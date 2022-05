Corridors humanitaires : depuis 30 ans, un spectacle réconfortant, mais une foule d'effets pervers

Après deux mois et demi de siège, les gros titres sur l’évacuation de Marioupol , en Ukraine, ont jalonné les premiers jours du mois de mai comme des bourgeons trop timides pour laisser éclore la vigueur d’une bonne nouvelle ou le parfum du répit. Pourvoyeurs d’aide ou issues de secours, les “corridors humanitaires” peuvent entrer ou sortir d’une ville prise au piège de la guerre. Or sur le terrain, dans un sens ou dans l’autre, ces sanctuaires sont plus souvent une solution en demi-teinte qu’une franche panacée. Et parfois carrément une fausse bonne idée, malgré tout le soulagement qu'y entrevoient médias et opinion publique : qu’un couloir humanitaire ouvre et il ne sera pas dit qu’on serait resté là, bras ballants, à regarder la catastrophe en train de se faire. Reflet rassurant.

Au début de l’été 1992, un coin d’aéroport s’était libéré, à la sortie de Sarajevo. Enfoncée dans la vallée, depuis bientôt trois mois la ville était assiégée par l’armée dite “yougoslave” aux mains des Serbes, qui attaquait depuis les montagnes alentours. Un convoi blindé plus tard et de vrais risques en chemin, voilà François Mitterrand , le 28 juin, dans la ville symbole du martyr de la Bosnie-Herzégovine. Les caméras sont sur le tarmac, à la descente d’hélicoptère. L’idée était venue de Bernard-Henri Lévy. Son objectif n’était pas dépourvu de panache : en finir avec les protestations capitonnées des déclarations publiques, et la déploration pétrifiée.

La visite de François Mitterrand et Bernard Kouchner avait été organisée sous la protection des Casques bleus, à l'aéroport de Sarajevo, le 28 juin 1992. © Getty - Jon Jons / Sygma

C’est une rupture. Par cette visite éclair d’un président à son homologue bosniaque, Alija Izetbegovic, il s’agissait de marquer les esprits d’un geste fort et télégénique. Mais aussi d’un virage politique. Le tout permettait de rendre visible à la fois le pilonnage d’une ville prise au piège, le surplace diplomatique des grandes capitales jusqu’à l’ONU (Organisation des Nations unies), et l’urgence d’un passage à l’acte. Ce 28 juin était aussi une date anniversaire à l’agenda des mémoires internationales : c’était la date de l’assassinat de François-Ferdinand, l’archiduc d’Autriche-Hongrie dont la mort avait sonné le début de la Grande guerre . La Serbie était alors l’alliée de la France, et 88 ans plus tard, l’Élysée défiait cette fois Belgrade d’oser tirer sur son passage.

“Nous sommes le ghetto de Varsovie”

Faire irruption dans une ville assiégée n’était pas seulement risqué et courageux. C’était aussi éminemment symbolique : parce qu’elle laisse la population démunie et cernée, la guerre de siège est une image d’Epinal du martyr civil dans l’imaginaire collectif. La ville assiégée campe la victime sans défense - une bonne victime, secourable. Et à BHL qui s’était rendu sur place quelques semaines plus tôt, Izetbegovic avait justement transmis un message ancré dans l’histoire de l’Europe et la mémoire de sièges passés : “Dites à votre président que le peuple de Sarajevo est à bout. Nous n'avons plus ni vivres, ni armes, ni espoir. Nous sommes le ghetto de Varsovie. Va-t-on laisser encore mourir le ghetto de Varsovie ? Nous mourrons jusqu'au dernier. Dites-le bien à votre président : nous mourrons jusqu'au dernier. Nous n'aurons pas le choix... Il y a, à Sarajevo, 300 000 êtres humains, 300 000 Européens qui n'auront que le choix de mourir debout. Dites-lui que nous avons en face de nous une dictature raciste et nous résistons au racisme. Dites-lui, et dites aussi à Monsieur Jacques Delors qu'on ne déclenche pas une guerre mondiale en détruisant des pièces d'artillerie et en créant des couloirs pour les convois humanitaires…”

