Comment Spotify a émergé d’une bataille politique

Daniel Ek et Martin Lorentzon : leurs noms sont moins connus que ceux de leurs alter ego de Google ou Facebook. Ces 15 dernières années, ils ont pourtant façonné le changement de notre rapport à la musique. Comme souvent dans la tech, l’histoire de l’entreprise au demi-milliard d’utilisateurs s’articule autour d’un duo fantasque et complémentaire. D’un côté Daniel Ek, un développeur élevé dans une banlieue ouvrière de Stockholm ; de l’autre, Martin Lorentzon, homme d’affaires hyperactif de 14 ans son aîné. Et ce n’était pas gagné d’avance.

Le procès de The Pirate Bay

Au début de la réflexion, en 2006, une bataille juridique est engagée au sujet de la distribution de la musique, doublée d’une lutte presque philosophique sur la circulation des œuvres. Elle oppose les labels musicaux, qui se partagent le marché, à des sites de piratage comme Napster, Kazaa ou The Pirate Bay. Le procès opposant ce dernier à la Fédération internationale de l'industrie phonographique attire devant les tribunaux des milliers de défenseurs du site, munis de drapeaux pirates.

Convaincre les labels

Le duo est très inspiré par le protocole P2P, ou le partage de fichiers de pair à pair (peer to peer en anglais), qui permet de partager un fichier rapidement et gratuitement entre deux ordinateurs interconnectés. Mais à l’évocation du mot “gratuit”, les labels ont tendance à lever les yeux au ciel et à fermer leurs portes. Ek et Lorentzon parviendront finalement à trouver une voie médiane : partager des fichiers, tout en garantissant une rémunération aux labels et aux artistes. “Spotify a commencé comme un ‘David’ et a fini comme un ‘Goliath’, en quelque sorte”, résume le journaliste suédois Jonas Leijonhufvud. Si l’auteur connaît bien l’aventure de l’appli au logo vert, c’est parce qu’il en a retracé l’histoire, avec son confrère Sven Carlsson, dans un livre, The Spotify Play, qui a donné lieu à une série sur Netflix, The Playlist.