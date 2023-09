Comment la France a commencé par mépriser Judith Butler

Pour cette saison 2023-2024, le Centre Pompidou a invité Judith Butler. La philosophe américaine sera régulièrement présente tout au long de l’année à Paris, notamment pour un cycle de discussions en public avec des intellectuels français, dont la première soirée s’ouvre ce jeudi 14 septembre, par une lecture publique avec Elsa Dorlin et Houria Bentouhami , en attendant, entre autres rendez-vous, octobre (avec Étienne Balibar) ou novembre (avec Paul B. Preciado).

Ce cycle de temps forts autour de l’oeuvre de l’intellectuelle féministe désormais prisée de tout un lectorat vivace contraste fortement avec le premier accueil qui lui fut fait en France, en particulier dans la sphère académique. Cet accueil fut en effet mou et tardif - pour ne pas dire retardataire. Saviez-vous ainsi que Trouble dans le genre, paru en 1990 aux États-Unis (chez Routeledge), comptait déjà seize traductions partout dans le monde quand la France le découvre ? Ce livre majeur qui la consacrera mettra plus de quinze ans à être disponible en français, enfin traduit et diffusé par La Découverte en 2005. Mais encore faut-il aussi avoir en tête que cette année-là, lorsqu’Éric Fassin organisera dans les murs de l’École normale supérieure, à Paris, où il officiait alors, une rencontre avec Judith Butler spécialement à Paris pour faire découvrir ce livre, des chercheurs reconnus étaient là pour l’écouter et échanger… mais guère d’universitaires qui auraient marqué l’histoire du féminisme.

À l’époque, ce qu’on a pris l’habitude d’appeler “les études de genre” n’en étaient qu’à leurs balbutiements en France, où le champ académique a résisté plus durablement qu’ailleurs à l’institutionnalisation de ces questions, longtemps demeurées périphériques ou moins profitables à la carrière universitaire. Des intellectuelles en France, pourtant, jalonnent de longue date la réflexion sur le masculin et le féminin, et même sur les rapports de sexe, pris d’abord sous l’angle du féminisme matérialisme. Or le jour où Judith Butler présentait Trouble dans le genre à Paris pour la première fois dans le monde académique, pas une seule grande figure historique du féminisme n’avait fait le déplacement pour l’entourer à la tribune. Et si Judith Butler a eu des passeurs en France, qui lui ont permis de se frayer tardivement un chemin, ces derniers s’appellent plutôt Didier Eribon, Françoise Gaspard, Sam Bourcier, à l’avant-garde des questions queer en sciences sociales, ou Éric Fassin : c’est ce dernier qui signe la préface de Trouble dans le genre à La Découverte. Pour souligner, déjà, en 2005, la résistance de la France et sa réception bizarrement contrariée de la philosophe américaine - pour ne pas dire “sa non-réception”, ironisera le sociologue à l’ENS le jour de l’invitation de Butler cette année-là. Son tout premier passage à France Culture attendra 2013, mais pas pour évoquer ses travaux sur les normes sexuelles : c'était dans "La Suite dans les idées" , à l'occasion d'un livre contre le colonialisme israélien, pour lequel la philosophe replongeait dans la philosophie juive.

Références françaises

C’est dans La Revue lacanienne, publication dans le champ de la psychanalyse, qu’on pourra trouver, deux ans plus tard, le texte de l’intervention d’Éric Fassin ce jour de 2005 où il entendait faire bon accueil à Butler. À l’époque, plusieurs textes plus courts que Trouble dans le genre venaient aussi de paraître coup sur coup en français, et à la veille de ses cinquante ans, elle devenait enfin un peu audible en France. Rien de surprenant à ce que ce soit dans une revue de psychanalyse qu’on retrouve la trace de cet accueil : toute l'œuvre de Butler sur le genre se tisse dans un dialogue avec des intellectuels français qu'elle a lus de près, alors qu’elle a soutenu en 1984 à Yale, aux États-Unis, sur la pensée hégélienne en France au XXe siècle (après avoir étudié une année en Allemagne). Parmi eux, figure en bonne place Jacques Lacan, que l’Américaine discute, dans une quinzaine de passages et parfois en longueur, tout au long de Trouble dans le genre. C’est le cas par exemple sur la différence des sexes, lorsqu’elle entreprend une généalogie qui se trame de très nombreuses références françaises. En exergue du premier chapitre de Trouble dans le genre, on lit justement cinq citations, et, dans l’ordre : Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Michel Foucault, et Monique Wittig. C’est avec eux, et d’autres, que Judith Butler dialogue, et c’est une pensée française du féminisme, et du sujet, qu’elle discute.