Pourtant la visite du chef de l’État français laissera bien des protagonistes amers. À commencer par les Bosniaques, mais aussi BHL, qui, comme d’autres, espérait que la France participe plus activement à libérer Sarajevo, notamment militairement. Or ce jour-là, François Mitterrand ne fera pas l’actualité en emmenant avec lui son ministre des Affaires étrangères, et moins encore son ministre de la Défense. C’est Bernard Kouchner qui sera du voyage. Et au gouvernement, Kouchner est en charge de l’humanitaire (outre la santé). Sur place, Mitterrand reste six heures et déclare : “On voit vraiment une population prisonnière, soumise à des coups meurtriers. On éprouve un immense sentiment de solidarité quand on voit cela.” Pour finir, la solidarité n’aura pas raison du siège, qui s'éternisera : ce seront quatre années qui resteront même comme un record dans l’histoire moderne et contemporaine.

Geste à vocation politique ou geste à vocation humanitaire : à son retour de Sarajevo, la portée de la visite-éclair de François Mitterrand avait raccourci. © Getty - Jon Jones / Sygma

Pendant le chantier des corridors, le carnage continue

Si le sujet n’était pas si tragique, avec la mort de près de 12 000 personnes, on pourrait dire que la meilleure vacherie sur cette visite éclair revient à Rony Brauman. Il préside à l’époque Médecins sans frontières et épingle : “On a vu entrer à Sarajevo un chef d'État, on en a vu ressortir un président de Croix-Rouge.” Comprenez : la portée politique de l’initiative est un pétard mouillé, et “pendant les travaux de construction des corridors, le carnage pouvait continuer” . Car dans la foulée de la visite de Mitterrand, des corridors humanitaires ouvriront bien. Et plutôt qu’une intervention armée, et l’inversion du rapport de forces entre agresseur et agressé, c’est bien d’humanitaire dont il sera question, avec un pont aérien pour déjouer le piège des montagnes tout autour. Mais seulement d’humanitaire. En guise de passage à l’acte, la fenêtre d’opportunité avait rétréci au gabarit d’un trou de souris.

Mais l’embolie politique n’était finalement qu’un des effets pervers. Du point de vue des humanitaires, les corridors remettent en outre un jeton dans un cas de conscience devenu banal : secourir une population assiégée fait-il le jeu pervers et bizarre de l’agresseur en lui permettant de redorer son image ? Il devient après tout celui qui laisse passer l’aide d’urgence comme s’il s’était agi benoîtement, depuis le début, de faire la différence entre les civils sans défense et des combattants occupés à riposter - alors que pas du tout.

1989, le tout premier programme corridor

Et s’il y a dilemme, c’est aussi parce que l’alternative est biscornue, voire diabolique : préférer par exemple négocier l’évacuation des civils, c’est aussi risquer de contribuer à vider la région convoitée - et parfois prendre acte de la stratégie de purification ethnique de l’assiégeant. Ce sont ces enjeux qu’on retrouve aujourd’hui en Ukraine, avec par exemple le siège de Marioupol . Et autant de questions qui voient directement le jour avec le tout premier corridor humanitaire, qui remonte à 1989, avec la négociation du tout premier programme du genre, "Lifeline Sudan" : il s’agit alors de négocier avec la junte militaire, à Khartoum, la capitale, comme avec les insurgés dans les provinces du sud, le convoyage d’une aide d’urgence. Non seulement la guerre sévit depuis six ans, mais aussi une famine terrible. Fin 1988, on estimait que le tout avait fait déjà 250 000 morts et un million de déplacés.

Un avion de la Croix Rouge française au-dessus de la frontière entre Ouganda et Soudan. Fin 1988, la guerre et la famine avaient déjà fait 1 million de déplacés © Getty - Bernard Blisson

Or alors que les belligérants s’opposent à la livraison de secours, les Nations Unies tablent encore, début 1989, sur 100 000 morts de plus pour l’année qui démarre, et encore deux millions de victimes de la sécheresse qui n’en finit pas. Au moment où la France, qui ne lâche pas Khartoum (et fournit même à la junte des données satellites propres à mieux encercler les insurgés), l’ONU s’organise. En mars 1989, une conférence sur l’aide d’urgence a lieu dans la capitale soudanaise. Un mois plus tard, l’opération "Lifeline Sudan" était née : c’était le premier corridor humanitaire officiel. Ou plutôt, huit couloirs, négociés par ce consortium d’une quarantaine d’organisations onusiennes et d’ONG, de part et d’autre.

