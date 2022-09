Chili, mort d'Elizabeth II, astrologie et succès de la fantasy : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

au programme de cette Session : un zoom sur la situation politique au Chili, des explications sur une étude scientifique affirmant qu'un décès sur deux dû au cancer pourrait être évité, sur le Conseil national de la refondation souhaité par Emmanuel Macron, mais aussi sur la fusion entre TF1 et M6 sans oublier un hommage à Elizabeth II, une série documentaire dédiée à l'astrologie ou encore des rencontres avec Lola Lafon et Jane Goodall ! Bonnes écoutes 🎧 Irène Ahmadi

Le zoom de la semaine : Chili, le long chemin vers la démocratie

Chili : oublier Pinochet ? © Radio France

🇨🇱 ❌ Le rejet du projet de nouvelle Constitution dimanche dernier met en évidence une profonde division au sein du peuple chilien marqué par l'héritage de la dictature Pinochet. Retrouvez une sélection d'émissions pour mieux comprendre les enjeux majeurs liés à ce pays d'Amérique du sud.

Le non à la Constitution au Chili relance-t-il le processus démocratique ? (Le Temps du débat, 38min)

Le Chili a-t-il jugé tous les crimes de la dictature de Pinochet ? (Les Enjeux internationaux, 10 min)

Les Nuits : Chili : oublier Pinochet ? (5 émissions)

C'est ce qu'il faudrait appeler l'effet Pinochet (L'humeur du matin par Guillaume Erner, 2 min)

C'est dans l'actu

🤒 Cancer et mortalité. Près de la moitié des décès dus au cancer dans le monde pourraient être évités. C'est ce que conclut une étude scientifique publiée dans The Lancet, revue médicale britannique. (Le journal des Sciences, 6 min)

🗣️ Refondation . Imaginé par Emmanuel Macron, le Conseil national de la refondation (CNR) s'est ouvert jeudi 8 septembre. L'objectif ? Ouvrir un nouvel espace de débats entre parlementaires au sujet de l'école, de la santé, du plein emploi ou encore de d'écologie. Un dialogue qui n'a pas encore eu lieu puisque plusieurs syndicats et partis d'opposition ont décliné l'invitation. (Le Temps du débat, 38 min)

📺 TF1 et M6 : la fusion en question. Les deux chaînes, rivales de toujours, envisagent un projet de fusion qui doit leur permettre de mieux résister à la concurrence des plateformes de VOD. Mais la création d'un géant de l'audiovisuel français inquiète les professionnels du secteur... Ce rapprochement serait-il un projet de souveraineté ou un abus de position dominante ? (Entendez-vous l'éco, 58 min)

Elizabeth II, un parcours royal

Elizabeth, the Queen © Radio France

"La reine est décédée paisiblement à Balmoral" pouvait-on lire sur l'avis de décès de la reine d'Angleterre. Après sept décennies de règne, Elizabeth II est morte le 8 septembre à l'âge de 96 ans, et sa disparition signe la fin d'une époque. Grâce à cette Grande Traversée, plongez dans l'imposant destin de ce monarque à l'impénétrabilité fascinante, depuis le début de son règne en 1952 jusqu'à aujourd'hui.

👑 Grande Traversée : Elizabeth, the Queen (5 x 58 min)

Astrologie : qui l’eût cru ?

Astrologie, le charme discret du rideau de fumée © Radio France

Elle a beau exister depuis l'Antiquité, et avoir perdu son caractère scientifique dès la Renaissance, l'astrologie connaît depuis quelques années un vif regain d'intérêt. Mais quelle place occupe réellement cet art divinatoire dans notre société ? Et comment expliquer un tel engouement ? Les éléments de réponses sont à retrouver dans cette série documentaire signée Léa Capuano.

🔮 LSD : Astrologie : le charme discret du rideau de fumée (4 x 59 min)

Il est temps...

Vous avez 1️⃣3️⃣ minutes

📈 Les maires face à l'inflation. Ne pas toucher aux services publics, combattre le marché... Voilà quelques-unes des stratégies mises en place par Jean-Pierre Bosino, maire de Montataire, petite ville de 13 000 habitants située dans l'Oise, touchée de plein fouet par l'inflation. (Les Enjeux territoriaux, 13 min)

Vous avez bien 2️⃣7️⃣ minutes

📓 Lola Lafon et le journal d'Anne Frank. Dans Quand tu écouteras cette chanson (Stock), la romancière fait le récit de sa nuit passée dans l'Annexe où dormait Anne Frank. Une expérience unique de dix heures au travers de laquelle Lola Lafon tente de "faire quelque chose de ce vide". (Bienvenue au Club, 27 min)

Vous avez bien 3️⃣9️⃣ minutes

📺 Fantasy. À l'occasion de la sortie très attendue de "House of the dragon", série préquelle de Game of Thrones et "Les Anneaux du pouvoir" qui s'inspire du Seigneur des Anneaux, Anne Besson, professeure en littérature, et Jean-Philippe Jaworski, écrivain, reviennent sur la définition et le succès de la fantasy, un genre littéraire qui n'a cessé de gagner en popularité. (Bienvenue au Book Club, 39 min)

Vous avez carrément 6️⃣0️⃣ minutes

🐵 Primates. Rencontre avec la célèbre primatologue Jane Goodall, dont les travaux ont révolutionné les sciences de la nature et notamment le rapport de l'être humain aux animaux. (La Science, CQFD, 60 min)

C'est déjà la fin de cette Session de rattrapage. Non, non, ce n'est pas une blague. En attendant la semaine prochaine, laissez-vous bercer par notre rencontre avec le célèbre rappeur MC Solaar . Ou peut-être êtes-vous davantage intéressé par le stand-up ? Si tel est le cas, pas de panique, on a ce qu'il vous faut : une série dans laquelle l'humoriste Gad Elmaleh parle à cœur ouvert de sa vie et son parcours . Très bon week-end, à la semaine prochaine 👋