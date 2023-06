Comment les plateformes de streaming ont changé le travail des scénaristes

“L'audace, cette espèce de révolution, d'effervescence qu’il y avait, d'émulation, forcément, pour les auteurs français c'était très positif”. Le souvenir est favorable lorsque Virginie Brac , la plume derrière les séries “Cheyenne et Lola”, “Cœurs noirs” ou “Liaison”, se souvient de l’arrivée des Netflix , puis Amazon Prime Video, Apple TV Plus ou Disney Plus. Mais elle complète rapidement : “Et puis, les choses se sont assez rapidement gâtées.”

États-Unis : une grève des scénaristes paralyse la production

Aux États-Unis, les auteurs de séries, de films, de talk shows, ont posé les crayons début mai 2023, pour entamer une deuxième grande grève après celle de 2007/2008. © AFP - Elsa Seignol, Hans Lucas

La grève des scénaristes américains déclenchée en mai 2023, montre le décalage entre les attentes des auteurs et leur rémunération, proposée en grande partie par les plateformes. Mais est-ce que c’est le cas en France aussi ? “Sur ‘Mixte’, la série que j'avais créée sur Amazon, il y avait une belle part qui était réservée à l'écriture, se souvient Marie Roussin. On travaillait en ateliers d'écriture, on était nombreux et il y avait un beau budget*."* Avant d’enfiler sa deuxième casquette, celle de présidente de la Guilde française des scénaristes : “ce n'est pas du tout les budgets dont j'entends parler aujourd'hui pour les plateformes.”

Pour un épisode de 52 minutes, la rémunération initiale des scénaristes représente 3,9 % du coût de l’œuvre en moyenne, selon les chiffres du CNC. Même ordre de grandeur pour les films. Mais un élément chagrine les scénaristes : si leur création cartonne à l’étranger, ils ne sont pas forcément rémunérés plus. La récolte des droits d’auteurs, régie par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), ne se fait pas partout. La SACD a des accords avec de nombreux pays, où elle collecte et redistribue les fonds via un système de gestion collective. Mais un gros morceau manque à l’appel : les États-Unis, en raison d’un système différent.

“Dix pour cent”, carton américain pour 0 euro de plus

Aux États-Unis, les auteurs peuvent alors nouer des contrats individuellement avec les producteurs, mais ceux-ci rapportent le plus souvent… presque aucun droit d'auteur. On devine les frustrations lorsqu’une série, via le catalogue d’une plateforme, est diffusée dans une centaine de pays. “On sait que ‘Dix pour cent’ a été vu beaucoup aux États-Unis, illustre Marie Roussin. C'est une série française de France 2 au départ, mais diffusée sur Netflix. Aucun auteur en France n'a bénéficié de ce succès outre-Atlantique.”

Pour Virginie Brac, cette impression d’être dépossédée d’une partie de ses droits est légitime : “Quand vous faites des grands succès, vous aimeriez bien être rémunérés au succès.” Pour ne rien faciliter, les plateformes communiquent très peu de chiffres d’audience précis, hormis un Top 10 visible sur la page d’accueil, dans le cas de Netflix. Même si cela devrait évoluer à l’avenir, comme annoncé fin 2022.

Le vent de renouveau sur le contenu

À leur arrivée, les plateformes avaient pourtant suscité beaucoup d’espoir pour les auteurs. En 2016, “Marseille”, première série française produite par une plateforme de streaming, rejoint le catalogue de Netflix. Pas la plus novatrice, mais d’autres séries lui emboîtent le pas et apportent un vent de renouveau. Avec notamment une ouverture à des genres novateurs. “Il y avait une audace, se souvient Virginie Brac. Les chaînes de la TNT étaient assez conservatrices, très frileuses. Il y avait ce qu'on avait le droit de faire, pas le droit de faire. On vivait dans la hantise du ‘ça passera jamais’”.

