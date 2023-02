Comment Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos ont fait la révolution armées d'une caméra

Sois belle et tais-toi !, le film réalisé entre 1976 et 1977 par Delphine Seyrig auprès de vingt-trois comédiennes, ressort en salles ce mercredi 15 février 2023, après restauration. C’est le seul long-métrage de l’actrice féministe, qui signait là une œuvre cinématographique restée iconique. Durant pas loin de deux heures, Seyrig interviewait des actrices étasuniennes, canadiennes et françaises.

L’une des séquences les plus célèbres du film est celle de Jane Fonda , déjà star, mais on y rencontre aussi Maria Schneider, Shirley MacLaine, Anne Wiazemsky ou Juliet Berto, actrice chez Jacques Rivette et Jean-Luc Godard, et d’autres encore, qui apparaissent à l’écran en tant qu’elles-mêmes. Toutes ont en commun d’affirmer que si elles avaient été des hommes, elles auraient fait autre chose que jouer la comédie. C’est leur parole qui se déploie, et elles en personne qu’on suit, tandis qu’elles racontent le regard des réalisateurs et le désir des hommes, les projections, la verticalité des rapports de pouvoir et quantité de fantasmes qui s’attachent aux actrices. Et souvent les attachent.

Retrouver ce film en salles est d’abord un événement parce que c’est un grand film. C’est aussi un événement parce que Sois belle et tais-toi ! demeure une trace considérable dans l’histoire des féminismes, et la mémoire des luttes d’émancipation. Si elle donnait à ces actrices la parole comme jamais, Seyrig ne découvrait pas la place des femmes dans l’industrie du cinéma pour autant. Cette même année où elle amorçait le tournage de son documentaire, en 1975, elle était par exemple sur le plateau d’Antenne 2, lorsqu’ensemble, Marguerite Duras , Chantal Akerman et Liliane de Kermadec dialoguaient, à l'occasion du Festival du film de femmes , tout juste créé.

Femme actrice pour cinéastes hommes

“C’est quoi, un cinéma au féminin ?” s’interrogeaient dans l’émission Un jour futur, ces femmes d’avant-garde qui pour au moins deux d’entre elles (Seyrig et Duras) étaient suffisamment connues du grand public pour n’être pas cantonnées aux marges confidentielles du genre. Car ce 19 avril 1975, à la date de cette archive sur la deuxième chaîne, Delphine Seyrig avait par exemple déjà tourné dans L’Année dernière à Marienbad, d’Alain Resnais ; Qui êtes-vous, Polly Maggoo ?, de William Klein ; Baisers volés, de François Truffaut ; Peau d’âne, de Jacques Demy ou encore Le Charme discret de la bourgeoisie, de Luis Buñuel. Mais au théâtre, elle avait aussi joué Tchekhov, Pirandello ou Pinter pour Claude Régy - entre autres. Que des hommes, jusqu’à 1975 précisément, et Aloïse, un long-métrage de Liliane de Kermadec, pour qui Delphine Seyrig était déjà Alice, en 1965, dans un court-métrage joliment titré : “Qui donc a rêvé ?”

Cette même année 1975, qui est aussi celle de la dépénalisation de l’avortement par la loi Veil pour laquelle Seyrig aura beaucoup fait, suivront encore India Song, de Marguerite Duras et bientôt Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman , récemment revenu à la mode, pas loin de cinquante ans plus tard .

1975 est justement l’année où débute le tournage de Sois belle et tais-toi !, dans lequel Delphine Seyrig entraîne sa binôme vidéaste Carole Roussopoulos, hors-champ de Paris jusqu’à Hollywood. Le film ne sortira pas avant 1981, mais il est produit en même temps que d’autres œuvres féministes majeures des deux femmes qu’il faut voir si l’on ne veut pas passer à côté de la trace considérable qu’elles auront laissée alors dans le féminisme, autant que dans le cinéma : Maso et miso vont en bateau, sorti en 1976 (co-signé avec Iona Wieder et Nadja Ringart), et SCUM Manifesto , adaptation vidéo du texte radical de Valérie Solana qui datait, lui, de 1967.

