Formé à l’électronique en autodidacte, Charlie Aubry a animé ces objets, comme on compose une partition.

Charlie Aubry : "C’est lié à la partition, à la musique, là c’est une petite bille qui va déclencher des choses. Ces choses, ce sont des objets, des moteurs d’essuie-glace, des lumières, la lampe halogène du salon… Ce sont des objets qui vont résonner dans l’intellect commun. Ce que j’aime ce sont les strates. J’aime que mon travail puisse parler autant à un enfant de 8 ans qu’à quelqu’un qui a de riches ressources intellectuelles et artistiques, qui a eu cette éducation-là."