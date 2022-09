Comprendre les fluctuations économiques

En 2022, la Commission européenne prévoit entre 6 % et 7 % d'inflation en 2022. Une situation que l'Europe n'a pas connue depuis les années 1970-1980. Les conséquences que pourraient avoir ce retour de l'inflation en Europe préoccupent les autorités de régulation comme la Banque centrale européenne (BCE), de nombreux spécialistes la jugeant même dangereuse. Pour comprendre la situation économique que traverse actuellement l'Europe et la peur qu'elle suscite, il faut remonter aux précédents épisodes d'inflation au cours du XXe siècle. Et se demander si l'inflation est forcément mauvaise pour l'économie.

Cette situation est l'occasion de se pencher plus largement sur les fluctuations qui affectent l'économie.

Publicité

Les fluctuations économiques sont des mouvements de la croissance soit à la hausse, soit à la baisse, qui s’étudient sur le court ou le long terme. Lorsque ces phases d'accélération et de ralentissement sont régulières, qu’elles durent à peu près le même nombre d'années, les économistes parlent de cycles. Dans ces cycles économiques, on peut identifier plusieurs phases. Lorsque la croissance est à son maximum et qu’elle vient à se retourner brutalement, on parle de crise économique. Si le ralentissement de la croissance se poursuit pendant une durée significative, on parle alors de dépression. Pour qualifier la phase qui correspond au redémarrage de l'activité, on emploie le terme de reprise. Enfin, quand elle a lieu, la phase d'accélération de la croissance qui peut s’ensuivre est appelée expansion.

Qu'est-ce qu'une crise économique ?

1929 et 2008, deux crises économiques majeures

A chaque crise économique, 1929 est invoquée comme crise de "référence". Dans cette émission, Pierre-Cyrille Hautcoeur, spécialiste d'histoire monétaire et financière, revient sur les origines de la crise de 1929 et l'intense transformation des économies occidentales qui a en résulté. Et dans un second temps, l'économiste établit une comparaison avec la crise de 2008. ( La Fabrique de l'histoire, 52 min )

À réécouter : Les crises de 1929 et 2008 Écouter plus tard écouter 52 min

Qu'est-ce que l'inflation ?

Pourquoi l'inflation fait-elle si peur ?

Existe-t-il un mythe de l’inflation ? La période actuelle est-elle comparable aux précédents épisodes d’inflation que nous avons connus ? Cette émission de débat, enregistrée en mai 2022, tente de répondre à ces questions et éclaire les différentes causes et conséquences de l'épisode inflationniste que la France et l'Europe traversent actuellement. ( Le Temps du débat, 40 min )

À réécouter : "Inflation" Écouter plus tard écouter 40 min

1923. l’hyperinflation ruine l’Allemagne

Face à l'augmentation effrénée des prix, le ministère de l'Economie de la République de Weimar, en 1923, peine à imprimer suffisamment de monnaie pour répondre à la demande. L’opinion perd toute confiance dans le papiermark, la famine menace et le pays semble au bord de la guerre civile. Cette émission du Cours de l'histoire analyse les rouages du phénomène inflationniste qui a touché l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. ( Le Cours de l'histoire, 59 min )

Qu'est-ce que la déflation ?

Quand une économie entre en récession et que le chômage augmente, une pression à la baisse est exercée sur les salaires, créant des surcapacités du système productif. Ces deux effets combinés poussent les prix à la baisse et induisent une spirale déflationniste. Les ménages et les entreprises anticipent une baisse durable des prix et donc une augmentation du pouvoir d’achat. Cela les incite à un report de leurs achats de consommation et de leurs dépenses d’investissement afin d’en bénéficier. Ce qui génère une situation macroéconomique dégradée, car la généralisation de ces comportements contracte la demande globale et les profits. Cela crée un contexte récessif, génère une hausse du chômage, des pressions à la baisse sur les salaires et à nouveau une baisse des prix. On risque alors d’entrer dans une boucle auto-entretenue de baisse des prix et des revenus qui englue l’économie dans une situation de conjoncture déprimée. Cette émission d'économie datée de janvier 2021 analyse la conjoncture déprimée due à la pandémie de Covid, qui a provoqué plusieurs mois consécutifs d'inflation négative au sein de la zone euro. ( Entendez-vous l'éco, 58 min )

Qu'est-ce qu'une politique de relance ?

Au lendemain de son élection en 2020, le président des Etats-Unis Joe Biden, décide d'un gigantesque plan de relance et d'investissement qui s'élève à 4 000 milliards de dollars. En France, à la même période, Emmanuel Macron acte un plan d'aides sans précédent décidé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, parfois surnommé le "quoi qu’il en coûte".

La dette est-elle un outil pour sortir de la crise ?

Cette émission nous aide à comprendre la nature des plans de relance, en s'appuyant sur les exemples français et américain de 2020, et interroge notamment la question de l'endettement des Etats. ( Les Matins de France Culture, 37 min )

Le PIB, indicateur des fluctuations économiques

Cette courte chronique de l'économiste Florence Jany-Catrice retrace l'histoire du plus célèbre des indicateurs économiques. Mise au point par l'économiste britannique Thomas Malthus en 1820, le PIB est une façon de mesurer la richesse qui fera date. Il vise à mesurer la puissance respective des nations - en s'appuyant sur "toutes les productions pouvant être mesurées" - mais aussi à suivre leur accroissement dans le temps. Ainsi ont été exclus du concept de richesse les éléments non quantifiables, et dont on ne peut pas suivre l'expansion. Avec cette façon de définir la richesse, Malthus a conforté la science économique naissante, lui conférant son statut de "science de la mesure". ( Le Pourquoi du comment, 4 min )