Autodidactes et déliées

Tous ces films ont en commun d’avoir été pionniers dans l’art vidéo, autant que d’avoir laissé leur empreinte dans l’histoire longue de l’émancipation féminine. Et en même temps d’en avoir gravé la trace, pour la postérité. Ils sont aussi d’un humour ravageur, et sans concession tout à la fois. C’est Carole Roussopoulos qui a formé Delphine Seyrig à la caméra. Pourtant elle-même autodidacte et pas très érudite en cinéma selon elle, la réalisatrice était arrivée de Suisse en 1967. Bravant l’autorité d’un père, banquier et bourgeois du Valais, elle avait une équivalence pour entrer à la Sorbonne. Elle n’y passera jamais ses examens : ayant décroché un boulot au magazine Vogue, c’est dans les pages de ce magazine haut de gamme dont elle louera rétrospectivement la qualité de sa photographie “indépendamment de son contenu”, que Roussopoulos commencera à se former l’œil. Mais en 1969, la voilà licenciée et avec ses indemnités de départ, elle achète sur les conseils de Jean Genet une caméra. La Portapack de Sony, plus exactement, dont les notices de l’époque indiquent qu’elle avait été commercialisée en 1967.

C’était la toute première caméra portative analogique. L’outil est resté culte, et l’histoire de cette caméra légère restera pour toujours étroitement liée à celle du cinéma féministe. C’est grâce à lui, et à l’agilité qu’il offrait, si quantité de films ont pu être tournés - par exemple auprès des prostituées de Lyon qu’on n’aurait pas imaginé approcher avec un dispositif aussi lourd que celui du cinéma. Tourné en 1975 aussi, le film s’intitulera Les Prostituées de Lyon parlent , et durera 46 minutes.

À l’époque, Jean-Luc Godard est à peu près le seul, à Paris, à s’être offert ce petit prodige d’innovation et de légèreté. Carole Roussopoulos sera pour sa part la toute première femme à en faire son médium. D’emblée, il s’agit pour la cinéaste de documenter les luttes, et de dire quelque chose d’un désir d’émancipation, de la grève chez LIP jusqu’au FAHR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire , en passant par l’avortement : en 1971, sur 17 minutes d’anthologie jusqu’à l’aspiration de l’embryon, c’est Roussopoulos qui signait, toujours à la caméra, Y a qu’à pas baiser, un des grands films emblématiques de la lutte pour l’IVG , deux ans avant Histoires d’A, de Charles Belmont et Marielle Isartel aux côtés du MLAC.

Parce qu’elle avait besoin d’argent pour financer ces films militants du collectif “Video Out” qu’elle avait co-fondé avec son mari, Paul Roussopoulos, Carole Roussopoulos, l’ex-autodidacte devenue pionnière, avait ouvert des ateliers de formations vidéo. Mais plus encore parce qu’elle croyait à l’autonomie inouïe que la caméra portable conférait en particulier aux femmes, qui jusqu’alors avaient été si peu nombreuses parmi les cinéastes, ou les techniciens du septième art. Avec la vidéo et ce matériel plus léger et plus agile, c’est la voix de quantité de gens qui pouvait enfin se déployer, et une trace de leurs préoccupations, cristalliser sur la pellicule. Durant trois ans, de 1973 à 1976, Carole Roussopoulos enseignera aussi à l’Université de Vincennes, pionnière dans bien des domaines, tout en continuant à filmer Brigitte Fontaine avec Areski, les LIP, mais aussi les femmes à Chypre ou encore les camps palestiniens qu’elle arpentera aux côtés de son ami Jean Genet et du leader de l’OLP, Mahmoud Al Hamchari.

