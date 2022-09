Chats, baleines ou insectes : ces animaux qui inspirent les musiciens

“Le chant d’oiseau est la source de toute mélodie. Je peux affirmer que tout ce que je sais de la mélodie, ce sont les oiseaux qui me l’ont appris”, assurait le compositeur français Olivier Messiaen . Le musicien allait jusqu'à arpenter la campagne, muni d’un crayon et de papier à musique, pour tenter de retranscrire, à l'oreille, le chant des volatiles .

"Cahier de notation de chants d'oiseaux", d'Olivier Messiaen. © Radio France - Pierre Ropert

Si, depuis quelques années, les progrès des méthodes d'enregistrement ont permis de mieux étudier les vocalises et trilles de nos compagnons à plumes, ces dernières fascinent l'être humain depuis des millénaires. “Le chant d'oiseau est souvent considéré comme l'allégorie de la musique primitive", rappelle Marie-Pauline Martin, directrice du Musée de la musique et commissaire de l'exposition Musicanimale, le grand bestiaire sonore , qui vient d’ouvrir ses portes à la Philharmonie de Paris. “Dans de très nombreuses civilisations, des récits racontent que les hommes ont inventé la musique après s'être émus de la beauté des sons des oiseaux."

On retrouve ainsi des chants d'oiseaux dans la musique chinoise, dans le théâtre nō japonais ou encore dans la musique des pygmées Aka en Afrique centrale. En Europe, c’est avant tout le rossignol qui deviendra, à partir du Moyen Âge, un modèle musical. Ses trilles joyeuses, notamment, ont inspiré pièces et opéras : Beethoven, Brahms, Ravel ou encore Stravinsky, avec son fameux Le Chant du Rossignol ont chacun interprété les pépiements de ce passereau.

L'exposition Musicanimale vient rappeler l'importance des chants d'oiseaux dans notre culture, à l'heure où 50% des sons du vivant ont disparu, selon le bio-acousticien Bernie Krause . Mais elle s'attarde également sur d'autres animaux, des baleines aux chats en passant par les insectes, qui ont été de prodigieuses sources d'inspiration musicales.

Le chants des baleines

Au sein de l'exposition Musicanimale, il est possible de passer quelques minutes en tête à tête avec des images de baleines, dont les plaintes lancinantes se mêlent aux morceaux d'Alice in Chains ou Gojira.

"L'histoire est assez étonnante. On a beau connaître les baleines depuis des millénaires, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on puisse les entendre, lorsque les sonars des sous-marins, en cherchant des ennemis, ont capté pour la première fois ces sons", raconte Marie-Pauline Martin. En 1966, des militaires de la US Navy parviennent ainsi à enregistrer pour la première fois ces mammifères marins et confient leurs enregistrements à Roger Payne et Scott McCay, deux chercheurs qui travaillaient à l'origine sur les oiseaux.

La couverture du magazine Science, en août 1971. - Science

Les deux scientifiques réalisent rapidement que les vocalises des cétacés se répètent et forment des boucles : ils décident alors de nommer le "cri" des baleines un "chant" et publient, dans la revue Science en 1971, le résultat de leurs recherches. En parallèle, en 1970, les deux scientifiques enregistrent un album, Songs of the Humpback Whales (Chants de la baleine à bosse), pour diffuser ces étranges symphonies sous-marines. "Très rapidement, cela a suscité un engouement, d'abord scientifique puis public", précise Marie-Pauline Martin. Le disque est devenu disque d'or !". Celui-ci, vendu à plus de 125.000 exemplaires l'année de sa sortie, a permis de faire prendre conscience de la nécessité de protéger les baleines.

Très vite, des artistes comme Kate Bush ou Léo Ferré, séduits par le chant de baleines, les invitent dans leurs compositions. "Le mammifère fascine, c'est un son nouveau qu'on n'avait pas vraiment identifié auparavant, commente Marie-Pauline Martin. Les scientifiques ont identifié environ 150 mélodies différentes. C'est autant cette richesse mélodique que la pureté du son qui fascine les artistes. Mais il est surtout, je crois, très proche de sons produits par la musique humaine, comme celui de la guitare. Les distorsions des cordes métalliques peuvent être très proches de certaines vocalisations des baleines."

A partir des années 1970, nombre de musiciens, de John Cage à Crumb, en passant par le métal avec Alice In Chains, Gojira ou Dead Can Dance vont utiliser les vocalises des baleines - devenues un symbole de la lutte pour la préservation de l'environnement - comme source d'inspiration. Avec un certain succès : en 1982, un peu plus d'une décennie après la parution de l'album produit par Roger Payne et Scott McCay, Songs of the Humpback Whales, le premier moratoire sur la chasse à la baleine est adopté par les trois quarts des pays membres de la Commission baleinière internationale.

