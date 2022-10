Comment la musique de John Carpenter est devenue aussi culte que son cinéma

Le masque du film Halloween a marqué l’histoire du cinéma et son thème musical, encore plus… John Carpenter a composé lui-même la bande son de ses films, une musique électronique minimaliste qui a révolutionné les films d’horreur.

"On est constamment dans des sons saturés, dans des sons suraigus. Il y a des morceaux qui ne sont même pas de la musique, on est dans du sound design, des choses très bizarres, on ne respecte plus aucun code de musique tonale. Ça fait vraiment partie de la personnalité de John Carpenter." Romain Dasnoy, journaliste cinéma

Avec un père professeur de violon, John Carpenter a grandi dans une culture musicale classique, même s’il admet être incapable de lire une partition.

Les influences blues des westerns

Enfant, il est biberonné aux films de Sergio Leone , aux thèmes de blues à l’harmonica des “westerns spaghettis”. Un film de science-fiction le marque particulièrement dans les années 1950 : Planète interdite et sa musique électronique dissonante et avant-gardiste.

C’est d’ailleurs dans la SF que John Carpenter débute au cinéma, avec Dark Star, un film avec un budget de seulement 60 000 dollars.

"Cette économie de moyens qu’elle soit choisie ou forcée l’amène à développer des sonorités très marquées et qui vont totalement se fondre dans son esthétique." Romain Dasnoy

Un auteur démiurge

Contrairement à la plupart des cinéastes de son époque, Carpenter a la main sur tout : réalisation, écriture, montage et musique. Les films qu’il réalise dans les années 1970 sont marqués par l’omniprésence des boîtes à rythmes mais surtout des synthés, avec lesquels il crée une tension constante à l’image et amplifie l’effet de surprise avec des “jump scares”.

"Avec Halloween*, on est à la fois dans une approche très simpliste mais aussi très proche de l’image. On est quasiment dans une volonté de coller la musique à l’image comme on l’a dans des dessins animés de Warner Bros où on est sur des choses très burlesques, mais là on parle à un public qui est très adulte. Il a cette démarche qui est assez proche d’un musicien d’improvisation scénique. On est sur quelque chose de très organique, très proche du montage et de la manière dont l’histoire est racontée."* Romain Dasnoy

John Carpenter n’a jamais cherché à intellectualiser son cinéma, il est davantage un cinéaste d’ambiance que de scénario et conçoit sa musique comme “une couche d’émotion pure”.

"On est presque plus dans le sound design que dans la musique. On est dans ce qu’on appelle musicalement l‘ostinato, quelque chose qui revient constamment au sein d'un thème et il va broder des sonorités des accords ou même des riffs de guitare avec ses musiciens par dessus." Romain Dasnoy

Il invite Alice Cooper, inspire Kavinsky

À la fin des années 1980, Carpenter revient vers ses premiers amours : le blues rock. Le cinéaste jouait plus jeune dans un groupe de rock : The Coupe de Villes. Il a gardé de cette expérience de groupe amateur un esprit très "do it yourself" ainsi qu’un goût pour le kitsch et les riffs de guitare… John Carpenter a d’ailleurs fait jouer le chanteur de hard rock Alice Cooper dans Prince of darkness et a réalisé un biopic d’Elvis Presley pour la télévision.

En 2011, John Carpenter arrête le cinéma par lassitude, après de multiples échecs critiques et commerciaux. Pourtant l’influence du cinéaste, devenu culte avec les VHS de ses films, est immense, en grande partie grâce à sa musique. De nombreux groupes (dont beaucoup de Français) s’inspirent de lui, comme Carpenter Brut, Kavinsky et Zombie Zombie.

***"***Moi j’adore 'Assaut sur le central 13', avec ses lignes de basses. Ce qui nous a inspirés aussi, c’est qu’il travaillait avec des machines qui sont assez proches des nôtres, des boîtes à rythme, des synthétiseurs. Sa musique est tellement bien composée qu’elle fonctionne sans les images." Cosmic Neman, membre de Zombie Zombie

"Nous on met des nappes, on fait des choses aussi assez modales. Les changements d’accords font perdre le focus un peu, le fait de toujours rester dans une espèce de ligne droite sur une note, ça te concentre et ça garde l'attention tu es toujours en attente d’un événement." Étienne Jaumet, membre de Zombie Zombie

En attendant “Big John” vit sa meilleure vie sur scène, loin de studios hollywoodiens, il continue à composer et à jouer dans le monde entier, en compagnie de son fils, Cody.