Très rapidement, des corridors verront le jour ailleurs sur la planète , de l’Angola (en 1990) à la Bosnie (en 1992) en passant par l’Irak (en 1991). Derrière ce dispositif, l’idée que l’on peut négocier des sanctuaires pour faire passer les programmes de secours. Et donc négocier, de surcroît, avec les belligérants, la répartition de l’aide entre les deux camps. C’est notamment une rupture parce qu’auparavant, la tradition voulait que les agences des Nations Unies mettent en branle leurs programmes seulement une fois qu’un cessez-le-feu avait été acté. Acheminer l’aide était une affaire de paix, même un peu rapiécée, plutôt qu’une opération au chaud de la guerre. C’est aussi un changement profond d’échelle tandis que le chemin de l’aide s’interrompait jusqu’alors à la lisière des “faubourgs du pouvoir”, selon la belle expression du théoricien de l’humanitaire François Jean. Ce virage, qui consistait à négocier de part et d’autre pour passer, a aussi pu se frayer un chemin parce qu’aux États-Unis, notamment, la doxa avait changé : en 1977, Jimmy Carter avait tranché qu’on pouvait aider la population d’un pays sans pour autant cautionner la politique des dignitaires à sa tête.

Au Soudan, la guerre a toujours cours quand 16 000 tonnes de secours sont distribuées au sud, acheminées en quelques semaines par avion, en train, en camion ou en bateau. Une opération d’une ampleur colossale : c’était plus que toute l’aide apportée durant les cinq années précédentes. Mais alors que les belligérants entreprennent de bloquer l’aide pour l’ennemi, le corridor deviendra un mobile de la guerre, et parfois même un outil. L’armée insurgée (APLS) finira par s’attaquer aux humanitaires et en septembre 1992, trois salariés de l’ONU seront assassinés (en même temps qu’un photojournaliste).

Bernard Kouchner, en mai 1989, à bord d'un avion de la Croix rouge française, apportant de l'aide au sud du Soudan, sous le contrôle de l'APLS. © Getty - Alain Buu

À la fois élan compassionnel et geste viril qui brave le danger et défie l’agresseur, ces corridors ont souvent bonne presse. Mais dans les faits, cette solution met pourtant au jour l’utilisation de l’aide humanitaire comme alibi à l’inertie politique. À Sarajevo tandis que François Mitterrand et Bernard Kouchner négocient l’arrivée de deux avions cargos et de camions aux couleurs de Pharmaciens sans frontières ou Médecins du monde, on n’est pas en train de faire pression pour un cessez-le-feu. D’ailleurs, trois ans plus tard, alors qu’il vient d’être élu président de la République et que le siège de Sarajevo durera encore une année de plus, Jacques Chirac déclarera : “Je condamne toute offensive quelle qu’elle soit en Bosnie. Je ne suis ni anti ni pro-personne. Je suis pour le rétablissement de la paix.” La France avait choisi l’aide en containers.

Trente ans plus tard, les corridors humanitaires passent encore pour de bonnes nouvelles. Ils sont une respiration dans la guerre, à la manière des enfants qui disent “pouce” - et on a souvent envie d’y croire. Au point que lorsque les acteurs de terrain mettent en garde contre bien des effets pervers, ils sont souvent peu audibles. Une fois la guerre en Ukraine déclenchée, Raphaël Pitti, un médecin militaire qui est notamment intervenu en Syrie, rappelait dans les médias combien ces couloirs peuvent être dangereux : “Une action humanitaire entraîne malheureusement souvent la terrorisation des populations. Les Ukrainiens sur place ont le choix de sortir mais avec le risque d’être bombardés. Auquel cas la Russie, comme à son habitude, accusera l’Ukraine d’être responsable de ces bombardements.”. D’ailleurs, à Alep, en Syrie en 2016, les habitants n’ont jamais parlé de “corridors humanitaires” : ils disaient plutôt “couloirs de la mort”. Et c’est déjà Moscou qui annonçait dans les médias du monde entier l’ouverture d’allées sanctuarisées, là où Paris et Londres en étaient encore à essayer de se concerter pour appeler à la fin du siège d’Alep.

