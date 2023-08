Colette, pionnière du marketing

Sur googlemap, on lit “Roz Ven Maison de Colette - monument culturel” là où le pictogramme vient se planter sur les flancs sablonneux de la plage de la Touesse, entre Cancale et Saint-Malo. Et puis à deux pas, un nouvelle épingle flèche “Maison de la Plage, Dunes de Rozven, Colette” - et c’est une maison d’hôtes, voisine du petit manoir qui avait appartenu à l’écrivaine il y a plus de cent ans. Par le chemin des douaniers, il faut marcher une grosse vingtaine de minutes pour atteindre “Colette”, le nouveau restaurant ouvert peu après le coin naturiste de la plage des Chevrets, là où la mer enserre de deux anses une petite langue de littoral breton. Sophistiqué, ce “lieu de vie”, cocktails et atmosphère de maison de famille, vante son site, a changé de nom en changeant de mains, à l’été 2022. “La Perle noire” qui n’avait pas bougé depuis des décennies est devenu “Colette”. Mais à deux pas, c’est encore sur l’affiche du promoteur immobilier Lamotte qu’on harponne pour “le Clos Colette”, “un emplacement de choix pour faire construire votre maison individuelle près de Saint-Malo”. Pour 124 000 euros la parcelle viabilisée, “c’est ce cadre de vie paradisiaque à la fois calme et encore sauvage qu’offre cette petite commune de la Côte d’Emeraude”, annonce le service marketing qui utilise désormais le nom de l’autrice dont l’ancrage local est devenu un argument de vente, sept décennies après sa mort, en 1954.

La Manche qui lèche au rythme des marées le granit des rochers, les fougères et la frange humide des chemins de pinède, n’est ainsi pas la seule à ceindre cette petite portion de côte bretonne qui s’appelle “la plage de la Touesse” sur les cartes IGN, mais que depuis des décennies les habitués avaient pris l’habitude d’appeler simplement “la plage de Colette”. La pente qui dévale de la route départementale jusqu’à la mer, désormais “Chemin du Blé en herbe”, paraît elle aussi encerclée - mais cette fois sous les assauts des offensives marketing. De 1910 à 1924, c’est là que Colette passera tous ses étés. A Roz Ven, cette maison de pierre à deux étages qu’elle décrira dans Le Blé en herbe (en 1923), elle aimera par exemple d’un amour incestueux Bertrand de Jouvenel, le fils de son deuxième mari, et aussi des femmes, parmi lesquelles de parfaites inconnues dont la mémoire locale voudra surtout se souvenir qu’elles se promenaient nues et pour ce premier tiers du XXe siècle, ce n’était pas rien.

Publicité

À réécouter : Colette (1873-1954) Une vie, une oeuvre Écouter plus tard Lecture écouter 58 min

"Les rochers compliqués, le petit bois, la terrasse chaude"

De ce paradis dont le nom Roz Ven signifie en breton rose des vents, Colette écrira notamment : “Je veux que vous voyiez Rozven, son anse de mer verte, les rochers compliqués, le petit bois, les arbres neufs et les anciens, la terrasse chaude, les rosiers, ma chambre jaune, et la plage où la marée apporte des trésors.” C’est son amie Missy, la marquise de Belbeuf dont elle s’éprendra puis se séparera, qui avait acheté Roz Ven pour Colette.

Durant des décennies, le parc planté de pins maritimes, qui par beau temps peuvent donner à La Touesse des airs méridionaux, n’avait pas bougé ou si peu. Après Colette, Roz Ven avait appartenu au même propriétaire depuis quatre-vingts ans, et pour l’essentiel la chambre jaune était restée dans son jus, à l’ombre de ce jardin à la fois dru et poétique. Alors que le plus célèbre roman de Colette, Le Blé en herbe, a paru il y a tout juste cent ans cette année, les oyats qui ourlent la frontière lâche entre la dune et le jardin sableux sont chahutés comme jamais : de gigantesques travaux retournent la terre, et depuis des mois déjà, des échafaudages annoncent l’ampleur de la rénovation derrière les murs de granit. Avant même l’arrivée des bulldozers qui, depuis, ont retourné le parc dévalant vers la plage, c’est Marie Lenglet et Marc Ollivier, journalistes à Ouest-France qu’il faut suivre pour pénétrer à l’intérieur de la maison : en février 2023, ils ont consacré un reportage à la mue de Roz Ven. Ils signent cette vidéo, où l’on apprend que les nouveaux propriétaires, qui en parlent comme d’un “projet familial avant tout”, projettent d’y faire “des locations saisonnières et des manifestations culturelles”. Mais pas sans ouvrir le parc de 4 hectares aux enfants des écoles du coin.

