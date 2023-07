Chloé Riban : "Dans les quartiers populaires, l'école cherche à acculturer les parents"

Chloé Riban est maitresse de conférence à l'Université Paris X Nanterre en sciences de l'éducation. Après deux années d'enquête en immersion dans le quartier populaire Le Blosne, à Rennes, elle a soutenu une thèse en 2020 intitulée L'école dans le quotidien de mères de famille ethnicisées .

Quand il s'agit des enfants de quartiers populaires il y a un discours récurent sur les parents qui ne "tiennent pas leurs enfants" ?

Publicité

Oui. Ce discours sur les parents qui ne tiennent pas leurs enfants, je le trouve vraiment très intéressant parce que bien souvent, les mères de ces familles, quand elles ont un emploi, ont des emplois qui sont dans des horaires particulièrement décalés quand elles font des ménages par exemple, elle travaillent tôt le matin et tard le soir. Donc effectivement, elles ne sont pas là, peut être au moment de la sortie des classes ou en début de soirée et on leur dit qu'elles tiennent pas leurs enfants. En revanche, si elles ne travaillent pas, on leur dit que ce sont des parents qui profitent du système. C'est une injonction paradoxale impossible à tenir.

Et les mères témoignent quand on les rencontre que leur journée "est un parcours du combattant". Il faut enchaîner la prise en charge des enfants, l'emploi salarié quand il y en a un, les rendez-vous des différents membres de la fratrie dans un contexte de précarité qui crée un rapport au temps très incertain, parce que quand on est en intérim, on ne sait pas quel vont être nos horaires le lendemain. Parfois, leurs enfants doivent avoir des prises en charge diverses, donc elles sont dans un rapport au temps où tout le quotidien est compliqué. D'autant qu'elles sont dans un contexte où il peut y avoir eu des ruptures liées à la migration, des ruptures de solidarités familiales où elles se retrouvent seules et dans un contexte aussi où, bien souvent, les pères sont peu présents. Et quand ils sont là, ils ne vont pas forcément s'impliquer au quotidien avec l'école ou dans le soin des enfants. Ce sont donc des femmes qui portent beaucoup. Leur dire qu'elles ne tiennent pas leurs enfants, je pense que c'est une injustice vraiment flagrante compte tenu de l'ensemble des actes qu'elles posent précisément pour que cela tienne et pour que les enfants grandissent malgré tout. Cela revient à leur faire porter une responsabilité qui, probablement, est beaucoup plus collective.

Mais comment cela tient-il au quotidien ?

Globalement, on observe qu'il y a quand même une responsabilisation des enfants. Assez rapidement, ils sont responsables d'eux-mêmes et puis, éventuellement, du reste de la fratrie, des petits frères et sœurs. Parce que si la maman travaille, ce sont les grands qui vont accompagner les plus petits à l'école, par exemple. L'organisation familiale est aussi une forme d'anticipation : les mères cuisinent pour que le soir il y ait quelque chose à réchauffer lorsque les enfants seront seuls. Il y a aussi la solidarité entre femmes, elles se dépannent les unes les autres, à aller chercher les enfants de celles qui vont avoir un empêchement par exemple. Elles mettent également en place un ensemble d'activités comme l'aide aux devoirs pour que les enfants soient encadrés à la sortie de l'école. L'organisation familiale apparaît donc très dépendante à la fois du temps de travail des mères et des aides publiques ou de solidarité dont elles peuvent bénéficier ou pas. C'est une organisation au jour le jour, en fonction des coups du sort qui s'abattent parfois sur les familles.

La chercheuse Chloé Riban, maitresse de conférence en science de l'éducation à l'Université de Paris X Nanterre © Radio France - Cécile de Kervasdoué

Et quid des services publics ?

Les services publics existent évidemment ! Il y a l'école, les centres sociaux. Mais si on prend l'exemple du CMP, le centre médico psychologique, des mères expliquent que pour un rendez-vous orthophoniste, c'est six mois, un an d'attente. Finalement, souvent, il n'y a donc pas de soins. Idem pour l'aide au devoir. Bien souvent, il n'y a pas assez de places. Des mères seraient en demande que leurs enfants y aillent deux fois par semaine et ce n'est possible qu'une seule fois.

Dans ces quartiers, il existe aussi un délitement ou un effacement des services publics, faute de subventions suffisantes. Et si l'on parle de la police, les mères sont très inquiètes de ce qu'elles observent en bas de chez elles. Il y a des dealers, elles en parlent beaucoup, ils sont en bas de leurs tours, ils donnent des bonbons à leurs enfants pour les attirer dans leurs trafics. Selon elles, la réponse de la police n'est donc pas conforme à leurs attentes.

Et puis il y a l'école. C'est le coeur de votre travail de thèse ?

Durant les révoltes urbaines, on a vu dans différents quartiers des écoles qui ont effectivement été incendiées. Mais dans certaines zones des parents d'élèves ont fait le guet devant les établissements pour éviter qu'ils soient abîmés ou détruits, avec l'idée qu'il fallait protéger l'école. Face à l'école, les mères des quartiers populaires sont dans une ambivalence terrible. D'un côté, il y a une véritable attente d'ascension sociale. Les parents sont très en demande de l'école avec une grande confiance dans l'école au départ. Le problème, c'est quand l'école leur fait sentir qu'ils ne sont pas les bienvenus lorsque leurs enfants se trouvent dans des établissements particulièrement sévères, ou dans des filières dévalorisées.

Est-ce que ce sont pour autant des parents démissionnaires ?

Certainement pas. Il y a un discours encore très prégnant du parent démissionnaire qui infuse quand même un certain nombre de perceptions, et c'est une image qui est fausse. Toutes les enquêtes en sociologie, en sciences de l'éducation qui s'intéressent aux parents des classes populaires montrent qu'il n'y a pas de parents démissionnaires. En revanche, il y a des parents dont les modalités d'implication et de prise en charge des enfants ne correspondent pas forcément au modèle des classes moyennes ou des classes supérieures.

Pourriez-vous expliciter cela ?

Si je prends un exemple, le suivi de la scolarité de l'enfant. Les parents des classes populaires, notamment les mères des classes populaires, sont préoccupées, très préoccupées de la réussite scolaire de leur enfant. C'est une préoccupation majeure pour elles. Seulement la manière dont elles font la démonstration de cette préoccupation est polymorphe : cela peut passer par un soutien oral, des achats ou l'accompagnement des sorties, mais cela ne va pas forcément prendre la forme validée par l'institution du suivi des devoirs ou de la rencontre avec l'enseignant ou l'enseignante, selon les modalités prévues par l'institution scolaire. Cela peut donc donner l'impression qu'elles ne sont pas présentes ou qu'elles ne sont pas investies, alors que lorsque l'on les côtoie, que l'on travaille avec elles, on voit bien que la préoccupation est permanente. Mais elles empruntent des formes invisibles pour la plupart des enseignants ou des éducateurs, éducatrices.

C'est pour cette raison que je dis que l'institution scolaire cherche à acculturer les parents, c'est-à-dire à faire en sorte qu'ils partagent un ensemble de codes de manière de préparer l'enfant à l'école pour qu'il s'y adapte immédiatement. Qu'il sache s'asseoir, lever la main, écouter. Et ce travail là est un vrai travail qu'un ensemble de familles ne font pas, parce que, pour elles, cela relève de l'école.

C'est toute la différence avec les classe moyenne et supérieur chez qui il y a un rapport pédagogisé au savoir, c'est à dire qu'on va mettre la table et on va dire à l'enfant : "Alors, combien on met d'assiettes ?". Et donc on va compter les assiettes, les fourchettes, etc. Mais ce rapport au savoir ne se retrouve pas dans toutes les franges de la société.

Quel est il dans les classes populaires ?

Dans les classes populaires, la transmission se fait différemment. Elle se fait sur des objets, sur des manières d'être qui ne sont pas scolaires. Il y a de la transmission culturelle, de la transmission des valeurs, de la transmission du patrimoine culinaire. Enormément d'histoires qui se racontent, des manières d'être aux autres, qui sont transmises dans toutes les familles. Seulement l'école, elle, ne valorise qu'une manière de transmettre et pas et pas les autres. Et c'est là que réside tous les malentendus.

Faudrait-il alors mieux transmettre les codes de l'institution scolaire à ces parents ?

Ils sont souvent l'objet de malentendus. Par exemple, sur l'orientation, il y a énormément de sigles, d'implicites qui empêchent les parents de se repérer. Et c'est souvent à ce moment là que la confiance en l'école va se déliter chez ces parents. Quand les parents vont se rendre compte que finalement l'école leur avait promis l'ascension sociale pour leurs enfants et que les promesses ne sont pas tenues parce que leurs enfants sont orientés vers des filières qui sont moins valorisées. Ou bien quand ils ne se sentent pas toujours bien accueillis, qu'on les appelle uniquement quand il y a des problèmes. Ils peuvent se sentir rejetés et leurs enfants avec eux et cela fait souvent écho aussi à des parcours personnels, migratoire par exemple.

Ou encore quand l'enseignante explique aux mères qu'il faut suivre les devoirs, faire les exercices, réciter les leçons. Parfois, ce sont des injonctions extrêmement paradoxales, c'est à dire qu'on leur dit même si vous parlez pas la langue, faites réciter à votre enfant et ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas ce que l'enfant récite ! Mais il est impossible pour elles de faire ce travail là quand elles ne sont pas lectrices.

Et du côté des enseignants, des attentes très figées et inconscientes demeurent. Le bon parent, c'est le parent qui sait et qui veut bien coopérer avec l'institution. Et donc, tout parent qui ne s'inscrit pas dans cette norme là de l'échange va être perçu comme potentiellement défaillant, alors que cela ne veut pas dire que ce sont des parents qui ne sont pas investis. Cela signifie que le principe de coéducation, tant brandi par l'institution doit supporter le désaccord. Le fait que l'école puisse proposer une solution et que la famille puisse ne pas être forcément en accord avec cela. Mais c'est un grand tabou. Or refuser le désaccord c'est empêcher de créer un lien véritable sur lequel construire une vraie relation. cela marche pour l'école et pour toutes les institutions.