Parmi les premières séries françaises des plateformes, “Marianne” mêle paranormal et horreur, “Mortel” allie fantastique et surnaturel, “Plan Coeur” brise le tabou de l’intime… Marie Roussin cite “Osmosis”, la série de science-fiction diffusée en 2019 sur Netflix, “qui était quand même une tentative de faire quelque chose qu'on n'aurait pas vu sur TF1 à priori à l'époque”. Virginie Brac avoue que “Cheyenne et Lola”, son histoire d’un duo déjanté qui s’enfonce malgré elles dans la criminalité, “autre part qu'une plateforme, non, ça ne serait pas arrivé.”

Des formats plus libres

Deuxième apport des plateformes : des formats différents de ce qui se faisait jusque-là à la télé. Finie, la norme du format de 90 minutes. “Quand j'ai réussi à faire passer mes premiers 52’, c'était une victoire parce que je savais que c'était le bon format, raconte Virginie Brac. Un auteur, il sait s'il est un sprinteur, un marathonien, un coureur de demi-fond. Et moi, je savais que c'était ça mon format.” Sans compter le fait que le chrono n’est plus l’alpha et l’oméga des séries : les épisodes de 52 minutes peuvent en réalité atteindre presque une heure ou se restreindre à 45 minutes.

Avec ces apports, les lignes éditoriales des plateformes ont fait bouger celles des chaînes de télé (qu’on appelle linéaires), qui prennent désormais plus de risques. “ Est-ce qu'on aurait fait ‘Vortex’ [une série qui traite du voyage temporel] il y a dix ans sur France 2 ?, soulève Marie Roussin. Je ne suis pas certaine ”.

L'intermédiaire avec les maisons-mères

Les scénaristes notent qu’avec le développement de filiales françaises, ce vent de fraîcheur est un peu retombé. En ouvrant des bureaux parisiens, les plateformes ont ajouté un intermédiaire, ce qui donne à certains auteurs l’impression que la responsabilité éditoriale se dilue. “Les interlocuteurs qu'on a n'ont pas de pouvoir, assène Virginie Brac. Donc vous écrivez, puis on vous arrête, puis on attend. On attend. On nous dit “ça part à LA” et on ne sait pas par qui le texte a été traduit”.

Netflix et Amazon Prime Video, nous précisent que les équipes françaises ont un réel pouvoir de décision sur le contenu des séries. Selon nos informations, chez Apple TV Plus, la responsable des contenus français est placée sous la responsabilité de la direction Europe, à Londres. Amazon précise encore que les textes sont effectivement amenés à voyager, logique pour un service de streaming international.

Les scénaristes signalent aussi une évolution des profils avec qui ils sont amenés à traiter lors des retours sur les versions des scripts. Des gens purement issus de l’audiovisuel auraient été remplacés par des profils plutôt sortis d’écoles de commerce : “quelquefois on ne parle pas du tout la même langue, ressent Virginie Brac. Là encore, Netflix et Amazon Prime signalent que leurs équipes éditoriales françaises sont constituées de gens issus de chaînes de télé ou de sociétés de production.

Des auteurs plus solidaires

Les jeunes auteurs, en quête d’une ligne prestigieuse sur leur CV et d’un éventuel tremplin, se saisissent de ces nouveaux débouchés, les plateformes cherchant à remplir leur catalogue. Ils en font l’occasion de revoir leur manière de collaborer, tendance sur laquelle les entreprises de streaming se greffent. Alors qu’Amazon dit encourager les “writing rooms”, dispositif d’écriture collective et d'émulation entre générations, Netflix s’implique dans la formation dans les écoles d’écriture, comme à la Fémis. La solidarité nouvelle est vue d’un bon œil par Virginie Brac : “C'est comme ça qu'il faut survivre. Les coups durs, les vacheries, ils se les prennent ensemble. Ils se remontent le moral les uns des autres. Ils avancent ensemble.”