Spectaculaire et forcément un peu brutal, le réveil de Roz Ven est homologué, lesté de toutes les autorisations, et c’est désormais le couple qui en a fait l’acquisition en 2020 pour une somme que la presse locale a estimé autour de 5 millions d’euros qui redessine l’avenir de la maison de Colette. Car si l’association des Amis de Colette avait transformé en lieu patrimonial la maison natale de Saint-Sauveur-en-Puisaye, des années après sa mort, en 1954, il n’en fut rien à Saint-Coulomb, cette commune entre Cancale et Saint-Malo dont dépend administrativement Roz Ven. Les collectivités locales, quant à elles, n’ont jamais acquis les lieux ni envisagé d’y ouvrir un musée Colette.

C’est donc à l’initiative d’acteurs privés, et au gré des projets entreprenariaux, qu’aujourd’hui, sur la côte, le nom de Colette se diffuse comme jamais au creux de la pointe du Grouin. Au risque, peut-être de frayer plus rapidement dans les eaux du commerce que celles du patrimoine ou de l’éducation populaire, à mesure que le nom de l’écrivaine reprend aussi des couleurs dans les médias ou en librairie : après France Culture , c’est France Musique , Gallimard ou encore Arte qui ont récemment rendu hommage à l’écrivaine dont on redécouvre des registres plus variés. Qu’on l’aime d’un attachement adolescent ou d’un élan tardif, qu’on la trouve nostalgique et un peu vermoulue, suspectement apolitique ou juste bizarrement ennuyeuse pour qui avait une vie amoureuse et sexuelle si débridée, Colette est désormais à la mode. D’un ricochet tardif mais décapant, elle est aussi devenue une valeur sûre à faire fructifier, localement.

Voir à présent clignoter la marque “Colette” sur la côte d’Emeraude apparaît à des années-lumière de la présence sobrement confidentielle, voire un peu crépusculaire, qu’avait pu être sur le littoral celle de l’écrivaine, deuxième femme jamais entrée à l’Académie Goncourt - en 1945. Ravages du marketing opportuniste ? Il se trouve que Colette elle-même avait commercialisé son nom. Celle qui était née Sidonie-Gabrielle Colette en 1873 avait identifié de son vivant en quoi faire fructifier son image pourrait être un débouché désirable, sinon carrément un bon coup. Car alors la frontière entre le monde des lettres et celui de la grande industrie naissante était en réalité moins étanche qu’on peut se le figurer. Colette ainsi écrira des textes publicitaires pour Perrier (“Une eau qui est dans la bouche comme une gorgée de Champagne et une poignée d'aiguilles") ou un café vendu sous la marque Corsellet ("brun limpide, sourdement doré comme le bel œil sombre"), sans compter les voitures Ford, les cigarettes Lucky Strike, ou les vins Nicolas : “Depuis l’enfance, je connais le vin français et je le tutoie. A l’âge où l’enfant s’arrose, au goûter ou au dessert, de sirop de groseille mouillé d’eau gazeuse, je tenais d’une main mon joli petit verre en tulipe, rutilant d’un Bordeaux chambré qui fleurait la violette, à moins qu’illuminé d’un Yquem un peu huileux, il ne brillât comme topaze. De l’autre main je maniais, de verre en bouche et de bouche en verre, un de ces « biscuits à tremper » qui donnaient, comme on dit dans mon pays natal, faim de boire.” Commercialisant du sucre, elle raillera aussi les “chevaliers de la biscotte” qui soignent leur ligne en boudant le “rire cristallin des morceaux de sucre précipités dans les tasses".

C’est l’important travail poursuivi pendant des années par un libraire et collectionneur érudit, Claude Courtet, qui a permis de mettre en évidence l’ampleur et le rôle des écrivains dans l’éclosion du commerce grande échelle en France. En particulier à l’occasion de la parution, aux Cahiers de L’Herne, d’un ouvrage entièrement dédié au “second métier de l’écrivain” et consacré à Colette, plume des vaisseaux-amiraux d’une nouvelle société de consommation. Durant des années, Claude Courtet collectionnera patiemment les traces des faits d’armes de Colette dans le monde précurseur de la publicité. Mais l’écrivaine était alors loin d’être la seule : Paul Valéry, Anatole France ou Jean Giono ont aussi écrit pour les ancêtres des agences de publicité, rappelait le libraire à l’occasion de la parution du livre aux éditions de l’Herne.

