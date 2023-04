Cheveux et poils dans l'Histoire, par-delà la mode

Jusqu’au 17 septembre prochain, le Musée des Arts décoratifs de Paris propose l’exposition "Des cheveux et des poils" , qui retrace l’histoire de la coiffure et les questions liées à la pilosité, du XVe siècle à nos jours, à travers près de 680 œuvres. Si au cours de l’Histoire, ils ont toujours participé à la construction de notre apparence, ils ne sont pas qu’une question de mode, ils ont aussi une importante symbolique. Denis Bruna , le commissaire de l’exposition, explique avoir travaillé avec ce sous-titre "Cheveux et poils, domptez l’animal qui est en vous" car "On a toujours dressé, dompté, apprivoisé, plaqué les cheveux et plus encore nos poils qu’on a le plus souvent cachés au cours de la longue histoire, parce qu’ils nous rapprochent malgré nous de la bête."

Sous l’Antiquité, une barbe synonyme de puissance

Dans l’Antiquité, les hommes portaient la barbe, comme un synonyme de puissance. "Sur les stèles assyriennes qui se trouvent en Irak, décrit Bertrand Lançon, professeur émérite d’histoire romaine et auteur du livre Poil et pouvoir (aux éditions Arkhê), les rois présentent un visage avec une barbe extrêmement fournie, travaillée, tressée, frisée. Cette abondance de poil serait plutôt vue anthropologiquement comme du ressort de l’animalité". Mais à l’époque, elle signifie la puissance, la force virile. Cette barbe est associée aux cheveux longs, qui est un signe de royauté jusqu’aux Mérovingiens.

Publicité

Visage du roi assyrien Ashurnasirpal II sur une stèle datant du IXe siècle avant Jésus-Christ © Getty - Universal History Archive

Les Mérovingiens conservent les cheveux longs mais plutôt par tradition "barbare" et par opposition aux cheveux courts des Romains. "La civilisation des Romains est celle des cheveux courts" abonde Bertrand Lançon mais "certains modèles de pouvoir passent par l’apparence du visage et donc un certain type de présentation du pileux".

"Auguste (Ier siècle) par exemple, est un empereur romain à cheveux courts et visage glabre, il imite ainsi la tradition italienne, c’est en quelque sorte un sursaut républicain dans un régime devenu monarchique. Marc-Aurèle et Hadrien (IIe siècle) portent quant à eux de longues barbes avec des cheveux un peu allongés, c’est le fil helléniste, l’amour du grec, ils écrivent en grec d’ailleurs."

Jules César souffrait de son côté de calvitie et tentait de la cacher en rabattant ses cheveux ou en portant une couronne de lauriers. "La calvitie était une forme de honte chez les gouvernants alors que les philosophes, qui ne se coupaient pas les cheveux, faisaient l’éloge de la calvitie."

Chez les femmes pendant l’Antiquité, "Il existe une constante, d’après Bertrand Lançon, qui est la valorisation des cheveux longs. Les chevelures des impératrices sont extrêmement longues et travaillées, avec une cosmétique très travaillée. Théodora, la femme de l’empereur Justinien, portait un tel nombre de bijoux sur la tête que l’on ne voyait plus ses cheveux". En Égypte, les perruques existaient déjà et étaient signe d’appartenance l’élite.

Plus tard, chez les rois barbares comme les Francs, "la chevelure longue est indispensable à l’exercice du pouvoir royal", explique l’historien, "lorsqu’ils sont déposés, leur tête est rasée". "Les Wisigoths avaient mis en place la peine de décollation : non seulement, la tête des hommes était rasée mais en plus on leur frappait le cuir chevelu à coup de bâton pour que les cheveux ne puissent plus pousser. Cela disqualifiait de manière définitive la personne du pouvoir royal."

