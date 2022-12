Coupe du monde, Avatar, prisons et refus d'enfants : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Bonjour à toutes et tous,

Au programme de cette session, la Coupe du monde de football. La France sera en finale ce dimanche, l'occasion de se demander si les Bleus excellent grâce aux méthodes de recrutement et de formation françaises. Les réfractaires au ballon rond pourront quant à eux profiter des salles de cinéma vidées de spectateurs pour découvrir le nouvel Avatar de James Cameron. Egalement au menu de cette session, l'état du système carcéral français, un entretien avec Alain Ducasse et le refus de faire des enfants. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

Le Zoom de la semaine : football, trois étoiles ?

Photo de Zinedine Zidane prise pendant la finale du 12 juillet 1998 opposant la France au Brésil et dont la France sortira championne du monde. © Getty - Alexander Hassenstein/Bongarts

Alors que la France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de football, au cours de laquelle elle affrontera l'Argentine dimanche, difficile de ne pas se remémorer la victoire de 1998, qui avait valu aux Bleus leur première étoile. Une chose est sûre, si les champions du monde en titre peuvent envisager une nouvelle victoire, c'est aussi grâce à des joueurs passés par les centres de formation français, considérés parmi les meilleurs du monde, et ce malgré les dérives du recrutement.

C'est dans l'actu

"Avatar : La voie de l'eau" par James Cameron. - Twentieth Century Fox France

🥶 La boîte de Pandora. Treize ans après la sortie d'Avatar qui fut un événement au box-office et une révolution numérique, James Cameron livre enfin Avatar : la voie de l'eau. Plongée dans cette saga de science-fiction au sous-texte écologique, qui tente de redonner au cinéma sa dimension collective. ( Bienvenue au Club , 27 min)

🚸 Représentation pédopornographique : que dit la loi ? Il n’y aura finalement pas d’exposition "carte blanche" à Bastien Vivès au prochain festival d’Angoulême. Des critiques ont dénoncé la banalisation de la pédopornographie véhiculée par les dessins de l'auteur. Mais comment la liberté artistique entre-t-elle en conflit avec d'autres prescriptions légales ? ( La Question du jour, 8 min )

🐾 COP 15 : attention, chute d'espèces. On l’observe partout, et à un rythme sans précédent dans l'histoire de la planète. On parle de sixième extinction de masse depuis les années 2000. Pourtant, la crise du vivant peine à s’imposer dans le débat public. Alors que se tient la COP15, le déclin de la biodiversité est-il le grand oublié de la cause environnementale ? ( Science, CQFD , 1h)

⚖️ Violences faites aux femmes : quelle réponse pénale ? Alors que le député Adrien Quatennens a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales, le dispositif juridique actuel contre ces violences pose question. Faut-il introduire dans la loi la notion de contrôle coercitif, plus précise que celle d'"emprise" ? Ou, comme vient de le voter l'Assemblée, créer des juridictions spécialisées ? ( Le Temps du débat , 38 min)

Passage par la case prison

Des détenus dans leur cellule du Centre Pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, le 3 octobre 2022. © AFP - Thibaud Moritz

La première édition du prix Goncourt des détenus - qui a récompensé Sa préférée, de Sarah Jollien-Fardel - a permis de parler des dysfonctionnements du système carcéral français, un sujet qui mobilise peu l'opinion publique. L'état de nos prisons fait pourtant figure d'anomalie dans le paysage européen : le nombre de détenus a atteint son plus haut niveau historique au mois de novembre, avec 72.809 prisonniers soit une densité carcérale de 120 %.

Il est temps

Alain Ducasse. © AFP - Hector RETAMAL

🥴 Sûr de soi, mais stupide. 1995, aux Etats-Unis, un homme s'enduit le visage de jus de citron après avoir lu des textes sur l'encre sympathique et, persuadé d'être invisible, tente de braquer une banque. Il est arrêté. Ainsi est né l'effet dit "Dunning-Kruger", un biais cognitif qui pousse à surestimer ses propres compétences. ( Le Pourquoi du comment : science )

💾 L’informatique française, une histoire entravée. Dans l’immense révolution que représente Internet, la France, et avec elle l’Europe, ont abandonné aux États-Unis la domination technique, économique et politique de ce secteur. L’arrogance des GAFAM nous rappelle sans relâche notre impuissance. Mais comment, en dépit de brillantes inventions, ce déséquilibre s'est-il imposé ? ( Concordance des temps )

👨🏻‍🍳 Entretien avec Alain Ducasse. Par sa gastronomie, la France rayonne dans le monde : de nombreux chefs s'exportent à l'international. Alain Ducasse, le chef le plus étoilé, avec 21 étoiles au Michelin et 34 restaurants à travers le monde, revient sur cette influence grandissante de la cuisine française. ( Soft power )

🚷 Des enfants ? Non merci. Vivons-nous une révolution anthropologique qui ferait de la vie sans enfant un nouveau choix possible, audible ? Cette décision, de plus en plus assumée, porte toujours avec elle le stigmate de l'anomalie sociale, alors même que le désir de vivre une vie sans enfant se justifie de plus en plus, à l'aune d'une catastrophe écologique. ( LSD, la série documentaire )

Cette session s'arrête ici, alors que Noël approche. Peut-être, d'ailleurs, faites-vous partie de ceux à qui la débauche de guirlandes multicolores et de lampions lumineux tape sur le système ? Rien de plus normal : Claude Lévi-Strauss en personne commentait dans un fameux article, il y a maintenant 70 ans, une fête de plus en plus commerciale et de moins en moins religieuse . Mais est-ce si grave ? A la semaine prochaine !