Eux tous étaient en fait contemporains des balbutiements du marketing naissant. Et Colette, qui avait publié dans plusieurs journaux de droite, ou collaboré avec Maurice Ravel pour qui elle écrira le livret de L’Enfant et les sortilèges (créé en 1925 à Monte-Carlo), s’imposait à la même époque comme une plume efficace pour l’industrie qui découvrait la nécessité de séduire. Loin de glisser la poussière honteuse sous le tapis, Colette qui était célèbre mais pas acclamé au Panthéon des grands écrivains, revendiquait de pouvoir vivre autrement de son talent littéraire : "Un écrivain fera de la publicité s'il en est capable", écrira Colette.

Si elle l’écrit, c’est aussi que la question se pose : l’époque est celle qui voit naître le marketing. Car si le mot marketing date officiellement de 1962, en réalité il était déjà théorisé dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec le bénéfice de plusieurs décennies de recul. Depuis le premier tiers du XXe siècle, et en particulier après la Grande dépression de 1929, les gros industriels s’étaient en effet laissé gagner par un changement de culture. Et si Edward Bernays tient pour l’un des théoriciens précurseurs du marketing théorique, son livre Propaganda date justement de 1928. C’est à cette période que les écrivains sont mis à profit pour séduire. Car pour la première fois de l’histoire, expliquera par exemple l’historien Pierre Volle, les capacités de production allaient se hisser au niveau de la demande. Les clients n’achetant plus spontanément, il incombait alors aux marchands de les y inciter. Recruter des personnalités des lettres pour le faire s’impose à cette époque des années vingt et trente, et Colette compte parmi eux.

Elle maquillait elle-même ses clientes

Elle, en effet, ne néglige pas le potentiel de son image. Comme avant elle Sarah Bernhardt, qui était son aînée de trente ans et dont on parlera beaucoup plus tard comme de “la toute première influenceuse”, Colette comprend précocement que sa notoriété a une valeur marchande hors du monde des lettres. Elle franchit le pas pour de bon en 1932 en ouvrant un institut de beauté à Paris, du côté de Miromesnil et des beaux quartiers de la capitale. Elle y maquille elle-même les clientes, mais surtout elle commercialise des poudres et des produits de beauté qui bénéficient de sa popularité et portent son nom. L’institut n’a pas un an lorsqu’elle détaille : "Nous détenons des gammes à enivrer un peintre . L’art d’accommoder les visages, l’industrie qui fabrique les fards, remuent presque autant de millions que la cinématographie. Plus l’époque est dure à la femme, plus la femme, fièrement, s’obstine à cacher qu’elle en pâtit. Des métiers écrasants arrachent à son bref repos, avant le jour, celle qu’on nommait “frêle créature”. Héroïquement dissimulée sous son fard mandarine, l’œil agrandi, une petite bouche rouge peinte sur sa bouche pâle, la femme récupère, grâce à son mensonge quotidien, une quotidienne dose d’endurance, et la fierté de n’avouer jamais…"

Pour faire tourner cet institut où elle conçoit elle-même, à base de fruits, de légumes et de cold cream, “des "trucsasfouttsulapeau" comme elle dit, Colette s’appuiera sur le soutien financier de ses proches, mais aussi sur son image. Et l’on se souvient qu’elle comptait parmi ses amis la fille du parfumeur Lanvin.

Car encore fallait-il qu’elle s’impose comme une personnalité reconnue pour qu’il soit ainsi question de tirer de son œuvre des bénéfices secondaires. Et que ce processus de canonisation implique un public qui serait aussi susceptible de trouver une offre commerciale désirable - et pas seulement l’amour des lettres. C’est ce processus de canonisation de l’autrice, et le public qu’elle ciblait, qu’on comprend plus finement lorsqu’on l’envisage en femme d’affaires au moment où paraissent Sido (en 1929) ou encore - en feuilleton dans la presse - La Chatte (en 1933) et bientôt, de son vivant, un recueil rassemblant ses critiques de livres ou de films, intitulé La Jument noire (en 1938).