“Petits films de trois copines”

Bouche-à-oreille oblige, ce n’est toutefois pas à la fac à Vincennes mais à sa porte que Delphine Seyrig et Iona Wieder avaient sonné un beau matin : elles voulaient s’inscrire à un stage. Des années après, Carole Roussopoulos racontera l’épisode à l’historienne Hélène Fleckinger, spécialiste du croisement des enjeux techniques et politiques en matière d’art, et notamment de vidéo. Dans un entretien paru dans la revue Nouvelles questions féministes en 2009 , on lit ainsi l’histoire de la rencontre de ces grands noms du féminisme, telle que se la remémore Carole Roussopoulos à présent que Delphine Seyrig est morte depuis vingt ans : “Pour gagner ma vie, le week-end, j’organisais des stages pour apprendre la vidéo à des femmes, car il n’y avait pas de professeur. Un jour, Delphine Seyrig a sonné à ma porte, avec une de ses copines, Ioana. Elles se sont inscrites au stage. Moi, inculte comme j’étais, je ne savais pas qui était Delphine, je n’avais jamais entendu parler d’elle et je n’avais vu aucun de ses films. En Suisse, à l’époque, on ne pouvait pas aller au cinéma avant 18 ans. Par la suite, nous sommes devenues très amies. Quand je travaillais avec Delphine et Ioana, c’était plus cohérent de signer d’un autre nom que « Vidéo out », parce qu’elles n’en faisaient pas partie. Elles ne discutaient pas avec le groupe de ce qu’on devait faire ou ne pas faire. C’était plus juste que nous ayons notre identité propre de trois copines qui faisaient des petits films exclusivement féministes, tandis que « Vidéo out » pouvait traiter de différents sujets. La dynamique n’était pas la même.”

Elles signeront finalement “Insoumuses”, le collectif informel deviendra une association entièrement dédiée à la vidéo militante, et les “petits films de trois copines” feront date. Pour toujours, ils modifieront la portée balistique du mouvement féministe, en même temps qu’ils refaçonneront les codes de l’écriture cinématographique. L’art vidéo s’imposait comme un médium féministe.

L'année de la femme, une bonne blague

Les Nations Unies, en effet, avaient décidé de consacrer 1975 “l’année internationale de la femme”. Grotesque et plutôt insignifiant, aux yeux de bien des féministes, alors qu’à l’époque, par exemple, (et jusqu’à une loi promulguée en 1980 non sans scandale), le viol fait l’objet d’une répression fort laxiste : en France, on a longtemps préservé d’abord la respectabilité des familles.

L’année internationale de la femme allait s’achever sur ses dernières illusions, largement dénoncées par le Mouvement de libération des femmes (MLF), en particulier, lorsque, le 30 décembre, Bernard Pivot, avait décidé d’ironiser. Lui qui présentait depuis le mois de janvier Apostrophes sur Antenne 2 (et jusqu’en 1996 quand même) avait imaginé une émission intitulée Encore un jour et l'année de la femme, ouf c’est fini ! Roussopoulos et Seyrig étaient montées au créneau, banc de montage en bandoulière. Elles s’étaient payées non seulement Pivot, mais aussi Françoise Giroud, secrétaire d’Etat à la condition féminine sous Valery Giscard d’Estaing. Car c’est elle, l’ancienne femme de presse, que Pivot avait invité en plateau, aux côtés de la chanteuse Anne Sylvestre… et de personnalités télévisuelles et misogynes qui riront bien. Une bonne blague pour fêter l’année de la femme, s’était dit Bernard Pivot, visiblement très content de son émission spéciale “plutôt détendue, plutôt espiègle”, comme vous pourrez en juger par vous-mêmes.

C’est de ce soir-là que date un extrait désormais très connu : la toute première apparition à la télévision jamais archivée d’Anne Sinclair . Jeune journaliste, elle interviewait Pierre Bellemare, Jacques Martin et Marcel Julian, lui expliquant pourquoi les femmes sont moins qualifiées que les hommes pour des choses aussi sérieuses que la bonne télévision. Il faut dire qu'après tout, "une femme est plus agréable à regarder qu'à écouter" - la citation de Marcel Jullian est authentique. Jacques Martin, quant à lui, voit dans le métier de journaliste ou d'animateur à la télévision "un métier d'hommes" : "On prend tellement de risques pour faire nos sujets que j'aurais peur qu'il arrive un accident à une femme."