Car, si aujourd’hui, trente-cinq ans après la version originale de Trouble dans le genre (Gender trouble : Feminism and the subversion of identity, en anglais dans le texte) et presque deux décennies après sa traduction sur le tard en français, Judith Butler passe pour l’icone d’une pensée américaine qui aurait subverti le champ intellectuel français, c’est un raccourci qui frise le contre-sens en réalité : Butler, lorsqu’elle publie ce texte qui la rendra célèbre, est avant tout une spécialiste de l’histoire intellectuelle française.

C’est même en philosophe nourrie de références françaises, et notamment de Michel Foucault et de Jacques Derrida, tenants de ce qu’on a appelé “French theory” aux États-Unis, qu’elle a forgé sa pensée. Par exemple pour envisager les enjeux symboliques de la politique de l’égalité, telle qu’elle avait d’abord occupé le gros des questions sur les rapports de sexe en France : en arrivant après les grandes figures féministes des années 1960 et 1970, Judith Butler relevait le gant et en même temps posait des questions à la tradition féministe française. Elle demandait par exemple si, à force de rétrécir le féminisme aux questions d’égalité, on n’en avait pas oublié de se poser des questions symboliques et notamment trop peu cherché à savoir l’effet de cette politique de l’égalité sur les normes sexuelles. Avec Trouble dans le genre, elle proposait justement de ne pas rétrécir les questions sexuelles à des communautés identitaires. Proposant une pensée féministe qui ne serait pas fondée sur une identité stable, elle entendait non pas installer la pensée queer comme une contre-culture comme on l’entend dire parfois, mais plutôt bousculer l’ordre hétérosexuel. Par exemple en mettant en évidence tout ce qui n’allait pas de soi dans la manière d’être un homme, ou d’être une femme.

Comme son amie l’historienne Joan W. Scott, à l’origine de la notion de genre mais en fait irriguée - elle aussi - par de nombreuses prédécesseuses de ce côté-ci de l’Atlantique, Judith Butler avait largement biberonné aux travaux français au moment où elle avait éclos sur la scène américaine. Elle empruntait même à certaines et certains plusieurs lunettes sur le monde social pour outiller sa proposition théorique : refuser le repli identitaire, et détricoter les codes comme les injonctions à des manières d’être normées. Butler s’imposait alors comme l’auteur phare du mouvement queer à partir de ses lectures, de Levi-Strauss à Julia Kristeva.

En 1999, en pied de la nouvelle introduction qu’elle rédigera pour la réédition américaine de Trouble dans le genre, la chercheuse remerciera d’ailleurs une vingtaine d’intellectuels dont Michel Feher, philosophe belge engagé qui a beaucoup fait pour que des textes voyagent en dépit des frontières. Lorsqu’en 2020, France Culture produira une série estivale intitulée “Avoir raison avec Judith Butler” , c’est notamment vers lui que Raphaël Bourgois se tournera pour comprendre les fondements de la pensée de Butler : leur dialogue n’avait cessé de faire des petits, de part et d’autre de l’Atlantique.

Résistances du "féminisme républicain"

Mais longtemps ce dialogue vivace vivotera discrètement, et dans les franges de l’espace intellectuel. Plus au centre, la pensée de Butler restera durablement irrecevable, car trop antagoniste de la tradition française : c’est précisément parce qu’elle avait poussé plus loin la subversion de la French theory que Judith Butler avait élargi le fossé avec le féminisme républicain à la française, tout en se défiant d’un discours minoritaire.