"La vanité des fards"

Or dès 1925, c’est-à-dire trois ans après La Maison de Claudine qui marquait la fin d’un premier cycle, et alors qu’elle venait d’avoir cinquante ans, une plaque avait déjà été apposée sur la maison natale de l’écrivaine, en Bourgogne. Le geste dit bien la notoriété qui était la sienne de son vivant - et même sa consécration en train de se faire. Mais pas sans faire grincer des dents : dans les archives en ligne Gallica , on retrouve la trace de la polémique née en Belgique à sa nomination à l’Académie des arts et lettres du pays, en 1935. Dans un hebdomadaire belge intitulé Le Vingtième artistique et littéraire, on découvre que quelques mois plus tard, la canonisation de l’écrivaine était loin de faire consensus. Et davantage encore que la vie sulfureuse de cette femme bisexuelle, indocile et jouisseuse, ou bien avant que son aveuglement peu regardant la pousse, durant la Seconde Guerre mondiale, à écrire dans des journaux d’extrême-droite pro-Vichy, c’est ce mélange des genres entre les belles lettres, le lucre du commerce et la vanité des fards, que le journal belge lui reproche.

À réécouter : Quand Colette lisait "La Maison de Claudine" Les Nuits de France Culture Écouter plus tard Lecture écouter 20 min

Elle qui a désormais pour troisième mari un Belge se voit accuser à Bruxelles, telle “un cousin qui aurait mal tourné” lit-on, de ne pas vivre bourgeoisement comme le faisaient alors les peintres belges, écrit l’hebdomadaire du dimanche. Mais plus encore de faire commerce d’une chose aussi sérieuse que la littérature, du côté des poudres et des onguents : “Il y eut un certain effarement dans l’opinion publique belge lorsqu'on apprit l’élection de Colette à notre Académie Royale de Langue et de Littérature. Les aînés se rappelaient les exhibitions scandaleuses de l’ex-Colette Willy sur la scène du Parc aux environs de I 900 ; les plus jeunes alléguaient ses entreprises commerciales sur la côte d'Azur, ses rayons de fards et de crèmes de beauté, le débraillé de sa tenue, sa tignasse broussailleuse, ses yeux passés au khôl, son habitude de sortir à la ville comme à la campagne, les pieds nus dans des sandales et les ongles des orteils teintés d’émail rouge vif : bref, tout le côté irrégulier et un peu provoquant de sa tenue.” Et plus loin, on lit encore : “Certes il y a l’œuvre de Colette. Et la vie publique d’un auteur n’a le droit de nous occuper qu’en fonction directe de l’œuvre créée. Le malheur c’est que Colette ait mis tellement de sa vie dans son œuvre ; et les relents un peu vulgaires qu’exhalent l’une se retrouvent dans l’autre : une odeur de peau, de sueur, de fards bon marché comme il s’en dégage d’oripeaux négligemment abandonnés dans l’ «Envers d’un Music-Hall». Quelle différence entre une société qui refuse la sépulture religieuse au génial Molière et celle qui confère la cravate de commandeur de la Légion d’honneur à l’auteur de Claudine ?”

Ainsi Colette avait-elle transgressé en monétisant son succès dans des eaux moins désintéressées, et cela se savait. Il existe d’ailleurs plusieurs séries de photographies prises dans l’enceinte de son institut de beauté, qui montrent que si l’agence Meurisse, par exemple, dépêchait un photographe pour immortaliser Colette avec ses clientes, c’est bien qu’il y avait là matière à reportage. Cette série par exemple, dont on ignore l’auteur en personne, date de 1932 et Colette apparaît bien au centre du reportage :

A l'ouverture de son salon de beauté, dans le quartier Miromesnil, à Paris, Colette avait fait venir les photographes pour communiquer. © Getty

La revanche de "l'écrivain agraire" ?

L’universitaire Marie-Odile André a justement analysé le processus de canonisation de Colette - et c’est passionnant à découvrir alors que Sido, et Les Vrilles de la vigne sont justement au programme du bac de français depuis 2022 ( et encore au moins pour l’édition 2024 ). La chercheuse montre en particulier que dès les années 1930, Colette est un classique scolaire alors même qu’à l’époque elle est connue, mais pas consacrée comme une grande figure prestigieuse au Panthéon des lettres françaises. C’est parce que le milieu scolaire se fera fort de valoriser celle qui était passée par les rangs de l’école normale, lieu de formation des instituteurs et désormais de plus en plus souvent des institutrices, que la notoriété de Colette fera tache d’huile. Mais c’est aussi parce que l’autrice elle-même cisellera son image, quitte à forcer le trait de l’écrivaine issue de la campagne, qu’on en fera cette exception mémorable - alors même qu’elle n’était pourtant pas fille de paysans, par exemple, mais plutôt de bourgeois déclassés.