Parce que Giroud, elle aussi, avait bien rigolé, Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig avaient décidé de se l’emplafonner. La légèreté du médium vidéo, justement, leur conférait une dextérité au montage qui leur permettait d’être aussi réactives que pugnaces. Et férocement drôles. À l’écran, dans ce remontage sauvage d’images piratées qui deviendra leur fameux film Miso et Maso vont en bateau , Giroud est ridicule. Pour montrer son ambivalence, et surtout son indulgence coupable vis-à-vis de l’oppression des femmes et des blagues lourdingues des hommes, les Insoumuses font par exemple réagir Françoise Giroud à un extrait de la chanson Mon homme, dont Mistinguett avait fait connaître ces paroles déprimantes d’Albert Willemetz, dans les années 1920 (avant que Juliette Gréco ne la reprenne, bien plus tard). “C’est une chanson d’amour”, lâche dans leur pastiche Françoise Giroud alors que la chanson écorche pourtant les oreilles :

“Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur

C'est mon homme.

J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur

À mon homme

Et même la nuit,

Quand je rêve, c'est de lui,

De mon homme.

Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud

Mais je l'aime, c'est idiot,

Il me fout des coups

Il me prend mes sous,

Je suis à bout

Mais malgré tout

Que voulez-vous...”

Le combat pour l'archivage

Panique au cabinet de la secrétaire d’Etat : non seulement la sortie du film, Maso et Miso vont en bateau, projeté au cinéma L'Entrepôt, dans le 14ème arrondissement à Paris, était un petit événement en 1976... Mais encore le Nouvel Observateur y avait-il consacré tout un article. Car l’écho des films des Insoumuses était d’autant plus important qu’ensemble, ces militantes n’avaient eu de cesse de faire du lien. Elles travaillaient leur empreinte, en même temps qu’elles fabriquaient des films. C’est ce double élan qui donnera naissance au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, le “CaSdB”. Le Centre ouvrira en 1982 et Simone de Beauvoir donnera son accord pour prêter son nom. Il n'avait rien à voir avec les études beauvariennes dans les cercles philosophiques, mais tout à voir avec l'émancipation par la pratique de la vidéo.

Seyrig, entre-temps, poursuivait sa carrière de comédienne tout en construisant avec les autres le catalogue des Insoumuses. C'est la comédienne, tête de pont médiatique du collectif, qui prendra sa meilleure plume pour convaincre François Mitterrand, qui vient d’arriver à l’Elysée, que la création du Centre s’impose comme une urgence. Les Insoumuses ont pour projet de collecter et d’archiver la mémoire militante féministe vidéo, et pour cela elles ont besoin d’argent. Simone Iff, qui entre-temps a pris la tête du Planning familial et poussé elle aussi pour la libéralisation de l’avortement, les appuie. Et c’est tout un réseau qui s’inscrit dans le sillage de ce nouveau projet aux racines profondes : dès l’origine du mouvement pour l’émancipation féminine, la question des archives a toujours été centrale. C’était le cas dès le XIXe siècle avec Hubertine Auclert, puis début XXe avec Marguerite Durand qui fondait ce qui deviendrait le tout premier centre d’archives féministes à Paris dans les locaux de la mairie du Ve arrondissement. Car archiver c’était mettre en pièces l’oubli, et s’approprier le récit.

Les féministes vidéastes ne feront pas autre chose lorsqu’elles feront sortir de terre, à leur tour, un lieu d’archives - cette fois consacré aux vidéos de femmes et sur les femmes. L’affaire n’ira pas de soi et l’institution, fragile, sera toujours très nomade, à vrai dire : sans cesse à court d’argent, et en quête de locaux de part et d’autre de la capitale, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir déménagera à plusieurs reprises, perdra des salariés à mesure que les années d’exercice se suivront, et frôlera la fermeture bien des fois.