En rejetant les deux extrémités du débat tel qu’il existait en France, la philosophe avait vu sa pensée rendue… impensable en France. Au point qu’en 2005, au moment où le sociologue Éric Fassin l’accueillait à Paris, il soulignait encore : “En 1990, quand paraissait Gender Trouble, le féminisme américain n’avait pas droit de cité en France : ne s’agissait-il pas alors d’éviter la contagion d’une « guerre des sexes » venue d’outre-Atlantique ? C’est vrai d’ailleurs pour l’ensemble des questions dites « minoritaires », interdites de séjour dans l’espace public français pendant les années 1990 : multiculturalisme, politiquement correct et sexuellement correct, nous expliquaient les bons esprits, menaçaient de saper l’unité de la nation en même temps que l’universalisme républicain et l’harmonie entre les sexes. C’est pourquoi les études gaies et lesbiennes n’étaient pas davantage traduites en français – et à l’inverse, c’est à peu près en même temps que les travaux féministes américains qu’elles commencent à l’être depuis peu.”

Pas loin de vingt années ont passé entre-temps et, répondant à Mattieu Potte-Bonneville, directeur du département culture et création du Centre Pompidou, pour le magazine de l’institution parisienne , Judith Butler déclare aujourd’hui ceci : “Il est peut-être important de souligner que, si Trouble dans le genre marque le début de la réception française de Judith Butler, l'auteure en question avait commencé antérieurement, avait été formée à Hegel et Marx, à la tradition phénoménologique et à la théorie critique. D'une certaine manière, la publication a été retardée en France, mais le calendrier américain n’a pas à fixer la norme.”

Des malentendus

Près de vingt ans après son arrivée à contre-temps en France, un lectorat plus vaste que jamais a pu lire plus amplement Judith Butler. À mesure que l’intellectuelle reprenait le concept de genre, pour en bouleverser plus loin les implications et même appeler à “défaire le genre” pour laisser se déployer une vie plus viable, son écho s’amplifiait, au risque que sa pensée soit souvent caricature, sinon carrément mal comprise. L’intéressée estimant finalement mieux venu, et plus utile, de laisser vivre ses idées, plutôt que de s’épuiser à sans cesse tenter d’en rectifier la lecture. Mais en France, on continue encore massivement à dire "théorie du genre" ou à parler des genres au pluriel, en croyant souvent que c'est fidèle à Judith Butler - or pas du tout.

La manière de voir de Judith Butler est loin d’avoir d’abord voyagé dans des cercles initiés, mais plutôt tiré par un lectorat ancré dans toute une géographie militante, qui a continué à lire Butler dans les librairies françaises, où elle a gagné en visibilité. Depuis Trouble dans le genre, l es éditions Amsterdam, en particulier, ont poursuivi avec opiniâtreté un travail de traduction qui a permis à trois nouveaux livres de voir le jour en français, coup sur coup entre 2005 et 2009, et à la discussion de se poursuivre. Avant que Butler ne paraisse à nouveau dans le giron de La Découverte, dans la collection Zones, avec un livre important cette fois consacré à la guerre et au deuil ( Ce qui fait une vie , en 2010), ou depuis 2013 chez Fayard pour des livres “plus directement politique”, dira l’éditeur , sur le sionisme ou le mouvement Occupy Wall Street.

Tardivement reçue par le monde académique français, Judith Butler est ainsi lue désormais par un public vaste en même temps que par bien des chercheuses et des chercheurs, de l’histoire à la sociologie en passant par la géographie et toujours la philosophie. Contrairement à d’autres auteurs qui ont d’abord été des références universitaires avant d’essaimer tardivement, et parfois avec difficulté, son écho en France doit beaucoup à des lecteurs, et en particulier des lectrices, non spécialistes, qui sont loin de toujours la lire depuis les rives du monde universitaire. C’est aussi de cette fréquentation des textes loin des revues spécialisées que témoigne cette “saison Butler” qui s’ouvre ce 14 septembre au Centre Pompidou à Paris - ouverte à tous.