On retrouve cette dimension rurale soulignée dans les archives radiophoniques : durant des heures d’entretiens restés célèbres, qu’André Parinaud lui consacrera à la radio publique en 1950 , dans un format où elle succédait à rien moins qu’André Gide au micro de Jean Amrouche, on entend l’intervieweur l’évoquer comme un “écrivain agraire”. Ainsi devenait-elle le symbole de la méritocratie scolaire et en même temps de la démocratisation. Une intruse en littérature, qui ne cesserait de peaufiner le storytelling de son accès au succès parisien : elle aimait raconter ce qu’elle devait à cette institutrice bourguignonne rencontrée dans l’enfance et devenait à son tour l’autrice de textes qu’on aimait donner en dictée dans les écoles. Elle, qui n’avait pas fait d’études universitaires, incarnera pour toujours les possibles de l’école primaire, plutôt que ces auteurs lestés du latin et du grec, qu’elle, fille de la communale au contraire, n’avait jamais étudiés. Et l'on comprend en l'écoutant avec soin comme elle en avait bien conscience. Vous pouvez plonger dans ces documents sonores pour redécouvrir ce qui a pu être sauvé, et numérisé, des entretiens qu'il nous reste d'avec André Parinaud, avec cette série d'archives rediffusées dans les Nuits de France culture :

Colette, "l'autruche gourmande" pour Julia Kristeva

Aujourd’hui réappropriée moins pour ses textes de la série des Claudine, dont elle expliquera à la radio publique qu’il s’agissait d’une commande, que pour la part autobiographique de son œuvre, c’est en écrivaine de l’expérience que Colette s’imposera hors des clous convenables de l’école primaire. Ainsi, c’est en autrice qui écrit depuis son expérience propre, et y puise une œuvre, que la psychanalyste Julia Kristeva, par exemple, l’explorera - et l’encensera. Insistant sur l’urgence à la lire non pas en théoricienne ou en citoyenne entrepreneuse d’une cause mais bien plutôt en arpenteuse de ses sens, de ses émotions, et aussi de ses angoisses, c’est en “mystique”, que Kristeva l’abordait par exemple lors d’un séminaire doctoral qu’elle animait . Plaçant notamment au centre de la lecture de Colette le corps et la place que cette dernière y faisait : “De l’excitabilité du corps féminin, Colette apporte une connaissance qui, pour être singulière et inimitable, n’en est pas moins un fait de société. Cette amoureuse qui va au bout de ses désirs fait figure de femme libre et scandalise les mœurs, déjà passablement bouleversées à la charnière des XIXe et XXe siècles. Cependant, non seulement Colette n’embrasse aucune cause libertaire, qu’elle soit celle, sociologique, de l’émancipation de toutes les femmes (le féminisme a déjà connu les revendications des suffragettes) ou celle, sexiste, d’un groupe dissident parmi elles (on considère à juste titre 1900 comme une année faste du saphisme, notamment parisien), mais, peu à peu, elle se détache de l’idéologie de l’amour lui-même. Elle la relaye non par la résignation, mais par une autre variante d’Éros, faite d’enthousiasme, de liens dionysiaques avec les hommes, les femmes, les plantes, les bêtes et les monstres, et surtout par leur incessante métamorphose en écriture”, avançait Kristeva dont vous pouvez retrouver, en ligne, la série qu’elle consacrait en 2003 à Colette sur France Culture :

Après la guerre et en dépit de son indulgence pour les collaborateurs, Colette deviendra un monstre sacré de la littérature alors que son salon de beauté avait mis la clef sous la porte. Aragon, qui écrira en hommage mortuaire que lorsqu’il l’avait connue “elle avait l’air d’un faune”, ne sera pas pour rien dans sa réhabilitation après qu’elle a été étrillée par tout ce qu’il restait de résistants communistes à la Libération : alors que dès 1949 il l’avait réhabilitée en publiant les bonnes feuilles du Fanal bleu, rehaussées du titre “Les souvenirs du plus grand écrivain français, Colette”, en 1954, à sa mort, le patron des Lettres françaises rendra hommage à Colette en lui dédiant un poème. C’est là qu’il écrira : “Une aile va manquer au murmure français”. Cette année-là, la France organisera pour Colette, devant les grilles du jardin du Palais-Royal, des obsèques nationales dont les archives audiovisuelles ont gardé la trace. Sur les images, on voit au pied du cercueil recouvert du drapeau tricolore que le prince de Monaco, mais aussi les amis de Saint-Sauveur-en-Puisaye et l’Élysée, avaient envoyé ce jour-là fleurs et couronnes . A l'époque, l es caméras filmaient. Bientôt soixante-dix ans plus tard, on découvre sur le site de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique qu' un hommage a été spécialement rendu au printemps 2023 , à celle qui avait été admise en 1936 sous les foudres et sans faire consensus.