Dix ans durant, tout de même, cet espace sans équivalent survivra, à une époque où le féminisme s’archivait encore en catimini. Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir bénéficiera en particulier du soutien de la socialiste Yvette Roudy, qui entre-temps était devenue ministre aux droits des femmes, avait rendu l’avortement gratuit, et donc accepté de prendre en charge au nom de l’Etat une part de la mémoire féministe. Ses fondatrices, qui prêchaient l’une des leurs, avaient convaincu la ministre qu’il fallait en même temps archiver les mobilisations féministes et continuer à produire de nouveaux films pour que l’émancipation fasse tache d'huile. À l’ouverture, en juin 1982, un communiqué de presse proclamait : “Pour la première fois en France, des femmes créent un centre audiovisuel d'archivage et de production : le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. En effet, en France comme à l'étranger, la majeure partie des documents audiovisuels concernant les femmes est restée dispersée et, de ce fait, marginalisée. Les tentatives de regroupement n'ont été, jusqu'à ce jour, que ponctuelles et fragmentaires.” Un peu plus tôt, on avait pu lire, dans le Journal officiel, qu’il s’agissait d’abord de “faire connaître la création des femmes par tout moyen”.

Du monde au bout du fil

Des années plus tard, l’historienne Michelle Zancarini-Fournel reconnaîtra dans le carburant qui irriguait alors le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir un combustible pareil à l’élan collectif apparu du côté de l’École des Beaux-arts de Paris, en 1968. Il faut feuilleter un état des lieux dressé par les militantes sur leur propre activité pour prendre la mesure de l’énergie déployée : dès sa première année d’existence, le CaSdB avait multiplié les projections et commencé d’archiver des pépites. En 1984, quatorze productions étaient déjà à son actif. Cinq ans plus tard, en 1989, la vidéothèque avait archivé quelque 800 titres, et répondu à plus de 200 sollicitations, issues pour l’essentiel des cercles militants : ces films pouvaient avoir une vie, puisqu’il y avait du monde au bout du fil. En 1992, le Centre allait pourtant mettre la clef sous la porte. La mort de Delphine Seyrig, un an plus tôt, en octobre 1990, des conflits internes sur la façon de piloter l’aventure, et plus encore le manque d’argent, jamais endigué, avaient eu raison du défi considérable que ça aura toujours représenté de prendre en charge une mémoire aussi vivace que subalterne.

Si c’est au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, en partenariat avec la Bibliothèque de France, qu’on doit aujourd’hui le retour en salle d’une version enfin restaurée de Sois belle et tais-toi !, le film de Delphine Seyrig, c’est parce que le CaSdB renaîtra de ses cendres en 2003, après une décennie d’absence. Désormais installé dans le IXe arrondissement, à Paris, il compte à ce jour cinq salariés, et reste une ressource essentielle pour accéder à quantité de traces filmiques qui font vivre, caméra au poing, et dans les mots des intéressées, quantités de luttes qui ont éclos durant toutes ces années. Si vous consultez son catalogue , c’est ainsi à une empreinte collective et une foule de témoignages sans équivalent que vous pourrez accéder, maintenant que tout est numérisé, et que des extraits peuvent circuler à portée de lien.

Alors que quarante ans ont passé depuis l’inauguration du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, l’institution féministe se partage désormais entre éducation à l’image contre les stéréotypes, archivage, et co-production. C’est là qu’on peut encore se tourner pour documenter les luttes d’hier, ou fabriquer à son tour de nouveaux objets, extraits d’archives à l’appui. À la chercheuse Hélène Fleckinger, Carole Roussopoulos expliquait justement, en 2009 et dans Nouvelles Questions féministes , tout le soin qu’elle avait apporté à cette bibliothèque d’archives. Quelques mois avant de mourir, en Suisse, la cinéaste s'employait toujours à revitaliser le cinéma d’intervention, et laisser une trace. Véritable “histoire immédiate des femmes” , de leur vie, de leurs luttes et de leurs créations, cette mémoire vidéo avait encore tout d’une riposte, alors que, pendant longtemps, l’histoire s’est d’abord écrite au masculin, et avec d’autres outils. Parce qu’à ses yeux, le MLF avait laissé “ malheureusement trop peu d’archives”, Roussopoulos expliquait par exemple qu’au milieu des années 2000, elle avait encore nettoyé et monté la totalité des rushes des interviews de Debout !, un documentaire qu’elle avait achevé en 1999, déjà à base d’archives. Autant d’images encore appropriables désormais.