Mosaïque du VIe siècle représentant l'impératrice Théodora (au centre) avec sa cour. Dans la basilique Saint-Vital de Ravenne, en Italie. © Getty - Ken Welsh / UCG / Universal Images Group

Femmes voilées et cheveux domptés

"Les femmes étaient voilées en Europe chrétienne puisque l’on suivait un texte qui avait été écrit par Saint-Paul dans l’épître aux Corinthiens, explique Denis Bruna, conservateur en chef au département mode et textile du musée des arts décoratifs de Paris et commissaire de l’exposition 'Des cheveux et des poils'. Saint-Paul disait que les femmes devaient laisser croître leurs cheveux mais qu’elles devaient les cacher par une marque d’autorité. Les exégètes ont pensé que cette marque d’autorité pouvait être un voile puisque beaucoup de femmes dans l’Antiquité portaient un voile sur leurs cheveux." Jusqu’au XIVe siècle, les femmes ont donc porté un voile pour couvrir leurs cheveux en Occident chrétien. "Parfois, elles les cachaient sous des couvre-chefs fantaisistes, ce qui leur permettait d’être coquettes, de suivre la mode, tout en ayant leurs cheveux dissimulés", ajoute-t-il.

Pendant très longtemps dans l'Europe chrétienne, les cheveux des femmes étaient voilés ou dissimulés sous une coiffe, (Musée des Arts décoratifs de Paris, 2023) © Radio France - Fiona Moghaddam

Les voiles tombent peu à peu pour laisser place à "des coiffes de plus en plus réduites qui montrent les cheveux" à partir du XVIe siècle. Les XVIe et XVIIe siècles laissent place à une mode de la coiffure "que l’on arrive à retracer tous les cinq-dix ans et ce jusqu’à nos jours", précise Denis Bruna. Mais si peu à peu les femmes montrent leurs cheveux, ils n’apparaissent jamais détachés en public.

"Lorsque les femmes se font représenter en peinture les cheveux défaits aux XVIIIe et XIXe siècles, c’est toujours dans la plus stricte intimité. Comme cette peinture de Sissi aux cheveux défaits et dans sa robe de chambre. Nous savons précisément que c’était une commande de l’empereur François-Joseph pour son cabinet de travail privé au château de Chambord. Sur d’autres peintures, on peut voir combien les cheveux de l’impératrice sont dressés, domptés et rien ne dépasse." Ce n’est que dans les années 1950 que les femmes commencent réellement à sortir avec les cheveux défaits. Et c’est une véritable révolution.

Visages glabres et perruques à la Cour

Chez les hommes, les barbes disparaissent au Moyen Âge pour laisser place aux visages glabres. Au XVIe siècle, de jeunes rois de France (François Ier, Henri VIII, Charles Quint) portent la barbe, symbole de force et de courage. Ils montrent ainsi leur esprit viril et guerrier. Le XVIIe siècle revient aux visages imberbes mais la perruque s’impose à la cour. Louis XIV, ayant lui-même perdu ses cheveux très jeune, rend la perruque obligatoire. Les visages poilus ne réapparaîtront que bien des années plus tard, au cours du XIXe siècle, où de nombreux hommes d'État portent la moustache ou la barbe comme Émile Loubet ou Raymonde Poincaré par exemple.

Ces dernières années, la barbe a fait sa réapparition en force, permettant le retour du métier de barbier alors en disparition et des boutiques dédiées. Il existe même des concours pour désigner la plus belle barbe. Si cela apparaît plutôt comme une mode, afficher ou non ses poils a toujours une forte signification. "On questionne beaucoup le poil, comme on l’a beaucoup questionné auparavant. Aujourd’hui est une époque importante car ce poil est revendiqué dans les mouvements néo-féministes." Effectivement, certaines femmes ne s’épilent pas, en contestation de l’injonction à l’épilation jugée très importante dans notre société actuelle. Quand, au contraire, de plus en plus d’hommes s’épilent; ce qui n’était pas le cas il y a une cinquantaine d’années par exemple.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise