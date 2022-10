'Cobratex' : du composite de bambou pour rendre l’industrie plus écologique

Le bambou est en passe de devenir un pilier de l'économie verte. Il a remplacé le plastique dans les couverts jetables, les fibres synthétiques dans nos vêtements, tout en étant de plus en plus utilisé dans l'ameublement et la construction. Il faut dire que le bambou présente de nombreux avantages environnementaux. Non seulement il croît bien plus vite qu'un arbre, jusqu'à un mètre par jour selon les espèces, atteignant sa taille adulte en un mois, mais il capte aussi mieux le CO2, environ 40% de plus qu'une forêt. Son système racinaire permet également de dépolluer les sols tout en limitant l'érosion.

Léger, flexible et résistant, ses multiples qualités mécaniques intéressent également l'industrie très en demande de nouveaux matériaux composites biosourcés. Un secteur où dominent aujourd'hui la fibre de verre encore utilisée dans 90% des renforts. Créée à partir de matières premières non renouvelables, sable et autre oxyde de bore devant être chauffées à plus de 1 200 degrés, elle pâtit d'un bilan écologique négatif tout comme la fibre de carbone. Ces deux composites sont pourtant omniprésents dans de multiples secteurs comme le transport, le BTP, le nautisme et se retrouvent dans des fuselages d'avions, des coques de bateaux ou dans nos maisons. Face à l'urgence climatique, Edouard Sherwood, le président fondateur de Cobratex, s'est donné pour mission de trouver une alternative bien plus respectueuse de l'environnement en utilisant la fibre de bambou.

Le Floki 6.50 premier bateau de plaisance en bambou produit à l'atelier Interface d'Antoine Mainfray à La Rochelle - Cobratex

Trois fois plus légère que la fibre de verre, avec une densité comprise entre 0,7 et 0,9, le bambou possède des qualités mécaniques équivalentes. Plus léger également que le carbone mais moins résistant, il absorbe toutefois beaucoup mieux les vibrations.

"On peut faire tous types d'objets avec notre composite bambou avec un impact environnemental radicalement moindre car non seulement le bambou stocke du carbone mais il est plus léger et aussi solide tout en présentant des propriétés d'isolation thermique, phonique et une transparence aux ondes magnétiques."

C'est dire s'il intéresse particulièrement l'aéronautique et ce n'est pas par hasard si Airbus s'est rapproché de la petite PME toulousaine dès le début de l'aventure en aidant à sa création à travers un prêt participatif.

Des fibres pour décarboner l'industrie

Une fois identifiés et validés toutes les propriétés du bambou, le plus dur restait à venir. Comment passer de la matière première à une matière industrialisable ?

Dans leur atelier installé sur la zone industrielle de la commune de Carbonne en Haute-Garonne, l'équipe d'ingénieurs de Cobratex y travaille depuis près de dix ans.

Guillaume Beuvelot, Antoine Sherwood et Thomas Moussiegt de Cobratex avec quelques objets en composite de bambou : planche de surf et prothèse de jambe. © Radio France - Annabelle Grelier

Avec l’école de Mines d’Albi, elle a mis au point une ligne de production qui partant de la chaume de bambou frais permet de sortir des bobines de fibres de bambou. Le procédé industriel comporte une dizaine d’étapes, pour découper le bambou en lamelles fines de 0,3 mm qui seront soudées entre elles pour former un long ruban qui sera livré ensuite en bobine aux industriels. Il pourra ainsi être incorporé comme matériaux composites à de la résine biosourcée à base d’huile de ricin produite par le groupe chimique français Arkema qui compte aujourd’hui parmi les investisseurs et actionnaires de Cobratex.

Cobratex produit des bobines de fibres de bambou prêtes à être industrialisées © Radio France - Annabelle Grelier

"Nous industrialisons la fibre de bambou à température basse et même la soudure des lamelles ne nécessite aucun chauffage. En analyse de cycle de vie, notre composite bambou absorbe autant de CO2 que ce qui est émis pendant la production de la fibre de verre."

À l'heure de la sobriété énergétique des procédés industriels, cette innovation protégée par un brevet international attire de nombreux investisseurs. Cobratex qui vient de réaliser une levée de fonds de 2 millions d'euros doit aujourd'hui passer à la vitesse supérieure pour produire en grosse quantité et répondre à la demande.

Le composite de bambou présente une bonne résistance à l'eau comme ici utilisé dans la fabrication de palmes de plongée sous marine - Sylvain Bes

Grâce à ses collaborations avec le CIRIMAT, le Centre interuniversitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux de l'université de Toulouse Paul Sabatier ou encore l'Ifremer, Cobratex possède désormais une technologie mature répondant aux priorités des secteurs automobile, aéronautique et transport maritime pressés par la règlementation de décarboner leurs activités. Coques de bateaux, aménagements dans les avions, conteneurs, planchers, vélos et autres équipements sportifs, les commandes se multiplient laissant entrevoir de belles perspectives d'avenir au composite de bambou.