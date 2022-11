COP27, élections aux Etats-Unis, Mauvais Genre et dyslexie : la session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : le lancement de la COP27 se fait face à des citoyens de plus en plus décidés à prendre les devants pour assurer la défense de l'environnement, et aux États-Unis la vague rouge républicaine n'a pas eu lieu. Mais aussi la réforme des lycées professionnels, les 25 ans de l'émission Mauvais genres et le trouble de l'apprentissage de la lecture, la dyslexie. Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

Le Zoom de la semaine : la COP face aux dissidents du climat

Des activistes de "Scientist rebellion" lors d'une manifestation devant le ministère des Finances à Berlin (Allemagne), le 17 octobre 2022. © AFP - John MacDougal

La COP 27, la Conférence des Parties dans le cadre des négociations climatiques des Nations unies, s'interroge sur les capacités d'adaptation des pays au changement climatique. Alors qu'elle vient de débuter en Egypte, le choix de ce pays interroge, car le régime du président Abdel Fattah al-Sissi est loin d'être exemplaire en matière d'environnement. Et cette critique vient s'ajouter aux sentiments mitigés sur cette conférence internationale : faute d'engagements ambitieux, les citoyens se mobilisent d'eux-mêmes pour la défense de l’environnement.

🇪🇺 Europe : réinventer la désobéissance civile (Cultures Monde)

🇪🇬 COP en Égypte : un pays hôte tout sauf exemplaire (Le Reportage de la rédaction)

⚖️ Que peuvent le droit et la justice pour l’environnement et le climat ? (De Cause à effets)

🇸🇴 Somalie : l’impossible adaptation au réchauffement climatique (Le Grand reportage)

C'est dans l'actu

Faut-il mieux encadrer certaines manipulations en laboratoire ? © Getty - TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

🧪 "Frankenvirus". Faut-il mieux encadrer certaines manipulations en laboratoire ? Près de trois ans après les premiers cas de Covid-19, l’origine exacte du virus n’est à ce jour pas établie. Il n’en reste pas moins que la pandémie a fait resurgir les débats sur la manipulation des virus en laboratoire. ( La Question du jour , 8 min)

🧑🏻‍🎓 Réforme des lycées professionnels. La ministre déléguée Carole Grandjean a lancé quatre groupes de travail sur cette réforme voulue par Emmanuel Macron. Alors que le gouvernement souhaite une forte augmentation du temps de stage en entreprise, les équipes pédagogiques dénoncent une baisse de l'ambition éducative. ( Le Temps du débat , 39 min)

🛥️ France-Italie : les migrants dans la tempête politique. Après vingt jours en mer, le bateau humanitaire Ocean Viking doit accoster en France, sur fond de bras de fer avec l'Italie, dont le nouveau gouvernement emmené par Georgia Meloni a récemment refusé d'accueillir les 234 migrants embarqués. (L'Invité(e) des matins, 24 min)

🇰🇵 🇰🇷 Les deux Corées : l'escalade. Depuis un mois, la péninsule coréenne est soumise à de fortes tensions : tirs de missile balistique et vols d’avions... Des tensions qui se sont encore accrues cette semaine. Comment réagit la communauté internationale ? Quel impact sur les rapports de forces économiques ? ( Affaires étrangères , 58 min)

Midterms : la vague rouge face au mur bleu

Des électeurs font la queue devant un bureau de vote lors des élections de mi-mandat, à Kissimmee, en Floride, le 8 novembre 2022. © AFP - GREGG NEWTON

Aux États-Unis, la déferlante rouge n’a pas eu lieu : contrairement aux prévisions, le Parti républicain n'a pas écrasé le Parti démocrate lors des élections de mi-mandat, qui visent à renouveler la Chambre des représentants et une partie du Sénat. Mais le négationnisme électoral inquiète et prouve une nouvelle fois que les États-Unis vivent une véritable crise démocratique.

🇺🇸 Malgré les assauts, la démocratie américaine tient-elle le coup ? (Le Temps du débat, 39 min)

🗳️ Gerrymandering : comment les Américains ont-ils inventé la triche électorale ? (Sans oser le demander, 58 min)

🙅🏻‍♂️ Midterms : la société américaine peut-elle dépasser ses clivages ? (L'Invité(e) des matins, 40 min)

25 ans de Mauvais genres

Vue détaillée de la "Fontaine de la Sala Grande", de Bartolomeo Ammannati (XVIe) à Florence. © Getty - Robert Alexander

Il y a de cela un quart de siècle, le 28 octobre 1997, la direction de France Culture prenait la lourde responsabilité de programmer Mauvais genres, magazine hebdomadaire d'actualité des cultures de genres, du polar à l'érotisme, en passant par la SF et le fantastique. Plus de 1 000 diffusions plus tard, Mauvais genres tient bon la barre, et profite de l'occasion pour tirer le bilan et vider les cales, dans une émission de 2 heures, comme au bon vieux temps. Pas d'erreur, c'est Mauvais genres !

🔞 On n'est pas sérieux, quand on a 25 ans ! (Mauvais genres, 2h)

Il est temps

La dyslexie est un trouble neurodéveloppemental de reconnaissance des mots. © Getty - Catherine McQueen

Vous avez 7️⃣ minutes

✍🏻 L'écrivain et la pub. Jean Cocteau, Colette, Paul Valéry, Camille Claudel ou encore Joël Dicker, de grands écrivains ont mis leur talent au service de la publicité. Si pour certains la littérature relève du sacré et la publicité du profane, certains auteurs ont franchi le Rubicon et ont "vendu" leur plume à la promotion marchande. Un hiatus entre littérature "pure" et intéressée qui persiste encore aujourd’hui. ( Affaire en cours )

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

❄️ Avalanches. "Je voyais arriver un rouleau de neige d'environ trois mètres. Je me suis juste dit 'Un rouleau de neige, je vais mourir'". Shilu a fait une chute libre lors d'une avalanche. Yoann, lui, s’est retrouvé aspiré sous la neige. Tous deux en sont ressortis vivants. Ils racontent. ( Les Pieds sur terre )

Vous avez 1️⃣ heure.

🔤 Dyslexie, au pied de la lettre. La dyslexie est un trouble dans l’apprentissage de la lecture. Elle touche jusqu’à 20 % de la population générale, et environ 5 % des enfants en âge d’apprendre à lire. Quelles sont les conséquences d’un tel trouble et quelles sont les méthodes d’accompagnement proposées ? ( La Science, CQFD )

Vous avez 4️⃣ heures.

🕊️ Qui veut la paix prépare la paix. Mais comment se construit la paix ? Alors que la guerre continue de sévir en Ukraine, petite histoire de la paix, de la négociation à la signature du traité, sans oublier l'après, lorsqu'il faut réapprendre à vivre. ( LSD, la série documentaire )