Mais le défaut de ces corridors humanitaires ne tient pas seulement à leurs piètres garanties. Depuis leur origine au Soudan, en 1989, c'est aussi leur instrumentalisation qui pose problème. Et d’autant plus qu’ils font souvent écran pour lire la réalité dans l’urgence : rien qu’en Ukraine, on oublierait presque que c’est parce que des hôpitaux ont été bombardés et des quartiers entiers, pris au piège, que des corridors humanitaires ont été d’autant plus indispensables pour évacuer les blessés.

De surcroît, en valorisant l’évacuation des villes sous le feu de l’assaillant, l’image de ces sanctuaires éphémères crée un leurre : ceux qui défendent la ville assiégée passent alors facilement pour des jusqu’au-boutistes, capables de prendre les civils comme boucliers humains. Toujours en 2016, un reportage sur France Inter dans la Syrie en pleine guerre montrait parmi d'autres que les habitants d’Alep avaient parfaitement conscience de cet effet pervers.

En ce creux de l’été 2016, le régime de Damas communiquait volontiers sur l’évacuation de dizaines de familles de la ville d’Alep. Là où les rebelles, eux, dénonçaient un mensonge destiné non seulement à intoxiquer la communauté internationale, mais aussi à faire croire que la reprise en main d’Alep était imminente. Quelque 250 000 habitants vivaient là et en ce mois de juillet 2016, la bataille était aussi symbolique : on annonçait déjà que la chute de la ville pourrait sonner le glas de la guerre en Syrie .

Raison d’être

Mais si les corridors humanitaires sont critiqués sur le terrain, c’est encore pour ce qu’ils impliquent en creux : l’idée qu’il est possible de définir, négocier, et garantir des sanctuaires pour les civils. C’est même leur raison d’être, or cela implique de prendre acte que sur tout le reste du territoire en guerre, les victimes seraient privées de l’accès aux soins ou de l’aide alimentaire d’urgence, par exemple. En consolidant l’exception, on entérine en fait l’idée que le carnage puisse avoir cours partout ailleurs. Or justement, dans l’ histoire du droit international , il était entendu que l’on distingue les civils et les combattants. C’est-à-dire que l’on ne pouvait par exemple priver de vivres une population, sans se rendre coupable de crime de guerre : c’est le cœur de la Convention de Genève.

C’est ce texte de 1949, souvent cité mais finalement pas très bien connu du grand public, qui est censé établir les limites de la guerre : c’est le socle du droit international humanitaire. En théorie, si la Convention de Genève était respectée, les couloirs humanitaires seraient donc superflus. Rédigés à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ces textes rassemblés sous le nom “Conventions de Genève” (au pluriel dans le texte) avaient les deux pieds dans l’histoire immédiate et notamment le nazisme. Ils portaient, en soi, l’idée qu’il était possible de sanctuariser par le droit la protection des civils pour éviter par exemple des sièges meurtriers à grande échelle.

Souvent, c’est par pragmatisme que les partisans des corridors humanitaires plébiciteront à la fin des années 1980 une solution plus lucide. Mais alors que la Convention de Genève a théoriquement vocation à garantir la protection des civils, les résolutions votées aux Nations Unies s’empileront au fil des années et des conflits, en faisant l’impasse sur la protection des civils (sauf au printemps 1991 auprès des Kurdes qui fuyaient l’Irak). C’est-à-dire qu’on finira par prendre l’habitude de protéger l’aide humanitaire avant de protéger les civils. Et à bien des égards, on peut considérer que le corridor humanitaire acte cette défaite en soi : lors de la deuxième guerre en Tchétchénie, la seule injonction que Moscou recevra jamais de la communauté internationale concernera finalement le passage sain et sauf de convois humanitaires. Pas le saccage méthodique d’un pays, le pilonnage de dizaines de villes, ou les crimes de masse à huis clos. Le Caucase du Nord, en ce début des années 2000, était pourtant une des régions les plus violentes du globe. La protection des civils, pilier théorique du droit international, avait vécu.

En 2005, l'accès à la Tchétchénie était essentiellement fermé, et sous la surveillance des services secrets russes. © Getty - Alvaro Ybarra Zavala

Le 7 mars, après quinze jours de guerre en Ukraine, le tout premier épisode du podcast de France culture sur l’Ukraine s’intitulait déjà... “l’impossible couloir humanitaire” .

