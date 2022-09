Circumnavigations et tours du monde, de Magellan à Moitessier

Le 6 septembre 1522, la Victoria, une caravelle usée par trois années de navigation, sous la houlette de son capitaine Juan Sebastián Elcano, successeur de Magellan, jette l'ancre dans le port de Sanlúcar en Andalousie. Sans l'avoir voulu ni imaginé à leur départ de Séville le 10 août 1519, les dix-huit marins qui composent encore son équipage sont les premiers à avoir accompli un tour du monde. Depuis lors, le tour du monde à la voile n'a cessé de fasciner les marins. Cette sélection d'émissions retrace l'histoire des circumnavigations, de l'Antiquité à la première course autour du monde en solitaire, organisée en 1968.

Gravure du XIXe siècle représentant le départ de Magellan du port de Séville à bord de la Victoria © Getty - PHAS/Universal Images Group

Circumnavigations antiques

Comment les marins de l'Antiquité naviguaient-ils le long des côtes de l'Afrique ? Dans ce cours donné au Collège de France, l'historien et archéologue François-Xavier Fauvelle raconte les navigations des marins antiques, du périple de la mer d’Érythrée aux récits d’Hérodote. ( Les Cours du Collège de France, 58 min )

Le périple incomplet de Fernand de Magellan (1480-1521)

Gravure colorisée du navigateur portugais Fernand de Magellan (1480 - 1521) © Getty - Science Source/Photo Researchers History / Getty

86 000 kilomètres et 1 080 jours. C’est ce qu’il aura fallu pour écrire une légende, celle de la circumnavigation Magellan-Elcano, premier voyage autour du monde de l'histoire. Par la découverte en 1520 du détroit qui porte son nom, ce fameux passage au sud de l’Amérique latine qui conduit vers le Pacifique, Magellan a ouvert la porte du premier tour du monde par voie de mer. Mais quel est le contexte politique qui a permis cette expédition portugaise ? Sur quelles connaissances le navigateur s'est-il appuyé pour trouver "son" passage ? Cette émission retrace la genèse de cette expédition, fondamentale dans l'histoire des découvertes. ( Eurêka, 58 min )

James Cook (1728-1779), premier navigateur à faire le tour de l'Antarctique

L'explorateur anglais James Cook (1728-1779) © Getty - mikroman6

Successeur de Bougainville, précurseur des voyages de Lapérouse, James Cook réalise son premier tour du monde à bord de l'Endeavour entre 1768 et 1771. Celui que l’on surnommait "Capitaine Cook" fut à l’origine d’un engouement des Européens pour le Pacifique. Grâce à cet explorateur cartographe, figure majeure du siècle des Lumières en Angleterre, furent établies les premières cartes terrestres et marines, et les premiers relevés de la faune et de la flore des îles du Pacifique. ( La Marche des sciences, 57 min )

Jeanne Barret (1740-1807), première femme à accomplir un tour du monde

Au XVIIIe siècle, en 1767 exactement, Jeanne Barret fut la première femme à faire le tour du monde. Pour réussir cet exploit, elle dut se travestir en homme. Découvrez le destin exceptionnel de cette orpheline bourguignonne, devenue une brillante botaniste à laquelle on doit la découverte de près de 3 000 espèces de plantes en France.

Bernard Moitessier (1925-1994), un tour du monde en liberté

Le navigateur français Bernard Moitessier à Moorea le 21 août 1980 © Getty - Bertrand Laforêt/Gamma-Rapho

En 1968, à 43 ans, Bernard Moitessier réussit le premier tour du monde à la voile en solitaire, sans escale ni assistance. Sur le point d’arriver, le navigateur décide de ne pas franchir la ligne d’arrivée et de poursuivre son périple. Il naviguera seul 300 jours supplémentaires, avant de publier La Longue route. Par ce geste marquant, Bernard Moitessier va devenir pour toute une génération l'incarnation de l’homme libre, réalisant ses rêves. Près de trente après sa mort, sa vie, sa liberté, ses récits de voyage et sa philosophie de la navigation continuent d'inspirer des centaines de marins, d’écologistes et d’humanistes. ( Une vie, une oeuvre, 59 min )

Isabelle Autissier, navigatrice, quatre tours du monde en solitaire

Isabelle Autissier au moment de son départ pour le BOC-Challenge, course autour du monde en solitaire le 20 juillet 1990 © Getty - Erik SAMPERS/Gamma-Rapho

En 1991, Isabelle Autissier se lance dans son premier tour du monde en solitaire pour le BOC Challenge. Quelques années plus tard, la navigatrice compte à son actif quatre tours du monde en solitaire, et au moins autant d'expéditions aux Kerguelen, au Groenland, en Géorgie du sud ou en Antarctique. Dans cette série de cinq entretiens, la navigatrice se raconte au micro de Julie Gacon, depuis l'époque des sorties sur le petit voilier familial avec son père et ses cinq sœurs jusqu'aux vagues hautes comme des murs essuyées au milieu de l’Atlantique, comme dans les récits de Melville. ( A voix nue, 5 x 30 min )