Le miaulement du chat

Les prédateurs des oiseaux ont, en musique, un rôle qui n'est pas sans évoqué leur antagonisme avec les animaux à plumes : le félin est avant tout reconnu pour sa dissonance. Depuis le XVIIe siècle, les miaulements des chats sont en effet qualifiés de "désordres" et de "gémissements", et renvoient davantage à la nuisance sonore qu'à des vocalises enchantées. "Dans la mythologie européenne", confie Marie-Pauline Martin, "le chat incarne la notion de disharmonie. Le miaulement, c'est l'anti-musique, le symbole de ce qui n'est pas harmonieux. Sur le plan esthétique, le chat est le mauvais musicien. Cette représentation culturelle va donner naissance à une vraie allégorie. Ainsi, au XVIIᵉ siècle, on représente une communauté de chats autour d'une partition pour évoquer la discorde, le charivari, le désordre - dont sont capables les Hommes. Cette iconographie est très abondante à cette période."

Au XVIIe siècle, par opposition aux concerts d'oiseaux, qui eux symbolisent l'harmonie, les concerts de chats vont donc désigner métaphoriquement les mauvais talents de musiciens. Pas étonnant, dès lors, que peu d'artistes se soient attardés sur les miaulements des félins. Si le compositeur italien Carlo Farina s'y essaie en 1627, c'est surtout parce que sa pièce instrumentale Capriccio stravagante vise à surprendre le public, notamment grâce à l'usage du violon, alors peu utilisé en dehors des ballets. Farina emploie l'instrument pour imiter la nature, notamment dans sa partie Il Gatto, consacré justement aux miaulements d'un chat :

Deux siècles plus tard, en 1825, Duetto buffo di due gatti, ou Duo humoristique de deux chats, permet à deux sopranos d'interpréter, en miaulant, un étrange dialogue de couple entre deux chats. Le morceau, attribué à Rossini, n'était certainement qu'une plaisanterie orchestrée par le compositeur anglais Robert Lucas de Pearsall, qui aurait repris là quelques passages de l'opéra Otello :

Le bourdonnement des insectes

Certaines sources d'inspiration surprennent plus que d'autres. Parmi ces dernières, celles consacrées aux insectes sont plus méconnues que les opéras inspirés de chants d'oiseaux. A l'exception, sans doute, du fameux Vol du Bourdon de Rimski-Korsakov :

Cet air, l'un des plus rapides de l'histoire de la musique classique, illustre à merveille le vol d'un Bombus terrestris, fluctuant entre les nuances de musiques (piano et fortissimo) selon que l'insecte semble plus ou moins proche à l'oreille. Un véritable tour de force, tant le bourdon semble identifiable à l'écoute du morceau.

"Le Vol du bourdon est certainement le plus connu, confirme la commissaire de l'exposition. Mais j'ai voulu m'intéresser à tous ces insectes qui font du bruit, même microscopiques. Et on trouve beaucoup de portraits sonores dès le XVIIe siècle, notamment en France. Comme dans les Fables de La Fontaine , les animaux sont très caractérisés : il y a la fourmi besogneuse, la cigale insouciante, et beaucoup de musiciens ont ainsi fait des portraits d'animaux." Le compositeur Joseph Bodin de Boismortier imagine ainsi "La Puce", au clavecin, au début du XVIIIe siècle :

"Ce qui m'a intéressée, c'est surtout un océan de propositions musicales au XXe siècle", confie Marie-Pauline Martin. "Ce sont des œuvres très accessibles. Comme ces insectes, ce sont de toutes petites pièces, assez caractérisées, qui viennent imiter la forme ou la déambulation de l'insecte". Ainsi peut-on entendre diverses interprétations de la sauterelle, dans une composition de Benjamin Britten , ou encore le Frelon Brun version Miles Davis :

La rythmique de l'Araignée

L'Araignée, insecte aux multiples cordes, fascine d'autant plus les musiciens que ces derniers rêvent de pouvoir pincer ces étranges toiles pour en faire émerger de nouvelles sonorités. Dès 1912, le compositeur Albert Roussel imagine Le Festin de l'araignée, un ballet-pantomime inspiré des Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre . Mais le ballet se consacre davantage aux insectes prisonniers de leur geôlière qu'à l'araignée elle-même.

"L'Araignée, c'est le fil qui ne fait pas de musique. Dans l'exploration des liens homme-animal, il y aussi ce que l'artiste projette", assure Marie-Pauline Martin. L'artiste Tomas Saraceno travaille ainsi depuis 20 ans avec les fils des araignées, pour en faire des sculptures aériennes. Parmi ses créations, l'une consiste en cinq fils d'araignée, exposés à la chaleur de lampes qui leur permettent de bouger et dont les vibrations sont amplifiées pour être perceptibles par l'oreille humaine .

L'installation de Tomas Saraceno permettant d'écouter les vibrations de fils d'araignées. - Saraceno - Capture d'écran de Plusqueprésent

Comme quoi, n'importe quel animal peut inspirer un son. Pour peu que l'on tire le fil de son imaginaire...