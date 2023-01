Cosmos, pénurie de médicaments, art de la table et sarcophages : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : on redécouvre le cosmos, de la rondeur de la Terre aux confins de l’univers. On cherche également à comprendre la pénurie de médicaments qui frappe la France et on se penche sur les sarcophages inconnus qui ont été découverts sur le chantier de Notre-Dame de Paris, sans oublier de passer sur les étals de l’Histoire, afin de mieux comprendre comment on se fournissait et se nourrissait par le passé. Très bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Ropert

Le zoom de la semaine : explorons le cosmos

Paysage nocturne de la Voie lactée. © Getty - Suntill / Imazins

Depuis quand l'homme a-t-il conscience de l'univers ? De n'être qu'un grain de poussière perdu dans l'infini ? Il faut procéder étape par étape. Si sonder le cosmos est un désir ancestral, il a d'abord fallu se figurer la Terre, s'imaginer une sphère. Puis viennent le système solaire, la galaxie et enfin, l’univers. Là-bas peut-être, au-delà de toutes choses, d'autres formes de vies sont-elles encore à découvrir.

🌍 Les cosmographes : ronde comme la Terre (LSD, La série documentaire, 1h)

🌌 Les cosmographes : cap vers l'horizon cosmique (LSD, La série documentaire, 1h)

🌠 Nathalie Cabrol : un poisson dans les étoiles (À voix nue, 5 x 29 min)

C'est dans l'actu

Plus de 300 produits sont en rupture de stock, selon les données de l'ANSM. © Getty - Aitor Diago

💊 Médicaments, où sont les stocks ? Depuis décembre, une pénurie de médicaments sévit en France. Les tensions sur les produits à base de paracétamol et d'amoxicilline se poursuivent, alors qu'une triple épidémie de grippe, de Covid-19 et de bronchiolite touche l'Hexagone. Plus de 300 sont en tension d'approvisionnement. Mais pour quelles raisons ? (La Science, CQFD, 58 min)

🚨 Alerte récession. Le FMI et la Banque Mondiale alertent sur le risque de récession mondiale. La guerre en Ukraine continue à peser sur les prix de l’énergie, l’inflation se maintient et les taux directeurs sont en hausse. La planète semble au bord d'un ralentissement auquel peu de pays pourraient échapper. (Le Temps du débat, 38 min)

👴 Le clivage des retraites. Que le chiffre vienne des syndicats ou de la police, une chose est sûre : la mobilisation du 19 janvier contre le projet de réforme des retraites a été massive. L’enjeu mis en avant est celui du financement, mais le débat interroge aussi la place du vieillissement en société et ce que signifie être en retraite aujourd’hui. (L'Invité(e) des matins, 42 min)

🇹🇷 Les Kurdes, peuples en colère. À six mois des élections présidentielles en Turquie, la Cour constitutionnelle a coupé les aides publiques au HDP, le parti pro-kurde dont une partie des dirigeants est incarcérée. La minorité kurde souffre de plus en plus de discriminations et de violences de la part de l’État. (Cultures Monde, 58 min)

"Approchez messieurs, dames ! Elles sont belles mes émissions !"

Peinture "La Femme du marché" d'Arnout de Muyser (1590). © Getty - DeAgostini

Une des plus vieilles "natures mortes de cuisine", ces œuvres qui représentent les produits du marché et de l’art de la table, est gravée sur la stèle funéraire du vizir Senousret, vieille de quatre mille ans. Les aliments ont toujours eu une place de choix, qu'ils soient exposés dans une galerie d'art ou bien sur les étals. Des terroirs aux marchés, des cuisines princières au cœur des Halles, où et comment achetait-on à manger par le passé ?

🥘 Emballé, c'est pesé : les terroirs sont-ils nés sur les marchés ? (Le Cours de l'Histoire, 59 min)

🍽️ Des Halles au restaurant, l'histoire au menu (Le Cours de l'Histoire, 59 min)

🍐 Peindre ce qui se mange, manger ce qui se peint (Les Bonnes choses, 28 min)

Vous avez le temps

Vue du sarcophage du cavalier solitaire. - Denis Gliksman / Inrap

Vous avez 7️⃣ minutes

📖 Lecteurs sensibles. Dans le secteur anglo-saxon de l'édition, de nouveaux relecteurs sont déjà au travail, on les nomme les "sensitivity readers". Leur rôle est de débusquer dans les manuscrits des phrases ou des situations qui pourraient blesser des minorités ethniques ou sexuelles et provoquer des polémiques. ( Affaires en cours )

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

⚰️ Les sarcophages de Notre-Dame. Les archéologues de l’Inrap ont exhumé deux sarcophages en plomb à la croisée du transept de Notre-Dame de Paris. Une découverte inattendue, qui a révélé deux personnages : le riche prélat Antoine de la Porte... et un cavalier encore anonyme ! (Carbone 14)

Vous avez 1️⃣ heure

🖼️ L'art du vol. Frise du Parthénon, buste de Cléopâtre et sarcophages, les œuvres exposées dans les plus grands musées du monde ne devraient peut-être pas y être. Trafic, pillage et appropriation, l'art ne serait-il qu’une affaire d’illégalité ? (Sans oser le demander, 58 min)

Vous avez 3️⃣ heures (et des réserves quant au capitalisme)

💰 Le capitalisme en procès. D'Andrew Mellon, richissime banquier américain ayant instauré des lois fiscales pour mieux les contourner, aux scandales environnementaux des multinationales, en passant par le procès de l’ancien patron de la plateforme de crypto FTX... Voilà le système économique qui régit le monde raconté à travers ses scandales. (Entendez-vous l'éco)

Le week-end est enfin là. Peut-être allez-vous en profiter pour vous poser devant la nouvelle série à succès HBO : "The Last of us" ? Adaptée d'un jeu vidéo, elle raconte comment la civilisation humaine s'est effondrée après qu'un champignon parasite a peu à peu transformé les humains en zombies. Un scénario inspiré de véritables parasites, capables de prendre le contrôle de leurs hôtes, comme le champignon "Cordyceps" avec les fourmis . Mais pas d'inquiétudes, pour le moment l'être humain mange plus de "Cordyceps" que le contraire. À la semaine prochaine !