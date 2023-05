Corbeaux, Turquie, musées réinventés et Romain Frayssinet : la session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au programme de cette Session, le podcast "Mécaniques du vivant" revient pour une troisième saison consacrée aux corbeaux, ces volatiles curieusement intelligents. On se tourne aussi vers la Turquie, où les élections législatives et présidentielle pourraient bien mettre fin au règne Recep Tayyip Erdoğan. Sans oublier de faire un détour par les musées, lieux de conservation paradoxalement en perpétuelle réinvention, et un entretien avec l'humoriste Romain Frayssinet, afin de se rappeler que "si le rire ne sort pas, c’est une tension qui reste". Très bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Ropert

Le Zoom de la semaine : "Crôa crôa"

Un corbeau dans un champ. © Getty - Radovan Jamrich

Les corbeaux souffrent d'une mauvaise image : charognards peuplant les cimetières, ils ont la réputation de mangeurs de charognes et de profiteurs. Ils ont même écopé de l'adage "Noires ailes, noires nouvelles", depuis la série Game of Thrones. Pourtant ces oiseaux bénéficient, depuis quelques décennies, d'un lent retour en grâce. Redoutablement intelligents, dotés d'une mémoire hors du commun, ils ont un rôle de recycleur naturel et d’équarrisseur indispensable à l'équilibre du monde vivant.

Mécaniques du vivant, saison 3 : le corbeau (4 x 15 min)

L'homme et le corbeau, une étrange proximité (Concordance des temps, 59 min)

Malin comme un corbeau (La Méthode scientifique, 59 min)

C'est dans l'actu

Depuis le référendum de 2017, Recep Tayyip Erdogan concentre tous les pouvoirs. © AFP - Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

🇹🇷 La fin de l'ère Erdoğan ? Demain dimanche 14 mai, les Turcs se rendent aux urnes pour des législatives et une présidentielle qui s'annoncent très disputées. Les jeunes, qui représentent un quart de l'électorat, vont s'avérer être des acteurs clefs de ce scrutin. ( Grand reportage, 58 min )

🦠 Covid en voie de disparition sociale. Trois ans après le début de la pandémie, l’OMS a prononcé ce 5 mai la fin de l’urgence sanitaire de portée internationale. Pourtant, malgré la vaccination et un relatif désintérêt politique, le virus n’a pas disparu. Face aux variants et aux covids longs, quelles sont les politiques de santé publique ? ( Le Temps du débat, 38 min )

👨‍🏫 Lycées pro : la fausse promesse de l'emploi local. Le lycée professionnel, qui accueille un tiers des lycéens de France, va être réformé, a annoncé le gouvernement. Il devrait, à l'avenir, proposer des formations correspondant essentiellement aux besoins des territoires. Avec le risque d'enclaver encore davantage les jeunes en limitant leurs choix professionnels. ( Les Enjeux territoriaux, 16 min )

✊ Une jeunesse radicale. Une partie de la jeunesse française semble aujourd’hui se positionner en rupture avec les institutions et les modes traditionnels de militantisme, dans le cadre de luttes sociales, écologistes ou féministes. Comment expliquer ces positions de rupture avec le système actuel ? (L'Invité(e) des matins, 38 min)

Des musées en mouvement

Des musées en mouvement. © Radio France

Trois ans après le début de la crise du Covid-19, les musées retrouvent leurs visiteurs. Surtout, ils se réinventent plus que jamais. À travers douze grandes évolutions, comme la folie de l’immersif et les développements en ligne, mais aussi la conscience écologique, la meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap, ou les interrogations sur la gratuité, tous ont l'ambition d’atteindre de nouveaux publics.

🏛️ Musées en mouvement (12 x 6 minutes)

Une rencontre : Romain Frayssinet

Roman Frayssinet. - Quentin Eveno

"Faire rire, c’est s’adresser à la partie profonde des gens. Par un moyen intellectuel, on suscite un réflexe. Pour moi, le rire est comme un massage, on appuie sur un point en libérant une énergie, et si le rire ne sort pas, c’est une tension qui reste". Après son spectacle Alors, Roman Frayssinet revient avec O dedans : l’humoriste nous convie à un voyage drôle et surréaliste, durant lequel il explore la vie intérieure.

😁 Par les temps qui courent (44 min)

Vous avez le temps..

Des tablettes de médicaments. © Getty - Valentyn Semenov

Vous avez 7️⃣ minutes

💊 Aux origines des médicaments. Nous disposons d’une pharmacopée immense et, globalement, très efficace pour soulager nos petits maux comme nos maladies plus sérieuses. Mais, ne vous êtes-vous jamais demandé d’où provenaient nos médicaments ? (Le Pourquoi du comment : science)

Vous avez (un peu plus de) 3️⃣0️⃣ minutes

⚒️ Penser la révolution avec Gramsci. Souvent cité, créateur de la notion d'hégémonie culturelle, Antonio Gramsci compte parmi les philosophes dont les concepts demeurent aujourd'hui encore des clés de compréhension du monde contemporain. Les auteurs Romain Descendre et Vincent Charbonnier apportent leur analyse sur la vie et l'œuvre du philosophe italien. ( Le Book Club )

Vous avez 1️⃣ heure

⚔️ Les Annales du vieux monde. Le genre de la fantasy, en France, a aussi ses stars. Parmi ces dernières, Jean-Philippe Jaworski développe son propre univers fantastique, Les Récits du vieux royaume, à mi-chemin entre roman de cape et d’épée et roman historique. Il vient y ajouter une nouvelle pierre avec son dernier roman : Le Chevalier aux épines. ( Mauvais genres )

Vous avez 4️⃣ heures

Quel avenir pour l'Europe ? Alors que les dissensions semblent s'accumuler dans l'Union européenne ces dernières années, quel est l’avenir du projet européen ? Entre Paris, Berlin, Amsterdam ou Varsovie, la vision du futur diffère. L'Europe sera-t-elle une puissance par l'Union, un idéal fédéraliste, la loi du marché, ou bien une Europe des nations ? ( Cultures mondes )

Cette session se termine ici. Avec un week-end qui s'annonce pluvieux sur une bonne partie de la France, peut-être est-ce l'occasion de faire une exposition, voire même de peindre ? Et d'ailleurs, la peinture, est-ce avant tout du dessin ou de la couleur ? Êtes-vous plus sensible à la maîtrise du trait ou à l'agencement des teintes ? Plutôt Poussin ou Rubens ? Sachez que derrière cette querelle esthétique, qui court de la Renaissance à l'âge classique, c'est aussi la revalorisation historique du statut de l'artiste qui se joue. Bon week-end et à la semaine prochaine ! 👋